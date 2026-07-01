خاصية Zoom AI On-Prem توفّر إمكانات الذكاء الاصطناعي من "زووم" في البيئات التي يتحكم بها العميل

تشكّل المحادثات الرقمية عصب بيئات العمل المعاصرة؛ فالفرق تتوافق خلال الاجتماعات، وتحل المشكلات عبر المحادثات، وتتعاون يومياً في مختلف الأقسام. لكن كثيراً ما يفرض تحويل تلك النقاشات إلى إجراءات فعلية على الموظفين البحث عن تلك المعلومات، وتنسيق أعمال المتابعة، وإدارة المهام عبر تطبيقات متفرّقة.

ولمساعدة المؤسسات على تعزيز سير العمل بكفاءة أكبر، تدعم "زووم" منصة ZoomMate بوكلاء الذكاء الاصطناعي. ويساعد هؤلاء الوكلاء، المدمجون مباشرةً في سياق العمل، الفرق على إيجاد المعلومات، وأتمتة المتابعة، وتنفيذ تدفقات مهام العمل، وتنسيق الإجراءات عبر أنظمة الأعمال.

وقال راسل ديكر، المدير التنفيذي للمنتجات لدى زووم: "لا تحتاج المؤسسات إلى أداة إضافية، بل إلى منظومة فاعلة تعالج تشتّت مسارات العمل اليوم. ويساعد وكلاء الذكاء الاصطناعي الفرق على الإنجاز مباشرةً وفق سياق العمل، حيث يربطون المعلومات وتدفقات العمل والخطوات التالية ضمن المؤسسة. ومع تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى مشارك أكثر فاعلية في العمل اليومي، نركّز على مساعدة المؤسسات على الانتقال من المحادثة إلى الإنجاز بوتيرة أسرع وجهد يدوي أقل".

وللشركات العاملة في القطاعات الخاضعة للتنظيم والبيئات التي توليّ الأمن أهمية بالغة، تطرح "زووم" أيضاً حل Zoom AI On-Prem، الذي يمكّن المؤسسات من تطبيق إمكانات الذكاء الاصطناعي من "زووم" ضمن بنيتها التحتية التي يتحكم بها العميل.

وتمنح هذه الابتكارات مجتمعةً المؤسسات مرونة أكبر في تطبيق الذكاء الاصطناعي، وذكاءً أعمق في إنجاز العمل.

تحويل المحادثات إلى إجراءات

يتم اتخاذ القرارات، وتتبدّل الأولويات، وتتبلور الخطوات التالية خلال الاجتماعات الافتراضية وعبر المحادثات وفي اللقاءات الحضورية. لكن كثيراً ما يتعثّر تحويل تلك المحطات إلى عمل منجز بسبب تسجيل المعلومات يدوياً، والحاجة لتنسيق المتابعة، وإعداد المحتوى عبر أنظمة متعددة.

ومع الإطلاق الجديد، تبسّط "زووم" تلك العملية بتقنية تتولى المهام الشاقة في ZoomMate عبر تطبيق Zoom Workplace. وتستوعب تلك الأدوات سياق الاجتماعات والمحادثات والملاحظات والتطبيقات المرتبطة، فتسرّع إيجاد المعلومات وتنسيقها وإنتاج مخرجات العمل دون فقدان أي زخم. وتشمل تلك الإمكانات:

الكشف: إيجاد المعلومات عبر المحادثات والقرارات وأنظمة الأعمال المرتبطة.

إيجاد المعلومات عبر المحادثات والقرارات وأنظمة الأعمال المرتبطة. الترتيب: تنسيق أعمال المتابعة عبر إسناد المهام وتحديث الأنظمة ومساعدة الفرق على تتبّع الخطوات التالية.

تنسيق أعمال المتابعة عبر إسناد المهام وتحديث الأنظمة ومساعدة الفرق على تتبّع الخطوات التالية. الارتقاء: إعداد مسودات أولى للعروض التقديمية والتقارير وخطط المشاريع والمقترحات وجداول البيانات، مستخلَصة من النقاشات.

كما تستطيع فرق العمل بالجمع بين البحث وأتمتة تدفقات العمل وتنفيذ المهام وإنشاء المحتوى في تجربة واحدة تقليص الوقت المستغرق في إعادة بناء السياق، وتخصيص مزيد منه لتحويل القرارات إلى نتائج ملموسة.

وتتوفّر خاصية ZoomMate اليوم للعملاء عبر الإنترنت وللعملاء المباشرين، بسعر يبدأ من 20 دولاراً لكل مستخدم شهرياً، بما يشمل رصيداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

ذكاء اصطناعي يفهم كيف تعمل الفرق

تعتمد المؤسسات على عدد متزايد من الأنظمة لإدارة المعلومات والعمليات وتفاعلات العملاء. وكثيراً ما يقتضي إيجاد المعلومة المناسبة ودفع العمل قدماً أن يبحث الموظفون عبر تطبيقات متعددة وأن ينسّقوا المتابعة يدوياً.

وتتوسّع ZoomMate لتوفّر وكلاء أذكياء عبر Zoom Workplace، يساعدون الفرق على استحضار المعلومات الأهم، وأتمتة المتابعة، وتنفيذ المهام عبر الأنظمة القائمة. وبسّطت "زووم" على المستخدمين إنشاء وكيل الذكاء الاصطناعي وتطبيقه: فما عليهم سوى إدخال أمر نصي موجز يتضمن وصفاً قصيراً وتفاصيل السياق، ثم التفاعل مع الوكيل مباشرةً في Zoom Chat عبر محادثات فردية مخصّصة أو بإضافته إلى قنوات المحادثة القائمة. وتشمل تلك الإمكانات:

إيجاد الإجابات من الاجتماعات والمحادثات وتطبيقات الأعمال ذات الصلة.

استنتاج السياق من Salesforce و ServiceNow و Google Drive و Confluence و Box و OneDrive وغيرها من الأنظمة المؤسسية.

و و و و و وغيرها من الأنظمة المؤسسية. أتمتة المتابعة للفرق والأنظمة.

إسناد المهام، وتوجيه الطلبات، وتحديث السجلات.

العمل ضمن الأذونات وضوابط الوصول القائمة.

ووكلاء الذكاء الاصطناعي مشمولون في باقات ZoomMate ويخضعون لرصيد الذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي من "زووم" يتوفر الآن على البنية المحلية وفي السحابة الخاصة

مع توسّع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الخاضعة للتنظيم والمؤسسات الكبرى، تكتسب مرونة التنفيذ أهمية متزايدة، إذ تحتاج هذه المؤسسات إلى ذكاء اصطناعي يستوفي معايير صارمة للأمن والخصوصية والامتثال وموقع تخزين البيانات، أينما يتم تنفيذه.

ويوسّع Zoom AI On-Prem إمكانات الذكاء الاصطناعي من "زووم" لتشمل البيئات التي يتحكم بها العميل، بما يتضمن التطبيقات على البنية المحلية والبنية التحتية للسحابة الخاصة. ويقوم على Zoom Node، البنية نفسها مُثبتة الجدارة التي تشغّل Meetings Hybrid وPhone Local Survivability، ويعالج Zoom AI On-Prem أحمال عمل الذكاء الاصطناعي، ومنها النصوص المرافقة والتفريغ النصي، ضمن البنية التحتية الخاصة بالعميل، ما يدعم ابتكار الذكاء الاصطناعي للمؤسسات الخاضعة للتنظيم ذات المتطلبات الصارمة لموقع تخزين البيانات.

ويحظى الموظفون بتجربة "زووم" المألوفة نفسها، بينما تحظى المؤسسات بتحكّم أكبر في موضع معالجة بيانات الذكاء الاصطناعي وتخزينها. وتشمل هذه الإمكانات:

الإبقاء على بيانات الاجتماعات الحساسة، ومنها النصوص المرافقة وعمليات التفريغ النصي، ضمن البنية التحتية التي تتحكم بها المؤسسة.

الحفاظ على تجربة Zoom Meetings الموثوقة التي تعتمد عليها الفرق.

الموثوقة التي تعتمد عليها الفرق. تقليل التعقيد التشغيلي عبر التحديثات وعمليات التنسيق التي تديرها "زووم".

دعم متطلبات الامتثال والخصوصية وموقع تخزين البيانات في القطاعات الخاضعة للتنظيم.

وتشمل اللغات المدعومة عند الإطلاق الإنجليزية والفرنسية والألمانية والسويدية، مع تقديم النصوص المرافقة والتفريغ النصي مباشرةً على البنية التحتية للعميل. ويُتوقّع أن تتوسّع الخدمة في وقت لاحق من العام الجاري لتشمل لغات إضافية، والترجمة، وملخّصات الاجتماعات، والأسئلة والأجوبة، والبحث عبر الوكيل.

ويتوفّر AI On-Prem اليوم عبر إضافة Zoom Node لتطبيق Zoom Workplace.

بناء منظومة عمل فاعلة لبيئات العمل الحديثة

"زووم" منظومة عمل فاعلة تنقل المحادثات إلى عمل منجز؛ فالفكرة التي تتم مناقشتها في اجتماع تصبح شرائح عرض، وطلب العميل يطلق إجراء متابعة تلقائياً، والقرار يتحوّل إلى تقدّم قابل للقياس.

وسواء احتاجت المؤسسات إلى ذكاء اصطناعي منفّذ ضمن بنيتها التحتية، أو وكلاء أذكياء لأتمتة عمليات الأعمال، أو زميل عمل بالذكاء الاصطناعي مدمج مباشرةً في تدفقات العمل اليومية، تبني "زووم" منصة موحّدة تتكيّف مع احتياجاتها.

من المعلومات المترابطة إلى العمل الاستراتيجي

وفيما تعاني الفرق من كثرة المحتوى، يتوجب على التكنولوجيا رفع الأعباء الإدارية عن المؤسسات لا زيادتها. وتتمثّل رسالة "زووم" المستمرة في تبسيط أسلوب عمل الفرق عبر تيسير جمع المعلومات ومشاركتها وفهمها على مستوى المؤسسة. وتم تصميم النظم التي تم إطلاقها اليوم لتخطي ضجيج العمل اليومي، وتفريغ الفرق للعمل عالي القيمة الذي يقوده الإنسان ويدفع الأعمال قدماً.

ولمعرفة المزيد، يُرجى زيارة مدوّنة "زووم".

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