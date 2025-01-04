دبي، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن أجندة حافلة بالأحداث مع بداية العام الجديد تتضمن فعاليات عديدة منها نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي وتحدي سبينيس دبي 92 للدراجات بالإضافة إلى الحفلات الفنية وافتتاح الوجهة الجديدة "عوالم صغيرة".

في منتصف الشهر الحالي تستقبل وجهة جديدة في منطقة التنقل الزوار في "عوالم صغيرة" لتصحبهم في رحلة عبر المدن المصغرة بكل تفاصيلها بما فيها شبكات المواصلات والمركبات المتحركة والتضاريس والمناظر الطبيعية.

وينطلق يوم الأحد 19 يناير من حديقة الفرسان نصف ماراثون مدينة إكسبو دبي في دورته الثانية التي تتيح للجميع على اختلاف قدراتهم وأعمارهم المشاركة في سباقات 5 كم و10 كم و21 كم.

ويوم 27 يناير يستقبل ميدان أرينا في مدينة إكسبو دبي فرقة موسيقى الروك العالمية "غرين داي" الحاصلة على خمس جوائز غرامي وفي 1 فبراير يعود مهرجان Break the block في نسخته الثانية ليحيي حفلات تستمر إلى شروق الشمس مع عدد من أبرز الموسيقيين العالميين.

وفي 22 و23 فبراير ينطلق تحدي سبينس دبي 92 للدراجات من مدينة إكسبو دبي، وهو أهم أحداث سباقات الدراجات في المنطقة، ويستضيف آلاف الدراجين من جميع أنحاء العالم، حيث يستمتع المشاركون بالمناظر الخلابة للمدينة والصحراء من شوارع مدينة إكسبو دبي الخالية من حركة المرور. يعد المسار الممتد لمسافة 92 كم مؤهلاً لبطولة العالم UCI Gran Fondo لعام 2025، كما أنه مدرج أيضًا كحدث تصنيفي في جولة كيب تاون للدراجات.

نبذة عن مدينة إكسبو دبي

مدينة إكسبو دبي هي مدينة المستقبل الشاملة التي يقودها الابتكار ومحورها الإنسان، وهي أحد المراكز الخمسة الرئيسية ضمن خطة دبي الحضرية 2040، حيث تلتزم بتعزيز تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي الإيجابي.

صممت لتكون نموذجا للتخطيط الحضري المستدام الذي يعزز العمل بشأن المناخ وذلك في مسيرتها لتحقيق الحياد الكربوني بحلول العالم 2050 وترفع أهدافها لإذالة الكربون مستوى التنمية الحضرية المسؤولة.

يدعم نظامها البيئي التعاون بين القطاعات ويوفر نقطة انطلاق للشركات من جميع الأحجام للتوسع والنمو، مما يعزز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة ويعزز طموحات التنمية والتنويع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعيد مجتمعاتها السكنية تعريف الحياة الحضرية، وتجسد أفضل الممارسات في التصميم المبتكر والصديق للبيئة مع التركيز على رفاهية وسعادة سكانها.

مليئة بالعروض التعليمية والثقافية والترفيهية ووجهة مفضلة للأحداث ذات الأهمية العالمية، فهي تحتفي بالإبداع البشري والفكر المجدد لإلهام الأجيال المقبلة.

بما أنها إرث إكسبو 2020 دبي، تواصل مدينة إكسبو دبي تعزيز التواصل بين الشركات والحكومة والمنظمات والمؤسسات التعليمية والمقيمين والزوار، والعمل معا على دفع عجلة التقدم وصنع مستقبل أفضل وأكثر توازناً واستدامة للجميع.

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