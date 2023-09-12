المذكرة تنص على تعزيز سبل التعاون لحماية النظام البيئي البحري وتحقيق الاستدامة البيئية للأجيال القادمة

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، وبالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)، لتعزيز سبل التعاون بهدف الحفاظ على البيئة البحرية في إمارة أبوظبي وضمان نظافة وسلامة ممراتها المائية.

وانطلاقاً من رؤيتهما المشتركة في مجال الإشراف البيئي واستدامة الممرات المائية، ستتعاون كل من أبوظبي البحرية وتدوير وفق بنود هذه المذكرة لوضع إطار عمل مشترك لضمان نظافة وأمان الممرات المائية في أبوظبي وخلوّها بشكل كامل من الحطام والمخلفات، وبما يتوافق مع أعلى معايير أنظمة السلامة المحلية والدولية.

وتعليقاً على توقيع مذكرة التفاهم، قال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "يعزز هذا التعاون جهودنا الدؤوبة للحفاظ على البيئة وضمان سلامة الممرات المائية في إمارة أبوظبي، ولا شك أنه سيلعب دوراً محورياً في الحفاظ على بيئتنا. كما تعكس مذكرة التفاهم هذه التزامنا بدمج مواردنا وخبراتنا، وتصميمنا الكبير على حماية المنظومة البيئية البحرية، الأمر الذي يُشكل خطوة استباقية في مجال الإشراف البيئي، وبما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة."

وقال الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية: "يسرّنا أن نتعاون مع شركة "تدوير" لتعزيز مستويات السلامة ونظافة الممرات المائية في إمارة أبوظبي. كما أننا ملتزمون في أبوظبي البحرية بالحفاظ على بيئتنا، وضمان أمان ممراتنا المائية وخلوها من أية مخلفات وعوائق أمام جميع المستخدمين، ونحن فخورن بالدور الريادي الذي نقوم به في حماية المنظومة البيئية البحرية، مما يترك أثراً إيجابياً ويساهم في الحفاظ على بيئتنا من أجل الأجيال القادمة".

من جانبه، قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير): "نحن فخورون جداً بهذه الشراكة مع أبوظبي البحرية لتعزيز قدراتنا والاستفادة من مواردنا لضمان سلامة ونظافة الممرات المائية في إمارة أبوظبي. وسنتعاون معاً بشكل ٍ فعال وبنّاء لحماية بيئتنا، مع الالتزام في نفس الوقت بأعلى المعايير المحلية والدولية لتحقيق نتائج استثنائية. وستبقى "تدوير" مستمرة في جهودها وثابتة في التزامها نحو إنشاء نظام متكامل لإدارة النفايات وحماية المنظومة البيئية في الإمارة لتحقيق مستقبل مستدام للأجيال القادمة."

وسيعزز هذا التعاون التزام أبوظبي البحرية بضمان أعلى معايير السلامة وأفضل ممارسات وإجراءات التشغيل الآمن للمرات المائية، كما يؤكد على التزام "تدوير" بالحفاظ على الموارد الطبيعية وإدارة النفايات بشكل مستدام وفعال في إمارة أبوظبي.

#بياناتحكومية

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نبذة عن أبوظبي البحرية

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي.

وتعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

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نبذة عن شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير)

شركة أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة النّفايات في إمارة أبوظبي، وملتزمة بتطوير قطاع متكامل لإدارة النفايات، وتحقيق الريادة في استخراج القيمة من النفايات للمساهمة في الطموحات الوطنية لتحقيق الاستدامة.

نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم.

تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: adportsgroup.com

يمكن متابعة مجموعة موانئ أبوظبي على:

"لينكد إن": Linkedin.com/company/adportsgroup

"إنستغرام": Instagram.com/adportsgroup

"فيس بوك": Facebook.com/adportsgroup

"إكس": X.com/adportsgroup

"تيك توك": Tiktok.com/@adportsgroup

للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بـ:

إليزابيث ستاج

مدير الاتصال – القطاع البحري

elizabeth.stagg@adports.ae

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المكتب الإعلامي لمجموعة موانئ أبوظبي: media@adports.ae