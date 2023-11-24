يقدم البرنامج الإرشاد والدعم والتمويل لعشرين شركة ناشئة بهدف تعزيز الابتكار في قطاع تنمية الطفولة المبكرة

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن اختيار 20 شركة ناشئة للمشاركة ضمن الدورة الرابعة من برنامج أنجال ز، والتي تم إطلاقها يوم 6 نوفمبر 2023، بالشراكة مع مكتب أبوظبي للاستثمار ومبادرة Hub71 وشركة «Techstars»، وتتضمن مسارين للشركات الناشئة في مرحلة النمو، الأول للشركات في مرحلة الإطلاق، والثاني للشركات في مرحلة البداية، فضلاً عن تزويد الشركات الناشئة بالأدوات الرئيسية والإرشادات الفنية اللازمة لتوفير خدماتها، من قبل مجموعة من الخبراء الرائدين في مجالات عملها.

وتم تحديد ست شركات ناشئة مشاركة في هذه الدورة ضمن مسار "الإطلاق"، كشركات مؤهلة للحصول على تمويل من مكتب أبوظبي للاستثمار، وذلك ضمن مجموعة شاملة من الحوافز لتمكين الشركات من تحقيق النمو بهدف دعم القطاع الخاص واقتصاد المعرفة في إمارة أبوظبي.

ويهدف برنامج أنجال ز إلى استقطاب الشركات الناشئة العالمية الرائدة في مجال تنمية الطفولة المبكرة ومساعدتها على توفير خدماتها في إمارة أبوظبي، حيث تساعد هذه المبادرة الشركات الرائدة على استخدام برامجها ومعالجة التحديات التي تواجه قطاع تنمية الطفولة المبكرة في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال برنامج زمالة مخصص وقائم على الشراكة.

وبعد نجاح الدورات الثلاث السابقة للبرنامج، تقدم الدورة الرابعة، بالشراكة مع شركة «Techstars» الإرشاد والموارد اللازمة لمساعدة رواد الأعمال في مجال تنمية الطفولة المبكرة على تطوير أعمالهم وتوطين خدماتهم للتأثير بشكل إيجابي على الأطفال والأسر.

وتضمنت قائمة العشرين شركة التي تم اختيارها للمشاركة في الدورة الرابعة من برنامج أنجال ز شركة Earlybean وTilli Kids وBabbu وWonderly وOne Learning وHakawati AI وDiagnio Inc وOmooma وStorytailor.ai وBebe Bitez وScraft وSayKid وElggo وHoopla وStorybook وZenimal وCappella وStorybutton وKindello وEveryBaby.

في حين تضمنت قائمة الشركات الناشئة التي تم اختيارها للمشاركة في البرنامج التدريبي الحضوري (يناير - فبراير 2024) في أبوظبي، ضمن الدورة الرابعة من برنامج أنجال ز، بهدف التعرف على قطاع تنمية الطفولة المبكرة على المستوى المحلي، شركة Storybook (الولايات المتحدة الأمريكية)، وهي تطبيق حائز على العديد من الجوائز يعمل على تحسين الصحة النفسية وأنماط النوم لدى الأطفال من خلال الجمع بين تقنيات الاسترخاء والقصص الصوتية؛ وشركة Zenimal (الولايات المتحدة الأمريكية)، التي توفر منتجات تساعد على تعزيز الوعي الذهني لدى الأطفال من خلال تصميمها القابل للنقل والصديق للأطفال، مما يجعل التأمل سهلاً وممتعاً للأطفال؛ وشركة Cappella (الولايات المتحدة الأمريكية) التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتفسير أسباب بكاء الأطفال من أجل تهدئتهم وتوفير الراحة للوالدين، وتوفير إمكانية متابعة الأطفال بشكل مستمر لجميع المجتمعات؛ وشركة Storybutton (الولايات المتحدة الأمريكية) التي تعمل على تمكين الأسر من الاستماع إلى محتوى صوتي رائع بسهولة دون استخدام الشاشات؛ وأخيراً شركة Kindello (نيوزيلندا) التي تهدف إلى توفير خدمات الراعية والتعليم المبكرين في مكان واحد؛ وشركة EveryBaby (المملكة المتحدة) وهي شركة رائدة في مجال الأجهزة الطبية المتخصصة في إجراء تقييم دقيق وسهل الاستخدام لمخاطر الولادة المبكرة للأمهات الحوامل.

ووفقاً لتقرير النظام البيئي العالمي للشركات الناشئة، صُنفت أبوظبي كأسرع منظومة نمواً للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسادس أسرع منظومة نمواً على المستوى العالمي.

ومنذ إطلاق برنامج أنجال ز في عام 2020، تم تنفيذ ثلاث دورات تم خلالها تقديم الدعم لـ 32 شركة ناشئة في مرحلة النمو، والمساهمة في تأسيس نصف الشركات الناشئة في مرحلة النمو (تسع شركات من أصل 18 شركة) في أبوظبي.

وبهذه المناسبة، قال بدر سليم سلطان العلماء، المدير العام لمكتب أبوظبي للاستثمار بالإنابة: "تمتاز منظومة التعليم والرعاية الصحية في أبوظبي بقدرات واعدة تسهم بفاعلية في تعزيز نمو الأطفال. ويمثل إطلاق الدورة الرابعة من برنامج أنجال ز بمثابة دليل هام على جهودنا الحثيثة لإيجاد أفضل الحلول المبتكرة لمواجهة التحديات التي تواجه تنمية الطفولة المبكرة والحد من تأثيرها، إذ تبرز هذه المبادرة أهمية تضافر الجهود مع منظومة الأعمال الواعدة، وتؤكد التزامنا الراسخ بمعالجة القضايا والمشاكل الاجتماعية الرئيسية".

وتعليقاً على إطلاق هذه الدورة من برنامج أنجال ز، قال سعادة الدكتور يوسف الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع المعرفة والريادة في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: "يحتل برنامج أنجال ز مكانة رائدة في خلق الفرص الاقتصادية للشركات الناشئة العالمية في مجال تنمية الطفولة المبكرة من خلال الاستثمار الاستراتيجي في هذه الشركات، وهو ما يميزنا على الساحة العالمية للاستثمار، كما نسعى، مع إطلاق دورتنا الجديدة، إلى دعم الابتكار والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي في إمارة أبوظبي وخارجها".

كما أشار الحمادي إلى أن البرنامج يجسد القيمة التي تقدمها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة من خلال المشاركة بفعالية في تعزيز منظومة الشركات الناشئة، مؤكداً التزام الهيئة بالعمل على الارتقاء بالبيئة التي تخدم هذه الشركات، ودفع التقدم الاجتماعي والاقتصادي وتعزيز الابتكار.

ومن جانبه، رحب أحمد علي علوان، نائب الرئيس التنفيذي لمنصة ريادة الأعمال "Hub71"، بالشركات الناشئة المشاركة في هذه الدورة، مؤكداً التزام فريق المنصة بدعم هذه الشركات في جهودها نحو تحقيق النمو والتوسع داخل أبوظبي. وأشار علوان إلى أن المنصة تهدف إلى تمكين هذه الشركات الناشئة من إحداث تأثير داخل وخارج إمارة أبوظبي، معبراً بشراكة المنصة لهذا البرنامج للمساهمة في صناعة مستقبل أكثر إشراقاً لقطاع تنمية الطفولة المبكرة.

وقالت كاتي سميث، رئيس قسم تطوير النظم البيئية في شركة «Techstars»: "نفتخر في شركة «Techstars» بكوننا الشريك الرئيسي لبرنامج أنجال ز، وهو ما يتوافق مع التزامنا بتعزيز الابتكار ودعم الشركات الناشئة في جميع أنحاء المنطقة. وسنواصل، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، إحداث تأثير إيجابي على أسر وأطفال إمارة أبوظبي، ونتطلع إلى رؤية النتائج المذهلة التي ستحققها الشركات الناشئة المشاركة في هذه الدورة".

الجدير بالذكر أن برنامج أنجال ز سيتم تنفيذه حضورياً وافتراضياً في الفترة ما بين نوفمبر 2023 وفبراير 2024.

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