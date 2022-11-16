· مكتب أبوظبي للاستثمار يدعم "آور كراود" لتأسيس شركة "إنتغريتد داتا إنتلجنس"، مركز التميز التقني في أبوظبي لتسويق حلول الذكاء الاصطناعي بين الشركات

· التوسع بعمليات "آور كراود آريبيا"يمكنها من إدارة صفقات الأسواق الناشئة لمنصتها الراهنة في أبوظبي

· "آور كراود" تستثمر 60 مليون دولار ضمن عملياتها في أبوظبي

· برنامج الابتكار في مكتب أبوظبي للاستثمار يقدم حوافز مالية وغير مالية لتسريع وتيرة النمو

· زيادة عدد أفراد فريق عمل "آور كراود"في سوق أبوظبي العالمي ليتجاوز عددهم 60 فرداً في غضون أربع سنوات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: دخلت شركة "آور كراود"، شركة رأس المال المغامر الأكثر نشاطاً في إسرائيل، في شراكتين مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتوسيع عملياتها في أبوظبي بشكل كبير عبر تأسيس مكتب جديد لرأس المال المغامر ومركز لتقنيات الذكاء الاصطناعي. وجاء الإعلان عن هذه الخطوة خلال أسبوع أبوظبي المالي، وستشهد الشراكتين قيام "آور كراود" بزيادة عدد أفراد فريق عملها في سوق أبوظبي العالمي ليتجاوز 60 فرداً خلال السنوات الأربع المقبلة، في إطار استثمار بقيمة 60 مليون دولار ستعمل الشركة على ضخه في الإمارة.

وتتعاون شركة "آور كراود" مع مكتب أبوظبي للاستثمار لإطلاق "إنتغريتد داتا إنتلجنس" (شركة ذات مسؤولية محدودة) لتسويق تقنيات الذكاء الاصطناعي بين الشركات. ومن مقرها في Hub71 ضمن سوق أبوظبي العالمي، ستعمل الشركة الجديدة على تطوير حلول الذكاء الاصطناعي القادرة على دعم الشركات وتمكينها من تبني التقنيات المتقدمة والاستفادة من قدراتها بأفضل شكل ممكن. ويجسد تأسيس هذه الشركة دلالة على عمق التزام أبوظبي بدعم توسع الشركات المبتكرة التي تضطلع بدور فاعل في ترسيخ دعائم الاقتصاد المعرفي في الإمارة.

وتعمل شركة "آور كراود آريبيا"، التي استهلت عملياتها في العاصمة الإماراتية في عام 2021، على تأسيس مركز استثماري جديد لرأس المال المغامر في أبوظبي لإدارة صفقات منصتها الحالية وتلبية احتياجات الأسواق الناشئة.

وتعزز كل من هاتين الشراكتين العلاقات الثنائية المتنامية بين دولة الإمارات وإسرائيل، والتي شهدت تطوراً لافتاً منذ توقيع اتفاقية السلام الإبراهيمية التاريخية عام 2020.

وفي هذا السياق، قال المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار: "تقدم’آور كراود‘ نموذجاً يُحتذى به عن نجاح الشركات بالاستفادة من البيئة الداعمة التي توفرها إمارة أبوظبي، إذ تمكنت الشركة بفضلها من تحقيق وتيرة نمو سريعة. وفي غضون عامٍ واحد، تحولت شركة ’آور كراود‘ من شركة ناشئة إلى لاعب رئيسي في أبوظبي، مع مركز جديد للاستثمار ومركز تقني يثري تخصصات رأس المال المغامر والمهارات التقنية في أبوظبي ويوفر حلولاً وتقنيات متطورة للشركات".

ويعمل مكتب أبوظبي للاستثمار على تعزيز شراكته مع "آور كراود" من خلال "برنامج الابتكار" الذي يدعم الشركات المحلية والدولية الباحثة عن تحقيق النمو في إمارة أبوظبي. ولذلك، منح مكتب أبوظبي للاستثمار حزمة من الحوافز المالية وغير المالية للشركة دعماً لوتيرة نموها المتسارعة في الإمارة.

من جانبه قال جون ميدفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آور كراود": "بعد إجراء بحوث معمقة لأفضل المواقع حول العالم لتأسيس شركة ’إنتغريتد داتا إنتلجنس‘ ومركز الاستثمار الجديد التابع لشركة ’آور كراود‘، تفوقت أبوظبي على مختلف الوجهات العالمية بمراحل. فقد صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً على مستوى البنية التحتية الإلكترونية واستقرار الاقتصاد الكلي، وحكومتها كثالث أكثر حكومة جدارة بالثقة. وجاءت هذه العوامل إلى جانب المزايا الأخرى التي تتمتع بها الدولة على غرار المواهب العالمية وسهولة دخول الأسواق، لتؤكد على أن أبوظبي هي الخيار الأمثل والوجهة الأفضل لاحتضان ’آور كراود آريبيا‘ ومشاريع ’آور كراود‘ الجديدة في رأس المال المغامر والذكاء الاصطناعي. ومن هذا المنطلق، نؤكد مضينا قدماً في ضخ استثمارات مجدية في البنية التحتية المبتكرة ومنظومة المواهب المبدعة في الدولة".

وتعد "إنتغريتد داتا إنتلجنس" شركة تجارية تُعنى بمجالات الذكاء الاصطناعي وتطور حلولاً قائمة على تقنياته لتستفيد منها الشركات، على أساس عقود المشاريع والذكاء الاصطناعي كخدمة. وستمثل مركزاً تقنياً للتميز في استخدام أتمتة البيانات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ونماذج تعلم الآلة لتقليص التكاليف وتحسين المخرجات للمهام المعتمدة على البيانات بشكل مكثف. وسيترأس الشركة الدكتور حسنات ديوان، والذي تولى من مناصب تنفيذية قيادة مسيرة تحول مؤسسات مالية عالمية على مستويي الابتكار والتقنيات، من بينها "إي-تريد فاينانشل كورب"؛ و"بي أن واي ميلون"؛ و"مجموعة روسل للاستثمارات"؛ و"ميريل لينش"؛ و"دويتشه بنك"؛ و"مورغان ستانلي".

وتأسست شركة "آور كراود آريبيا" في سوق أبوظبي العالمي في العام 2021 ويقودها الدكتور صباح البنعلي، وستعمل على زيادة عملياتها في رأس المال المغامر بشكل كبير، إذ تتعاون مع مجموعة من الأطراف المعنية في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات وخارجها، للاستثمار في منظومة رأس المال المغامر المحلية دعمها.

وأضاف الدكتور حسنات ديوان: "تمثل شركة ’إنتغريتد داتا إنتلجنس‘ ثمرة استراتيجية ’آور كراود‘ لإحداث نقلة نوعية في منصتها للتكنولوجيا المالية مع إدخال قدرات الذكاء الاصطناعي إليها. ونعتزم الاستفادة من هذه الأدوات والبنى التقنية لتقديم حلول مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن استخدامها على نطاق واسع من قبل عملاء خارجيين ضمن مختلف القطاعات، بما يشمل الخدمات المالية؛ والتكنولوجيا المالية؛ والطاقة؛ والاتصالات؛ والرعاية الصحية؛ والمجالات الحكومية. ومن هذا المنطلق، نحرص على توظيف أرفع المهارات والخبرات من دولة الإمارات والعالم بأسره، لنكون من أبرز الداعمين لزخم التحول في منظومة الذكاء الاصطناعي بإمارة أبوظبي".

وسيتم تأسيس شركة "إنتغريتد داتا إنتلجنس" ضمن سوق أبوظبي العالمي في Hub71، المنظومة العالمية لشركات التكنولوجيا في أبوظبي، والتي تمكن المؤسسسين من بناء شركات تقنية محلية مستقرة ضمن أي قطاع من خلال منحها وصولاً يسيراً إلى الأسواق العالمية، ومنظومة لرأس مال، وشبكة عالمية من الشركاء، ومجتمع حيوي يحتضن أفضل المواهب، ويتميز بأطر قانونية وتشريعية عصرية.

ومن جانبه، قال بدر سليم سلطان العلماء، الرئيس التنفيذي بالإنابة لدى "Hub71": "تنعم إمارة أبوظبي بمؤسسات مالية قوية مما يجعلها الرافعة الأساسية لاقتصاد دولة الإمارات، وتساهم الإمارة في العديد من الاستثمارات الهادفة إلى توفير الدعم اللازم لنجاح شركات التقنية الناشئة ووصولها إلى العالمية. ومن خلال انضمام شركة ’أور كراود‘ إلى Hub71، نواصل توسيع منظومة التكنولوجيا والدعم المالي لتشمل المحافظ الاستثمارية والشركات العائلية والاستثمارية حيث تستفيد منها الشركات الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال لتوسعة وتنمية أنشطتها."

ووقع اتفاقيتي الشراكة كل من المهندس عبد الله عبد العزيز الشامسي، المدير العام بالإنابة لمكتب أبوظبي للاستثمار؛ وجون ميدفيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "آور كراود" خلال "أسبوع أبوظبي المالي 2022". وينظم سوق أبوظبي العالمي هذا الحدث المرموق الذي يجمع تحت سقفه جمهوراً عالمياً من صناع القرار لتسريع وتيرة التحول بقطاع الخدمات المالية في الإمارة. افتتح مكتب أبوظبي للاستثمار مكتباً له في تل أبيب في عام 2021 لدعم الشركات الإسرائيلية المبتكرة التي تتطلع إلى تأسيس مقار لها أو توسعه حضورها في العاصمة الإماراتية.

#بياناتحكومية

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نبذة عن مكتب أبوظبي للاستثمار:

مكتب أبوظبي للاستثمار هو هيئة حكومية مسؤولة عن جذب الاستثمارات ودعمها في إمارة أبوظبي.

يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار الفرص للمستثمرين والشركات من مختلف الأحجام من ذوي الأفكار والمشاريع الخلاقة، حيث يعمل على تسهيل تواصل هؤلاء المستثمرين مع مختلف الجهات الفاعلة ضمن منظومة الابتكار في أبوظبي بهدف مساعدتهم على تنمية أعمالهم وتوسعتها في الإمارة.

يوفر مكتب أبوظبي للاستثمار مجموعة شاملة من الخدمات والحوافز التي صممت لمساعدة الشركات على تحقيق النمو الطويل، والنجاح المستدام لأعمالها في السوق المحلية ومختلف أنحاء المنطقة.

حول شركة "آور كراود"

"آور كراود" هي منصة إلكترونية عالمية لاستثمارات رأس المال المغامر تعمل على تمكين المؤسسات والمستثمرين الأفراد المعتمدين من الاستثمار والمشاركة في شركات التكنولوجيا الناشئة في مرحلة مبكرة. وتعتبر الشركة حائزة على اعتماد "بيتش بوك" كأكثر المستثمرين في رأس المال المغامر نشاطاً في إسرائيل منذ العام 2013، وتقوم الشركة بدراسة واختيار الشركات من مختلف القطاعات ومراحل النمو، والاستثمار في رأس مالها الخاص، وتقديم منصتها العالمية لأكثر من 218 ألف عضو مسجل من 195 دولة، مع وصول واسع وحرية المشاركة في الاستثمار بدءاً من 10 آلاف دولار في الشركات التي يفضلونها.

تأسست شركة "آور كراود" على يد جون ميدفيد الذي يشغل منصب رئيسها التنفيذي أيضاً، وذلك في عام 2013، في إطار رؤية طموحة لمنح حرية الاستثمار في رأس المال المغامر عالمي المستوى، وسجلت وتيرة نمو لافتة لتصبح واحدة من أبرز المنصات العالمية الرائدة للاستثمار في رأس المال المغامر عبر الإنترنت، مع التزامات استثمارية تتجاوز قيمتها 2 مليار دولار كما في العام 2022. وحتى اليوم، سجلت شركات "آور كراود" الناشئة أكثر من 60 عملية تخارج تشمل العديد من عمليات الإدراج في الأسواق المالية وتشمل: بيوند ميت؛ وليمونادا؛ وإنوفيز؛ وهب سكيوريتي؛ والعديد من خطوات الاستحواذ رفيعة المستوى منها: جمب من أوبر؛ وبريف كام من كانون؛ وأرجوس من كونتينانتال؛ وكروس وايز من أوراكل؛ وريبلاي من إنتل؛ وكوريفوتوميكس من سامسونغ، وسايبر إكس من مايكروسوفت؛ وكينا سكيوريتي من سيسكو.

تحرص "آور كراود" على خلق قيمة ثمينة لمحفظتها عبر دورات أعمالها، وتقدم الإرشاد والتوجيه، وتوظف المستشارين في القطاع، وتمكن الشركات من الحصول على جولات تمويل إضافية واغتنام فرص النمو عبر شبكتها من الشراكات متعددة الجنسيات.

نبذة حول Hub71:

Hub71 منظومة تكنولوجية عالمية في أبوظبي تتيح للمؤسسين بناء شركات تكنولوجيا محلية ناجحة في أي قطاع من خلال تسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية والمنظومة الرأسمالية وإلى شبكة عالمية من الشركاء ومجتمع حيوي زاخر بالمواهب عالية المهارة تحكمه تنظيمات تطلّعية.

تعمل Hub71 بدعم من حكومة أبوظبي وشركة مبادلة للاستثمار على تنمية مجتمع شركات التكنولوجيا الناشئة والمستثمرين وشركائها الحكوميين والمؤسسيين لضمان توفّر الاستثمار والأنشطة التجارية والحوافز من القطاعين العام والخاص. ويمكن للمؤسسين من خلال البنية التحتية لريادة الأعمال في Hub71 وبرامج القيمة المضافة وخدمات التمكين وحزم الدعم بناء تكنولوجيات معتمدة على نطاق واسع لها تأثير ملحوظ. وتسعى Hub71 إلى إثراء أبوظبي بالتكنولوجيات وطرق التفكير المبتكرة، وإيجاد سبل جديدة لبناء شركات تكنولوجيا ناجحة على مستوى العالم والحفاظ على التنمية الاقتصادية في الدولة.

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع www.hub71.com ومتابعتنا عبر @Hub71AD #Hub71.

للتواصل الإعلامي:

أمل حميش، مكتب أبوظبي للاستثمار

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طلال نطفجي، ويبر شاندويك

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