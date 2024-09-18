أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون عن فتح باب التقديم لجائزتيها بالشراكة مع "جلف كابيتال" وهما "جائزة الإبداع من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - جلف كابيتال 2024"، و"جائزة الفنون البصرية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون - جلف كابيتال 2024".

تأسست جائزة الإبداع عام 2006، بالشراكة مع شركة "جلف كابيتال" الرائدة في مجال الاستثمارات البديلة، لرعاية المواهب الإماراتية الشابة التي تتراوح أعمارها بين 18 إلى 35 عاماً، في مجال الموسيقى أو فنون الأداء والكتابة الأدبية والإبداعية، ويحصل الفائز على جائزة تبلغ قيمتها 20,000 درهم إماراتي، كما يُتاح للمتأهلين للتصفيات النهائية تقديم عملهم الفائز أمام جمهور مهرجان أبوظبي.

فيما انطلقت جائزة الفنون البصرية من مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون – جلف كابيتال في عام 2013، وهي جائزة سنوية تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم إماراتي وتقدّم فرص التطوير المهني وبناء القدرات والمهارات لفناني الإمارات الناشئين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً، والذين يقدّمون إبداعاً متميزاً في مختلف أشكال الفنون البصرية والتشكيل.

وتسلط الجائزتان الضوء على التزام مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون وشركة "جلف كابيتال" بالاستثمار في الشباب ورعاية المواهب الإماراتية الناشئة من الفنانين والمبدعين، ودعمهم في تحقيق طموحاتهم لتعزيز قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الدولة، حيث تحتفي المجموعة بالتعاون مع "جلف كابيتال" بالكفاءات الفنية المميزة وتدعمها، وتشجّعها على عرض إبداعاتها في المجالات كافة، سعياً من الجانبين لرفد المشهد الفني والثقافي في الدولة بالكفاءات الشابة، وسيكون الموعد النهائي لتقديم طلبات الترشيح لكلا الجائزين يوم 15 نوفمبر 2024.

للتقديم والمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط: https://admaf.org/initiatives/awards/.

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