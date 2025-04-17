الرياض، المملكة العربية السعودية- أعلنت شركة ZentrumHub، الرائدة في مجال توفير تكنولوجيا السفر عن عقد شراكة إستراتيجية مع شركة FlyAkeed Inc.‎، وهي وكالة سفريات على الإنترنت تتخذ من الرياض بالمملكة العربية السعودية مقرًا رئيسيًا لها. تعد FlyAkeed منصة متخصصة في تكنولوجيا السفر، تتميز بواجهة استخدام سهلة وبديهية، ومصممة لتنسيق رحلات السفر للشركات، ما يسهّل على الشركات إدارة احتياجاتها المتعلقة بالسفر بكفاءة أكبر. ويتمثل الهدف من هذا التعاون البنّاء في تعزيز تجربة حجز رحلات السفر تيسيرًا على العملاء في كل أنحاء المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط في العموم.

يسهم منهج FlyAkeed المدعوم بأحدث التقنيات في تبسيط عملية إدارة رحلات السفر وتعزيز معدل الإنتاجية وتوفير خدمات الدعم من الدرجة الأولى في كل خطوة من الرحلة.

ستشهد هذه الشراكة دمج واجهة تطبيقات الفنادق الخاصة بشركة ZentrumHub مع منصة FlyAkeed، الأمر الذي يؤدي إلى تنسيق عملية حجز الرحلات وتحسين تجربة العملاء وتعزيز قاعدة المستخدمين المتنامية.

صرح Bhushan Tamhankar، أحد مؤسسي ZentrumHub ومدير قسم العمليات فيها، قائلاً: "يحدونا بالغ الحماس إزاء مد جسور التعاون مع FlyAkeed، هادفين بذلك إلى تعزيز تجربة السفر في الشرق الأوسط، فهذه الشراكة تسهم في دعم إستراتيجية التوسع وتوفر حلولاً متطورة لجمهور أكبر".

أضاف إقبال باشا، نائب رئيس قسم العمليات والتوريد في FlyAkeed، قائلاً: "إن الشراكة مع ZentrumHub تتيح لنا دفع عجلة الابتكار وتعزيز منصة حجز الفنادق، ما يسهم في تقديم خدمات أفضل للمسافرين."

نبذة عن ZentrumHub

تعد ZentrumHub منصة متخصصة في مجال تكنولوجيا السفر تساعد وكالات السفر عبر الإنترنت (OTAs) على التواصل مع الموردين عالميًا عن طريق وسائل اتصالات عالمية تعتمد على واجهات برمجة التطبيقات (API). تأسست ZentrumHub في عام 2021 معتنقةً رؤية مستبصرة هادفة إلى تبسيط تكنولوجيا السفر، ناهيك عن تعاونها مع أكثر من 80 موردًا للفنادق على مستوى العالم. هذا، ويتمثل الهدف من منتجاتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي في مساعدة B2B وB2C والمؤسسات ووكالات السفر عبر الإنترنت الفائقة عن طريق توفير حل شامل لحجز الفنادق.

نبذة عن FlyAkeed

تعد FlyAkeed منصة رائدة في مجال تكنولوجيا السفر تحدث نقلة نوعية في إدارة رحلات السفر في الشركات. وبفضل الحلول المبتكرة، مثل الموافقات الآلية، وتتبع النفقات، والتقارير الفورية، وخدمات السفر المصممة خصوصًا، تمكّن FlyAkeed الشركات من تنسيق العمليات، وتوفير الوقت، وتقليل التكاليف، في ظل تقديم تجربة سلسة وسهلة للمستخدمين. هذا، وانطلاقًا من نهجها المدعوم بالابتكارات المعني بالعملاء، تواصل FlyAkeed رسم ملامح مستقبل السفر في الشركات في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

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