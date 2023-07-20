بهدف التحوّل نحو وسائل نقل خالية من الانبعاثات الكربونية

بدأت أجرة الشارقة بشركة "أصول لحلول النقل"، تجربة أول مركباتها الكهربائية في مطار الشارقة الدولي، ضمن أسطولها من مركبات الليموزين، والتي تعدّ تجربة رائدة في مجال النقل الصديق للبيئة، بهدف التحوّل نحو وسائل نقل عامة خالية من الانبعاثات الكربونية في إمارة الشارقة بحلول عام 2050.

تضم المركبة من طراز سكاي ويل "Skywell"، جميع متطلبات الراحة والفخامة لخدمة الزبائن، وتتميز بمواصفات عديدة كونها مركبة كهربائية بالكامل، بالإضافة إلى حجمها العائلي الكبير والفخامة والرفاهية في المقصورة الداخلية، حيث تتمتع المركبة بالهدوء أثناء التنقل بفضل تصميمها الانسيابي المميز مقارنةً بالمركبات الكهربائية الأخرى، كما تعتبر وسيلة نقل آمنة وصديقة للبيئة، تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية الضارة بالبيئة وتلبّي متطلبات العملاء وفق أعلى معايير الراحة والأمان.

تم إطلاق التجربة في بداية شهر يونيو 2023 بهدف اكتشاف أبرز مزايا المركبة ومدى قدرتها على العمل ضمن أسطول المركبات الفارهة، مع مراعاة شروط الراحة والأمان والسلامة العالمية.

وقال خالد الكندي، مدير عام بالإنابة لشركة "أصول لحلول النقل": تمثل هذه المركبة جزءاً من التزام الشركة بتوفير وسائل نقل صديقة للبيئة، وتعكس التزامها بالاستدامة والحفاظ على البيئة.

وأضاف الكندي، أن الشركة تعمل بجدية على تحسين تجربة النقل للعملاء وتلبية احتياجاتهم ورغباتهم بأفضل معايير الراحة والأمان.

وتعمل أجرة الشارقة على زيادة عدد محطات الشحن الكهربائية في الإمارة التي تخدم مجموعة متنوعة من المركبات الكهربائية، والتي يمكن استخدام محطات الشحن ذاتها، وتخطط الشركة لاختبار أنواع جديدة من المركبات لتحقيق أفضل النتائج من الناحية الاقتصادية والبيئية.

وتأتي هذه التجربة ضمن جهود شركة "أصول لحلول النقل" التابعة للشارقة لإدارة الأصول لتعزيز النقل الصديق للبيئة في إمارة الشارقة، وتؤكد على التزامها بتقديم خدمات نقل عالية الجودة ومتطورة تلبي احتياجات العملاء، وتحقق رؤية الشارقة في توفير مستقبل مستدام وصديق للبيئة.

#بياناتحكومية

- انتهى -