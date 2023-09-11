سجّلت "أبوظبي البحرية" انخفاضاً بنسبة 62% في الحوادث البحرية مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت أبوظبي البحرية، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS) ، عن انخفاض بنسبة 62% في الحوادث البحرية في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.

وكان قد تمّ تأسيس أبوظبي البحرية عام 2020، بموجب اتفاقية بين مجموعة موانئ أبوظبي ودائرة البلديات والنقل، لتنظيم وتطوير القطاع البحري في إمارة أبوظبي، ولتكون الجهة المسؤولة عن المنظومة البحرية والممرات المائية، وتقديم الخدمات البحرية، وتعزيز مكانة الإمارة كعاصمة بحرية عالمية رائدة.

ويُعتبر ضمان الالتزام الصارم بمعايير السلامة الدولية وإجراءات التشغيل الآمن لاستخدام الممرات المائية من أهم المسؤوليات التي تقوم بها "أبوظبي البحرية". ومن خلال التنسيق الوثيق والدائم مع دائرة البلديات والنقل وتلقي الدعم المستمر من السلطات المحلية، لعبت أبوظبي البحرية دوراً محورياً في نشر ومشاركة المعلومات والمعارف الأساسية لتوعية المجتمع البحري، وتطوير بنية تحتية ساحلية وبحرية متطورة. وقد أدت هذه الجهود الدؤوبة لأبوظبي البحرية إلى زيادة الوعي والالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالقطاع البحري، بالإضافة إلى انخفاض كبير في الحوادث في مياه أبوظبي، الأمر الذي تؤكده أحدث الإحصاءات والأرقام التي تم تسجيلها خلال ذروة موسم الأنشطة البحرية.

وقال سعادة الدكتور سالم خلفان الكعبي، المدير العام لشؤون العمليات في دائرة البلديات والنقل: "يأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ليؤكد على التعاون الدائم والالتزام الراسخ والمشترك بين دائرة البلديات والنقل وأبوظبي البحرية، لتقديم أعلى معايير الخدمة للمجتمعات البحرية في إمارة أبوظبي. ومن خلال ما نوفره الآن من وصول سهل وسريع إلى المعلومات المهمة والرئيسية عبر حلولنا الرقمية المتكاملة، أصبح مستخدمو الممرات المائية أكثر وعياً بالبيئة البحرية والظروف المحيطة بهم، وأصبحوا على دراية تامة بمسؤوليتهم ودورهم في المساهمة في ضمان السلامة من خلال الاستخدام الآمن للممرات المائية في الإمارة".

وأضاف سعادته: "نشجّع جميع مستخدمي الممرات المائية على الاستمرار باستخدام هذه الموارد والخدمات التي نوفرها، وندعوهم للانضمام إلينا والمساهمة معنا في نشر الوعي والحفاظ على مياهنا آمنة. فمعاً، وكمجتمعٍ واحد، يمكننا ضمان سلامة جميع مستخدمي الممرات المائية، والحفاظ على المنظومة البحرية والبيئية في إمارة أبوظبي".

من جهته، أشاد الكابتن سيف المهيري، مدير عام أبوظبي البحرية بهذا الإنجاز وقال: "أُثمن عالياً هذا الإنجاز وأتقدم بخالص الشكر والتقدير للمجتمع المحلي على جهوده المبذولة والتزامه التام باللوائح والقوانين وبإجراءات السلامة. لقد بذلت أبوظبي البحرية جهوداً دؤوبة لتوفير ممرات مائية آمنة في إمارة أبوظبي وضمان سلامة جميع مستخدمي هذه الممرات المائية، سواء لأغراض التجارة أو للترفيه والرياضة، وذلك من خلال حلولنا الرقمية المبتكرة، والتي لم تكن لثبتت كفاءتها وفاعليتها لولا التزام المجتمع المحلي بها ومساعدتنا على تطبيقها. ولم نقف عند هذا الحد، بل طوّرنا خرائط السلامة التي توفر مصدراً شاملاً وغنياً بالمعلومات حول الاستخدام الآمن للمرات المائية، وقمنا بدمج هذه الخرائط عبر جميع منصاتنا الرقمية، مثل الموقع الإلكتروني لأبوظبي البحرية وتطبيق "النالية"، الذي يوفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى البيانات والمعلومات الأساسية التي يحتاجها جميع مستخدمي الممرات المائية.

وأضاف المهيري: "يتيح هذا التطبيق المبتكر لجميع مستخدمي الممرات المائية إمكانية التفاعل مع الخرائط البحرية بسرعة كبيرة، وإظهار موقعهم بدقة وتزويدهم بتحديثات فورية حول اللوائح والقوانين الناظمة للمنطقة التي يتواجدون فيها، كما يقوم بتنبيه وتحذير المستخدمين في حال قيامهم بأي نشاط ينتهك ويخالف اللوائح والقوانين أو عند دخولهم منطقة محظورة، الأمر الذي يضمن سلامتهم والتزامهم بإرشادات السلامة البحرية. لقد أثمرت هذه الخدمات والحلول المبتكرة عن هذه النتائج الرائعة المُتمثلة بأحدث الإحصاءات حول الحوادث البحرية، والتي بدورها ستساهم في تحقيق هدفنا في الارتقاء بتصنيف ومكانة أبوظبي كعاصمة بحرية عالمية رائدة".

تم تزويد خرائط السلامة بمجموعة من القواعد واللوائح، لتوفر معلومات وبيانات دقيقة حول مواقع الإرساء المناسبة، وقيود الدخول إلى مناطق مثل الممرات التجارية المهمة والمناطق الحساسة بيئياً، ومعلومات حول حدود السرعة القصوى داخل كل منطقة. وقد تم تصميم هذه الخرائط لتلبية احتياجات مختلف المهن والأنشطة البحرية، كما تّوضح بشكل واضح ودقيق مواقع الممرات المائية والمناطق المخصصة للأنشطة والرياضات البحرية مثل السباحة والرياضات الآلية وغير الآلية والمناطق المخصصة لاستخدام الدراجات المائية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مجموعة موانئ أبوظبي

تأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في العالم، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تنتهج مجموعة موانئ أبوظبي المدرجة في سوق أبوظبي للأرواق المالية تحت الرمز: (ADX: ADPORTS)، نموذج عمل متكامل أسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الإمارة خلال العقد الماضي.

وتضم مجموعة موانئ أبوظبي عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية وهي: قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، بالإضافة إلى أكثر من 550 كيلومتر مربع من المناطق الاقتصادية تحت مظلة مجموعة كيزاد، أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط.

وكانت مجموعة موانئ أبوظبي قد حصلت على تصنيف (A+) مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالتي "إس آند بي" و"فيتش".

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نبذة عن أبوظبي البحرية

تأسست "أبوظبي البحرية" في عام 2020 لتكون الجهة المسؤولة عن الممرات المائية والمنظومة البحرية في إمارة أبوظبي. وتعمل "أبوظبي البحرية" تحت مظلة مجموعة موانئ أبوظبي، وبإشراف دائرة البلديات والنقل، وتقوم بتنظيم القطاع البحري في الإمارة عبر توفير البنى التحتية البحرية عالمية المستوى، وضمان تطبيق أعلى معايير الصحة والسلامة والبيئة والجودة في مياه الإمارة.

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