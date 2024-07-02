أبوظبي - أعلنت دائرة البلديات والنقل متمثلة في "أبوظبي للتنقل"، عن حصوله على شهادة مطابقة معايير الجودة العالمية لمواصفة «الآيزو» 41001:2018 المختصة بإدارة خدمات المرافق والخدمات العامة في إدارة الشؤون الإدارية والتي تسهم في أتمتة ومراقبة الإجراءات وإدارة مخاطر المرافق بفعالية وكفاءة.

وبهذه المناسبة، أعرب سعادة عبدالله المرزوقي، مدير عام مركز النقل المتكامل، عن فخره بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس التزام "أبوظبي للتنقل" بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز في خدماته، وتأكيداً على جهود فرق العمل المستمرة في تحسين وتطوير إجراءات إدارة المرافق والخدمات العامة، بما يضمن تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات واحتياجات مجتمع أبوظبي."

وأضاف سعادة عبدالله المرزوقي: "نحن ملتزمون بتبني أفضل الممارسات العالمية في كافة جوانب عملنا، وسنواصل العمل على تعزيز قدراتنا وتطوير أدائنا لتحقيق رؤيتنا في تقديم خدمات نقل متكاملة ومستدامة تساهم في رفاهية وسعادة المجتمع."

ويؤكد هذا الإنجاز مكانة "أبوظبي للتنقل" كواحد من المؤسسات الرائدة في مجال النقل والمواصلات، ويعزز من دوره في تحقيق رؤية أبوظبي 2030 نحو تطوير بنية تحتية متكاملة ومستدامة، من خلال فريق عمل متمرس عالي الكفاءة، يضم المهندسين والكوادر الفنية الماهرة ويمتثل لأرقى معايير الجودة العالمية، وأطر عمل إدارة المخاطر والاستدامة، ويحرص على تقديم خدمات إدارة المرافق التي تضع العملاء في المقام الأول وتضيف القيمة على أعمالهم وتطورها وتنفذها بأفضل شكل ممكن لتبقى إمارة أبوظبي في الصدارة وبين مصاف الدول عالمياً.

ويلتزم "أبوظبي للتنقل" بكافة المعايير المعتمدة في إدارة الشؤون الإدارية داخلياً، والعمل على تحسينها بشكل مستمر بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين داخلياً وخارجياً، بهدف تلبية كافة طلبات تحسين المرافق ومراعاة المواصفات والمعايير المعتمدة في "أبوظبي للتنقل" إضافة إلى متابعة تطبيق الأهداف والمبادرات والخطط والبرامج الخاصة بتطوير خدمات إدارة الشؤون الإدارية.

وعملت فرق العمل على تطوير منظومة عمل إدارة الشؤون الادارية بشكل مبتكر حيث يتم توثيق عمليات استلام الطلبات وتنفيذها وتطوير الخدمات في الإدارة، وتوثيق عمليات تدريب ورفع كفاءة الموظفين في إدارة الشؤون الإدارية، إضافة إلى تطوير وتحديث التقنيات والأنظمة المستخدمة في إدارة الشؤون الإدارية وأتمتة العمليات على المنصة الداخلية "DMT HUB".

#بياناتحكومية

-انتهى-

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