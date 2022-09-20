بيروت - وقع سعادة الدكتور طلال أبوغزاله رئيس ومؤسس "طلال أبوغزاله العالمية”، مع الوزير السابق السيد عبدالرحيم مراد رئيس ومؤسس الجامعة اللبنانية الدولية (LIU) مذكرة تفاهم في مقر الجامعة في العاصمة اللبنانية بيروت.

تشكل هذه المذكرة مظلة لاتفاقات مستقبلية في مجال الابتكار والتحول والحوكمة الرقمية وشبكة الأبحاث العربية وإنشاء محطات المعرفة.

وقد حضر التوقيع عن الجامعة نائبا الرئيس الدكتور سمير أبو ناصيف والدكتور علي طربيه والمدير الأكاديمي ورئيس لجنة التعليم الإلكتروني الدكتور حسان خشفه ورئيس مركز التميز في التعلّم والتعليم الدكتور بسام حمام، وعن مجموعة أبوغزاله العالمية رئيس مجلس المديرين الأستاذ صلاح ابو عصبة والمدير التنفيذي لشركة طلال أبوغزاله وشركاه في بيروت الأستاذ مروان ابو صهيون والمدير التنفيذي وممثل سعادة الدكتور طلال أبوغزاله للثقافة والإعلام الأستاذ برهان الأشقر، بالإضافة إلى حضور نقيب تكنولوجيا التربية في لبنان الأستاذ ربيع بعلبكي ومسؤولة العلاقات العامة في النقابة الأستاذة نورا المرعبي.

وقد عبر الدكتور أبوغزاله عن اعتزازه وتقديره بالعلاقة بين المجموعة والجامعة، وبالصداقة المتينة المستمرة منذ عقود مع رئيس الجامعة معالي السيد مراد، مثمناً دور الجامعة الريادي في مسيرة التعليم في لبنان.

بدوره رحب الوزير مراد بضيفه الكبير الدكتور طلال أبوغزاله، مشيداً بمسيرته الطويلة في خدمة المجتمع والعلم والمعرفة ليس فقط في لبنان بل في جميع انحاء العالم. وفي نهاية اللقاء، قدّم معالي الرئيس مراد درعًا تذكارية لسعادة الدكتور أبوغزاله.

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