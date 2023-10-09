عمان – استقبل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله، رئيس ومؤسس مجموعة طلال أبوغزاله العالمية، في مكتبه سعادة السيد ايداربيك توماتوف، سفير كازاخستان لدى الأردن، ومستشاره الاقتصادي أولزهاس راييف، لبحث سبل التعاون بين كازاخستان والدول العربية، بالإضافة الى الخدمات التي يقدمها مكتب المجموعة في كازاخستان في مجال التحول الرقمي والحكومة الإلكترونية.

وخلال اللقاء، ثمن الدكتور طلال أبوغزاله جهود سعادة السفير في تعزيز العلاقات بين البلدين، مسلطا الضوء على عمق وقوة العلاقة والصداقة مع كازاخستان دولة وقيادة وشعبا. وأشار إلى أن مجموعة "أبوغزاله العالمية" تتمتع بحضور واضح في كازاخستان من خلال تقديم خدماتها إلى العديد من العملاء في منطقة وسط آسيا.

كما أشار الدكتور أبوغزاله إلى آخر التطورات التي حققتها المجموعة، ولا سيما إطلاق شركة طلال أبوغزاله للتكنولوجيا (TAGTech) والتي تعمل على تصميم وإنتاج وتصنيع الأجهزة التكنولوجية اللوحية وأجهزة الحاسوب المحمولة والهواتف الذكية بمواصفات عالية الجودة وبأسعار منافسة، منوها إلى أن المجموعة ستدرس إمكانية إنشاء مصنع لأجهزة الكمبيوتر المحمول في كازاخستان ليكون بمثابة مركز توزيع للدول المجاورة.

من جانبه، أعرب سعادة السيد توماتوف عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها الدكتور أبوغزاله، قائلاً: "أود أن أنتهز هذه الفرصة للتعبير عن عميق امتناننا للتكريم والدعم الذي يقدمه الدكتور أبوغزاله لنا باستمرار، ومساهماته البناءة التي تشمل العديد من المجالات، وتحديداً مجالي الأعمال والتعليم." كما أعرب السفير عن اعتزازه بالتعاون في تطوير المزيد من الفرص لخدمة المجتمعين الأردني وكازاخستاني.

يشار إلى أن طلال أبوغزاله العالمية هي المجموعة العالمية للخدمات المهنية والتعليم والمنتجات التقنية، والتي تعمل في أكثر من 100 مكتب حول العالم. وتعمل المجموعة في كازاخستان من خلال

مكتبها في مدينة ألماتي منذ عام 2017 تعزيزا لاستراتيجية المجموعة في توسيع تواجدها العالمي، ولمواكبة النمو السريع لمجتمع الأعمال.

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