عمان - استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية"، في مكتبه سعادة السيد ايلدار سليموف السفير الأذربيجاني في الأردن، لبحث تأسيس مكتب لـ"طلال أبوغزاله العالمية" في مدينة باكو، وتطوير علاقات التعاون بين الجانبين.

ويأتي هذااللقاء انطلاقا من حرص الدكتور أبوغزاله والسفير على العلاقات الثنائية ودعم استراتيجية المجموعة في توسيع تواجدها العالمي، وفي ذات الوقت خدمة المجتمع الأذربيجاني بتسهيل الحصول على خدمات المجموعة.

وخلال اللقاء، سلط الدكتور أبوغزاله الضوء على مستقبل العالم الاقتصادي والسياسي خاصة في ظل الأزمات الراهنة، لافتا إلى أنها ستبقى في تسارع حتى تؤول إلى تغيرات جذرية في القوى المسيطرة على العالم.

وشدد أبوغزاله على أهمية العلاقات الأردنية – الأذربيجانية، مؤكدا حرص المجموعة على الإسهام بتطويرها، من خلال تسخير خبرات وخدمات المجموعة لهذه الغاية، حيث تقوم المجموعة بنقلة نوعية من خلال توسعها: من تقديم الخدمات التعليمية والمهنية لإنتاج أجهزة تكنولوجية عالية المواصفات وأدوات رقمية وفقا لمتطلبات المؤسسات والافراد.

من جانبه، أعرب السفير سليموف عن تقديره للدور الريادي الذي تقوم به "طلال أبوغزاله العالمية" محليا وعربيا وعالميا، وبخدماتها المميزة المنتشرة في مختلف مدن العالم.

ورحب السفير بمبادرة الدكتور أبوغزاله لفتح مكتب لمجموعته في اذربيجان، معربا عن تطلعه لإدامة التعاون مع المجموعة وبما يخدم احتياجات السوق في بلاده. كما عبر عن ثقته بالفائدة المتبادلة التي ستجنيها اذربيجان والمجموعة بعد افتتاح المكتب في عاصمة بلاده.

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