القاهرة - التقى الخبير الاقتصادي العالمي الدكتور طلال أبوغزاله مع المستشار والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر السيد محمد عبدالوهاب، لبحث بعض المقترحات والأفكار لتنمية الاستثمار المصري وتذليل بعض العقبات للتيسير على المستثمرين لفتح مجالات جديدة في السوق المصري.

وأكد الدكتور أبوغزاله على أن السوق المصري سوق واعد، مضيفا أنه في ظل الظروف العالمية لابد من الاهتمام بالصناعات وخاصة التكنولوجية، تحسباً لأي جديد على الساحة العالمية.

وبين الدكتور أبوغزاله دعمه الكامل للاقتصاد المصري وتقديره لمجهودات القيادة السياسية وعلى رأسها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالاقتصاد ودعم المستثمرين.

من جانبه رحب المستشار عبدالوهاب بمقترحات الدكتور طلال أبوغزاله، وخاصة فيما يتعلق بالتسهيل على المجموعات العالمية فتح مكاتب إقليمية لها في مصر وذلك من خلال قوانين تدعم ذلك، بالإضافة إلى الاهتمام بالاستثمار المعرفي كنوع جديد من الاستثمار ولكنه نوع مؤثر وله مستقبل حقيقي.

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