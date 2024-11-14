دبي: شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، في مجموعة من الفعاليات الرئيسية على جدول أعمال مؤتمر الأطراف COP29 المنعقد في أذربيجان. تناولت هذه الفعاليات مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالمناخ بما في ذلك الزراعة والشباب والمياه؛ وسلطت معاليها الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها دولة الإمارات لتعزيز التعاون والشمول لتسريع مسار العمل المناخي خلال 2025 وحتى انعقاد مؤتمر الأطراف COP30 في البرازيل.

وألقت معاليها الكلمة الافتتاحية خلال فعالية بعنوان "تحقيق العمل المناخي من خلال التحول في الزراعة وأنظمة الغذاء"، يوم الثلاثاء، حيث أوضحت الدور القيادي العالمي الذي اتخذته دولة الإمارات في توظيف جهود تعزيز الزراعة وأنظمة الغذاء في الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية".

ودعت معالي الضحاك الدول إلى المضي قدمًا في التعاون، قائلة: "بينما ننطلق في مؤتمر COP29 ونتطلع نحو COP30، من المهم أن نواصل الزخم الذي بدأ في مؤتمر COP28 والتعاون على نطاق واسع. ينبغي أن نعمل بجد لتحديد أوجه التعاون بين الدول من حيث تحديات الغذاء واغتنام الفرص لتسريع التقدم. نحن نجني بالفعل ثمار التعاون، ولكن هناك مجال للمزيد من النجاحات".

وانضمت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك إلى رئيس مؤتمر الأطراف COP29 السيد مختار باباييف وممثلين دوليين آخرين إلى فعالية أخرى خلال مؤتمر الأطراف COP29 نظّمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع رئاسة مؤتمر الأطراف COP29 بجمهورية أذربيجان، وذلك لمناقشة دور المدن والمناطق في تحقيق أهداف اتفاق باريس.

وخلال الفعالية التي حملت عنوان "باكو إلى بليم وما بعدها: مساهمات رئاسات مؤتمر الأطراف في وضع المدن والتحضر والعمل المناخي متعدد المستويات في صميم أجندة العمل المناخي"، عرضت معالي الوزيرة آخر المستجدات منذ إطلاق مبادرة تحالف "الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح" (CHAMP). وقد أيدت 74 دولة تعهد التحالف في مؤتمر الأطراف COP28 العام الماضي، مما يؤكد اعتراف المجتمع الدولي بأن التعاون متعدد المستويات يمكن أن يشكل الجسر بين التعهدات وإحراز التقدم.

وافتتحت معالي الضحاك فعالية خاصة بآلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) تحت عنوان "الشراكة العالمية لتوسيع نطاق خدمات الطقس للمزارعين". وأطلقت معاليها خلال هذه الفعالية أول حزمة ابتكارات تحت مسمى "مخطط عمل جماعي لتوسيع نطاق الوصول إلى توقعات طقس عالية الجودة لدعم المزارعين في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل".

وأوضحت الضحاك أن الهدف من آلية التوسع في الابتكار الزراعي (AIM for Scale) هو التوصل إلى ابتكارات زراعية واعدة وصديقة للمناخ، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين في جميع أنحاء العالم.

شاركت معالي الدكتورة الضحاك أيضاً في حدث رفيع المستوى بعنوان "التأثيرات السلبية لتغير المناخ على تدهور الأحواض المائية". وألقت معاليها خلال هذا الحدث كلمة مهمة أكدت فيها على أهمية التعاون في تقليص الفجوة القائمة بين الأمن المناخي الوطني والعالمي، وسلطت الضوء على رعاية دولة الإمارات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه القادم في عام 2026.

وقالت معاليها بهذا الخصوص: "ستتجلى روح التعاون عندما نستضيف مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال. ومن خلال التعاون مع شركائنا السنغاليين والمجتمع الدولي عموماً، سنوفر منصة مهمة لدفع أجندة العمل بشأن المياه، وحفز الجهود العالمية لضمان وصول الجميع إلى المياه والصرف الصحي المستدام".

كما شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك في الحلقة الشبابية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) التي أقيمت تحت عنوان "العمل عبر الأجيال لمضاعفة قدرة مصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030". وتشكل هذه الفعالية جزءاً من جهود الوكالة الدولية للطاقة المتجددة لعقد حلقة شبابية خلال مؤتمر الأطراف COP29 بالتعاون مع التحالف الدولي للطاقة المتجددة، مما يخلق مساحة تتيح للشباب التواصل بشكل هادف مع صنّاع القرار بشأن القضايا الرئيسية للتحول نحو الطاقة المتجددة.

وناقشت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك خلال الفعالية سبل التعاون بين المؤسسات التعليمية والحكومات لضمان اكتساب الشباب المهارات اللازمة لقيادة قطاع الطاقة المتجددة، والأساليب المبتكرة التي تساعد الشباب في دول الجنوب العالمي على اكتساب المعرفة والتدريب لدعم تحول قطاع الطاقة.

ويؤكد حضور وفد دولة الإمارات العربية المتحدة في باكو، أذربيجان، على التزام الدولة المستمر بالعمل المناخي المتعدد الأطراف، والبناء على الزخم والنجاح الذي تحقق في مؤتمر الأطراف COP28، بما في ذلك "اتفاق الإمارات". وتعكس المشاركة في مؤتمر الأطراف COP29 الدور القيادي للإمارات في العمل المناخي العالمي والتزامها بتعميق التعاون والعمل المشترك مع الشركاء العالميين.

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