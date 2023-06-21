بهدف تقديم حلول مصرفية مخصصة

أبوظبي: أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية الرائدة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم مع مكتب تنمية الصناعة، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتطوير القطاع الصناعي، ينضم بموجبها المصرف إلى "برنامج تحسين البيئة التمويلية" الذي طوره المكتب بهدف دعم نمو قطاع التصنيع في أبوظبي من خلال تقديم حلول مصرفية مخصصة للمؤسسات الصناعية لتحفيزها على النمو والتوسع في الصناعات التقليدية والمستدامة. كما تدعم المذكرة تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لتعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتصنيع، ورفع مساهمة القطاع الصناعي الوطني في الناتج المحلي الإجمالي.

وقام مكتب تنمية الصناعة بتطوير "برنامج تحسين البيئة التمويلية" ضمن جهوده لتحقيق أهداف "استراتيجية أبوظبي أآبوظبي الصناعية"، التي تركز على تعزيز قدرات المصنّعين للوصول إلى التمويل لدعم النمو والارتقاء بتنافسية القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات مباشرة محلية وأجنبية للاستفادة من المزايا التنافسية وبيئة الأعمال التنافسية في دولة الإمارات.

صُمم "برنامج تحسين البيئة التمويلية" لمساعدة الشركات العاملة في قطاع التصنيع على الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تقدمها المصارف الرائدة العاملة في إمارة أبوظبي من خلال إجراءات إلكترونية ميسرة، ونماذج تقديم طلبات سهلة الاستخدام.

ويهدف "مصرف أبوظبي الإسلامي" من خلال هذه الشراكة، إلى تقديم حلول مصرفية مخصصة للمصنعّين، وتعزيز قدراتهم المالية وتمكينهم من تحقيق النمو والتميز في قطاع الأعمال والصناعة في أبوظبي. وسيعمل المصرف على الاستفادة من خدماته المصرفية الشاملة لتقديم حلول مالية للشركات الصناعية المرخصة من دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والمصرفية لأصحاب المصلحة المحليين والأجانب العاملين في هذه القطاعات. وتشير مذكرة التفاهم إلى التزام "مصرف أبوظبي الإسلامي" بتبسيط وتيسير العمليات والإجراءات المصرفية، وتوفير تجربة مصرفية تسهم في نمو قطاع التصنيع في الإمارة.

وقال المهندس عرفات اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: "يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع مصرف أبوظبي الإسلامي لتقديم خدمات ومنتجات مصرفية مخصصة للمستثمرين والشركات العاملة في القطاع الصناعي. ويهدف "برنامج تحسين البيئة التمويلية" إلى تعزيز وصول المستثمرين والمصنّعين إلى التمويل وتزويدهم بالدعم اللازم لتحقيق النمو والتوسع انطلاقاً من أبوظبي. ويأتي ذلك في إطار جهودنا لتعزيز المنظومة الشاملة للقطاع الصناعي والمساهمة في تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية أبوظبي أآبوظبي الصناعية."

من جانبه، قال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد: "سعداء بتعاوننا مع "مكتب تنمية الصناعة" بدائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي، للمساهمة في تعزيز قدرات مجتمع الصناعة في أبوظبي من خلال خدماتنا المصرفية. وستوفر هذه الشراكة تجربة مصرفية سلسة وفعّالة للشركات الصناعية والمستثمرين، بما يعزز جهود التنويع الاقتصادي ويدعم النمو الشامل لإمارة أبوظبي. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نستكمل البناء على ما حققنا من خلال تعاوننا مع دائرة التنمية الاقتصادية-أبوظبي وفق مذكرة التفاهم التي وقعناها مؤخرًا لتيسير فتح الحسابات المصرفية للأعمال بشكل رقمي، ونأمل أن تستمر جهودنا التعاونية لتعزيز اقتصاد أبوظبي."

ومن شأن التعاون الوثيق وتنسيق الجهود المشتركة بين مصرف أبوظبي الإسلامي ودائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي، تعزيز سهولة تأسيس وتنمية الأعمال في منظومة الصناعة، كما تؤكد الشراكة على التزام الطرفين بتوفير الظروف المثلى للشركات والمصنّعين لتحقيق النمو والازدهار، ما يسهم بفاعلية في دفع جهود التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي.

#بياناتحكومية

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عن دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي

تعمل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي على تنظيم الأعمال وقيادة المبادرات الاقتصادية لتحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة ومتنوع ومستدام.

تتبنى «اقتصادية أبوظبي» أفضل السياسات الاستراتيجية المدروسة والمبنية على أحدث الأبحاث والبيانات الإحصائية وتكرس جهودها للارتقاء بمسيرة النهضة والتنمية في مختلف القطاعات، وتقوم بإعداد البرامج والخطط الاستراتيجية واعتماد أفضل الممارسات واستخدام أحدث التقنيات والاستفادة من الخبرات العالمية في المجال الاقتصادي. وتعمل الدائرة على تطوير المناخ الاستثماري الاقتصادي في الإمارة من خلال تعزيز آفاق التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والارتقاء به إلى أفضل المستويات بأسلوب مبني على الشفافية والابتكار وتبادل المعرفة من أجل تعزيز بيئة الأعمال، ما يساهم في جعل إمارة أبوظبي وجهة عالمية مفضلة للأعمال والاستثمارات.

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www.added.gov.ae

للتواصل الإعلامي:

mediateam@ded.abudhabi.ae

نبذة عن مصرف أبوظبي الإسلامي

يعد مصرف أبوظبي الإسلامي أحد المصارف الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة بأصول تتجاوز 172 مليار درهم إماراتي. وينفرد المصرف بخدماته المصرفية المتميزة عبر الإنترنت والأجهزة الذكية والهواتف المحمولة ليتيح للمتعاملين سهولة الوصول إلى حساباتهم المصرفية على مدار الساعة. ويوفر مصرف أبوظبي الإسلامي مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال إلى جانب الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. تأسس مصرف أبوظبي الإسلامي في عام 1997، ويجري تداول أسهمه في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (ADIB).

ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بحضور قوي في ست أسواق إستراتيجية تشمل: مصر، التي يمتلك فيها 70 فرعًا، بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة والسودان وقطر والعراق.

وحصد المصرف جائزة "أفضل مصرف إسلامي في العالم" من مجلة "ذا بانكر" العالمية. ويتمتع مصرف أبوظبي الإسلامي بسجل حافل بالتميز على هذا الصعيد، ويتجسد ذلك في منتجاته المتنوعة ومن بينها حساب التوفير غنى الحائز على الكثير من الجوائز، والبطاقات المغطاة بالشراكة مع طيران الإمارات والاتحاد للطيران واتصالات، إلى جانب مجموعة واسعة من منتجات التمويل.