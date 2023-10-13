الإمارات العربية المتحدة: التقى معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم معالي تشين جي نائب وزير التربية والتعليم بجمهورية الصين الشعبية اليوم في مكتبة محمد بن راشد بدبي. حضر اللقاء سعادة تشانغ ييمينغ سفير جمهورية الصين الشعبية في الدولة، وسعادة لي زوهانج القنصل العام الصيني، إلى جانب ممثلين رفيعي المستوى عن وزارة التربية والتعليم الصينية، وكبار المسؤولين في وزارة التربية والتعليم الإماراتية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء أطر تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين الصديقتين في كافة مجالات العملية التعليمية بما في ذلك تطوير برامج التبادل الطلابي وأعضاء الهيئات التدريسية، والتوسع في برنامج الابتعاث إلى مؤسسات التعليم العالي الصينية، وتشجيع الجامعات الصينية على إنشاء فروع لها في دولة الإمارات، والارتقاء بالتعاون المشترك بين الجانبين في مجال التعليم العالي والاعتراف المتبادل بالشهادات والتوسع في التعاون بين مؤسسات التعليم العالي الإماراتية ونظيرتها الصينية من خلال طرح برامج أكاديمية مشتركة، فضلاً عن العمل المشترك لتطوير التعليم الرقمي، ودعم تدريس اللغة الصينية في دولة الإمارات.

وتناول اللقاء أيضاً، أوجه التعاون المشترك والتطورات في برنامج تعليم اللغة الصينية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى تعزيز التبادل الثقافي والتعليمي المشترك، فقد وصل عدد الطلاب المسجلين في برنامج اللغة الصينية في دولة الإمارات لعام 2024/2023 إلى 64,778، ضمن 170 مدرسة، كما يجمع الطرفان ثلاثة مذكرات تفاهم في المجالات التعليمية والتربوية.

ووفق البيانات المستمدة من إدارة مركز بيانات البحث والتعليم للعام الدراسي 2022/ 2023 حول حضور ومشاركة الطلبة وأعضاء الهيئات التدريسية من الفرق الإدارية والتربوية من الصينيين في دولة الإمارات، فقد التحق بالتعليم العام في المدارس الحكومية والخاصة 2,345 طالباً و217 موظف، أما التعليم العالي، فقد سجل 752 طالب و192 موظف.

جاء اللقاء في إطار استعدادات دولة الإمارات للمشاركة في فعاليات المنتدى الثالث لمبادرة "الحزام والطريق" والذي تستضيفه بكين يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، حيث يشكل القطاع التعليمي أحد المحاور الرئيسية التي سيركز عليها المنتدى.

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