وقعت أجرة الشارقة احدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول ، وكلية الأفق الجامعية مذكرة تفاهم، بهدف توطيد أواصر التعاون بينهما في مختلف المجالات، وترسيخ علاقات التعاون بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لكل من الطرفين، وبما يعزز مسيرة العمل الإنساني والمجتمعي في الدولة ويعطي نموذج متقدم في مجال التعاون بين المؤسسات المجتمعية والمحلية والإنسانية من خلال المشاريع المشتركة والبرامج المتكاملة.

ووقع مذكرة التفاهم في مبنى الكلية السيد خالد الكندي، المدير العام لأجرة الشارقة، والأستاذ الدكتور محمد النعيرات، رئيس الكلية، بحضور السيد ايفاد قباني- رئيس قسم إدارة الأسطول، السيد سالم النقبي- مشرف مكتب الشرقية والدكتور أسامة ذوابه رئيس لجنة خدمة المجتمع.

وقال السيد خالد الكندي:" نسعى من توقيع هذه الاتفاقية إلى تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تدريب ما يقارب (700 سائق)، من خلال التحاقهم ورش ودورات تدريبية سواءً تلك الخاصة بالمواضيع الإنسانية أو التعليمية والتأهيلية والتوعوية أو تلك التي تساعد في تحسين أداء وفعالية الكوادر العاملة أو الطلبة ، لتطوير وتحسين أدائهم للوصول إلى أفضل المستويات.

وأشار الأستاذ الدكتور محمد انعيرات – رئيس كلية الافق الجامعية؛ أن من أهم أهداف مذكرة التفاهم التي تم توقيعها اليوم هو تأطير التعاون المشترك بين المؤسستين وصياغة استراتيجية مشتركة للتعاون في مجال الخدمات المجتمعية، مما يسهم في اعداد الموارد البشرية المدربة والمؤهلة لتعزيز مجالات التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبناء ثقافة المسؤولية المجتمعية لدى المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات العربية المتحدة؛ والإستفادة من ابداعات وابتكارات الطلبة في تطوير أنظمة العمل المعمول بها لدى أجرة الشارقة

كما تقدم الكندي بالشكر لكلية الأفق الجامعية، مؤكدة تطلعاته بأن تكون هذه الاتفاقية بوابة لتحقيق جملة من الإنجازات الرائدة التي ستسهم في تعزيز مكانة إمارة الشارقة في مختلف المجالات ، وتحقيق معايير الرفاهية والسعادة لسكان إمارة الشارقة وزوارها.

وأكد الكندي، حرص اجرة الشارقة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة وتعزيز الشراكات مع المؤسسات والدوائر المختلفة لتطبيق أفضل الممارسات والاستفادة من كل المبادرات التي تسهم في تحقيق رفاهية المجتمع وسعادة المتعاملين.

من الجدير بالذكر أن أجرة الشارقة، هي إحدى الشركات التابعة لشركة الشارقة لادارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة.

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