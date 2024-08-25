أبوظبي - يستكمل "أبوظبي للتنقل" استعداداته مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار مساعيه لتوفير نقل آمن لطلبة المدارس في رحلتهم اليومية من وإلى المدرسة، وتأمين حركة مرورية انسيابية في محيط المدارس لكافة وسائل التنقل سواءً للمشاة، الحافلات المدرسية، وسائل النقل العام، أو المركبات الخاصة. حيث ترتكز خطة أبوظبي للتنقل على محورين رئيسيين وهما توعية الطلاب وتحسين البنية التحتية.

وتأتي الخطة بالتعاون مع بلدية مدينة أبوظبي وبلدية مدينة العين وبلدية منطقة الظفرة ودائرة التعليم والمعرفة بالإضافة للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهذه الإجراءات تنطلق من دور "أبوظبي للتنقل" في تعزيز جهود السلامة المرورية للوصول لمنظومة نقل آمنة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في تعزيز جودة الحياة وجعل أبوظبي مجتمعاً أكثر أمناً وسلامة.

توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية

وعلى صعيد توعية الطلاب، أنجز "أبوظبي للتنقل" عدة حملات توعوية خلال الربع الثاني من العام 2024 شملت العديد من المدارس في الإمارة، ركزت على توعية الطلاب بقواعد السلامة المرورية في استخدام الحافلة المدرسية والانتقال في محيط المدرسة، وقد بلغ عدد المشاركين أكثر من 800 طالب، ومن المقرر استئناف حملات التوعية لتغطي قطاعاً واسعاً من المدارس مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025. وتقام حملات التوعية للطلاب حسب المراحل العمرية للطلاب، باستخدام تقنيات التعلم كنشاط تعليمي ترفيهي، وإنشاء منصة تفاعلية تعليمية تشد انتباه الطالب بأسلوب علمي مشوق.

دراسات لتطوير البنية التحتية لمدارس إمارة أبوظبي

أما على صعيد محور البنية التحتية، فقد عمل "أبوظبي للتنقل" على دراسة وإعداد تصاميم لأكثر من 90 مدرسة في إمارة أبوظبي، قام خلالها بتحديد التحديات المتعلقة بالنقل والسلامة المرورية من خلال التواصل مع إدارات المدارس وتنفيذ زيارات ومسوحات ميدانية ووضع الحلول المناسبة وفقاً لوضع كل مدرسة، وقد تم وضع الحلول بزيادة عدد المواقف المخصصة للحافلات والمركبات خاصة وتحسين انسيابية الحركة حول المدارس وبالتالي رفع مستوى السلامة المرورية، وقد تم الانتهاء من الدراسات والتصاميم المبدئية وجاري العمل على التصاميم التفصيلية ومن المخطط البدء بأعمال التنفيذ خلال عام 2025.

إجراءات لتعزيز السلامة في قطاع النقل المدرسي

وسعياً منه لتعزيز الأمن والسلامة في قطاع النقل المدرسي قبيل بدء العام الدراسي الجديد، قام "أبوظبي للتنقل" باتخاذ عدة إجراءات وترتيبات من بينها إجراء تفتيش دوري للتأكد من جاهزية الحافلات المدرسية في إمارة أبوظبي، وعقد ورش تدريبية لتوعية المشغلين والسائقين والمشرفات ومنسقي الحركة للالتزام بإجراءات الأمن والسلامة في الحافلات المدرسية، وسيتم توزيع فرق التفتيش الميداني على بعض مواقع المدراس التي تشهد ازدحاماً مروري في بداية العام الدراسي.

إلى هذا قام "أبوظبي للتنقل" بتحديث المواصفات الفنية لحافلات النقل المدرسي، وإضافة بعض مواصفات الأمن والسلامة، مثل علامة قف الإضافية للحافلات الجديدة فوق 40 راكب.

متابعة وتطوير متواصلين لتطبيق سلامة

وانطلاقاً من دوره التنظيمي والإشرافي على نشاط قطاع النقل المدرسي في إمارة أبوظبي، يحظى تطبيق سلامة الذكي باهتمام متواصل من "أبوظبي للتنقل"، حيث تنعقد ورش تدريبية لجميع منسقي الحركة للمدارس والمشغلين والمشرفات لاستخدام نظام سلامة في مدينة أبوظبي ومدينة العين ومنطقة الظفرة، بالإضافة إلى ورش تدريبية للسائقين والمشرفات للتوعية بمسؤولياتهم في الحفاظ على إجراءات الأمن والسلامة، إذ يندرج تطبيق سلامة تحت نظام ذكي موحد ومتكامل لإدارة النقل المدرسي.

إلى هذا تشير آخر الإحصائيات إلى بلوغ عدد المشغلين في نظام سلامة 206 مشغلاً، بمعدل 8,568 حافلة و8,752 سائقاً، مع وجود 10,134 مشرفة، أما إجمالي عدد المدارس فبلغ 672 مدرسة، منها 204 مدرسة حكومية و215 مدرسة خاصة، و213 حضانة، و38 مدرسة شراكة وعدد مركزين لأصحاب الهمم. وقد بلغ عدد الطلبة المستخدمين للنقل المدرسي في نظام سلامة 237,111 طالباً، فيما تخطى عدد مرات تحميل تطبيق سلامة لأولياء الأمور الـ 30 ألفاً.

-انتهى-

#بياناتحكومية