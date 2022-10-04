● قاد صندوق رؤى للنمو جولة التمويل بمشاركة مستثمرين وصناديق تمويل من المنطقة والعالم، بمن فيهم صندوق "إنديفور كاتاليست" (Endeavor Catalyst)

● سيسهم التمويل في دعم جهود شركة ZenHR لتعزيز حضورها ضمن الأسواق ال 12 التي تخدمها حالياً في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

● سجلت شركة إدارة الموارد البشرية المتخصصة في تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS) للشركات نمواً في إيرادات الاشتراكات بلغ ثلاث أضعاف على أساس سنوي، كما واصلت منذ تأسيسها تسجيل نمو سنوي في عملياتها تجاوز 100%

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة ZenHR، برنامج إدارة الموارد البشرية الأسرع نمواً والحائز على العديد من الجوائز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن الإغلاق الأول لجولة التمويل

البالغة قيمتها 10 ملايين دولار، والتي قادها "صندوق رؤى للنمو" بمشاركة العديد من المستثمرين وصناديق الاستثمار من المنطقة والعالم، بما في ذلك صندوق "إنديفور كاتاليست" (Endeavor Catalyst).

وتأتي جولة التمويل هذه في أعقاب الأداء الاستثنائي الذي سجلته الشركة المتخصصة في تقديم البرمجيات كخدمة (SaaS) للشركات، والتي تقدم حالياً خدماتها للعملاء على امتداد 12 سوقاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تشمل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عُمان والأردن والعراق ولبنان واليمن وفلسطين. ومنذ تأسيسها، واصلت ZenHR تسجيل نمو سنوي في عملياتها تجاوز 100%، كما حققت نمواً في إيرادات الاشتراكات بلغ 3 أضعاف على أساس سنوي.

وأعلنت الشركة بأنها ستستخدم هذا التمويل في دفع عجلة النمو وتعزيز حضورها وخدماتها ضمن الأسواق الـ 12 التي تعمل فيها حالياً.

وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال يوسف شمعون، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ZenHR: "بذلنا قصارى جهدنا خلال السنوات القليلة الماضية لبناء فريق قوي وناجح وثقافة راسخة تميز شركة ZenHR. وفي وقت نقترب فيه بسرعة من الوصول إلى 1,000 عميل و100 ألف مستخدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أثبت هذا الفريق ريادته وتفوقه في مجال برامج إدارة الموارد البشرية السحابية، بجهوده الذاتية ودون وجود تمويل يذكر. نحن سعداء للغاية بالعمل عن كثب مع فريق "صندوق رؤى للنمو"، وكلنا ثقة بأن هذه الشراكة ستتيح لنا تعزيز عملياتنا وخدماتنا في المنطقة على امتداد الأسواق الـ 12 التي نخدمها، وترسيخ حضورنا بشكل أكبر في المملكة العربية السعودية، التي تعتبر من أهم الأسواق بالنسبة لنا. ونحن نتطلع قدماً لمواصلة تحقيق الكثير من الإنجازات العظيمة معاً".

وتسعى ZenHR للقيام بدور محوري في رحلة التحول الرقمي الشامل التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تسهم أتمتة خدمات إدارة الموارد البشرية في مساعدة الشركات على العمل بطريقة أسرع وأكثر ذكاء، وتجعل الموظفين أكثر سعادة. ولضمان جني هذه الفوائد، قامت ZenHR ببناء منصة سحابية لإدارة الموارد البشرية تتألف من العديد من الحلول المصممة لتبسيط وأتمتة عمليات الموارد البشرية بالكامل، بدءاً من مرحلة "استقطاب الموظفين" ووصولاً لمرحلة "التقاعد". وتم تصميم هذه المنصة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الخاصة بالشركات والموظفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبشكل يضمن الامتثال بشكل كامل مع قوانين العمل والضرائب، والـتأمينات الاجتماعية، وسياسات دفع الرواتب، والتشريعات واللوائح التنظيمية على امتداد المنطقة. وتشمل باقة خدمات الشركة: أتمتة حسابات مسير الرواتب، وإجراءات الترحيب بالموظفين الجدد وإنهاء الخدمات،

وتتبع الدوام والوقت، وتقييم الأداء، والخدمات الذاتية للموظفين، ونظام تتبع طلبات المتقدمين. وتسهم ZenHR بدور فعال في دفع عجلة التحول الرقمي التي شهدتها المنطقة في أعقاب تفشي جائحة كورونا، وتخطط لترسيخ مكانتها في طليعة رحلة التغيير في قطاع إدارة الموارد البشرية.

من جانبه قال، تركي الجعيب، الشريك المؤسس والشريك الإداري في صندوق رؤى للنمو: "نحن سعداء للغاية بإبرام هذه الشراكة مع ZenHR بقيادة يوسف شمعون بهدف المساهمة في توفير الفوائد التي تتيحها أتمتة الموارد البشرية للشركات في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل عام. فمن خلال أتمتة عمليات الموارد البشرية وتوفير مجموعة حلول شاملة ومتكاملة تضم جميع احتياجات الموارد البشرية تحت مظلة واحدة، تسهل ZenHR على الشركات إمكانية إدارة قواها العاملة، وتسهم في تحسين مستويات رضا الموظفين. وفي وقت تشهد فيه المملكة العربية السعودية نمواً اقتصادياً استثنائياً يترافق مع خلق المزيد من فرص العمل، فإننا نثق بأن ZenHR في وضع متميز يمكنها من الاستفادة على الوجه الأمثل من التوجه المتنامي نحو أتمتة الموارد البشرية، وذلك من خلال توفير أفضل برنامج متخصص في هذا المجال، وبوجود فريق رائع يقوده مؤسسان متمرسان ذوي خبرة وكفاءة مشهودتين".

ومنذ تأسيسها في عام 2017، نمت شركة ZenHR بسرعة لتضم أكثر من 160 موظفاً يعملون ضمن مكاتبها الإقليمية الثلاثة، الواقعة في المملكة العربية السعودية - حيث يقع مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض - والمملكة الأردنية الهاشمية والإمارات العربية المتحدة. وعلى إثر هذه الصفقة، سينضم إلى مجلس إدارة الشركة كل من تركي الجعيب، الشريك المؤسس والشريك الإداري لصندوق "رؤى للنمو"، وبول بيل(Paul Bell)، الشريك التشغيلي لشركة "ليد إيدج كابيتال" (Lead Edge Capital)، كعضو مجلس إدارة مستقل.

وبدوره قال ألين تيلور، المدير الشريك في صندوق "إنديفور كاتاليست"، وهو صندوق استثماري مقره وادي السيليكون في الولايات المتحدة الأمريكية، استثمر بعدة نشاطات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العقد الماضي: "تابعنا هذا الاتجاه المهم لأتمتة منصات الموارد البشرية في أكثر من 40 سوقاً حول العالم، ونحن معجبون للغاية بما حققه فريق ZenHR لغاية اليوم، إذ أنه من الواضح بأن المستقبل في هذا القطاع هو رقمي بامتياز. نحن نثق بقدرات يوسف شمعون ونتابع أعماله منذ أكثر من عقد من الزمن، ونحن سعداء بتقديم الدعم له ولفريقه في ZenHR".

يشار إلى أن يوسف شمعون هو الشريك المؤسس - إلى جانب محمد الحاج حسن - لموقع "جواكر" المتخصص في ألعاب الورق باللغة العربية، والذي تم الاستحواذ عليه في سبتمبر 2021 من قبل شركة "ستل فرونت" (Stillfront) مقابل 205 مليون دولار، بعد نجاحه بجمع رأس مال أولي بلغ 500 ألف دولار خلال جولة تمويل واحدة.

وفي أعقاب جولة التمويل هذه، سوف تواصل ZenHR التركيز على إرضاء عملائها وتقديم حلول استثنائية لإدارة الموارد البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والتي تغطي دورة حياة الموظف كاملة.

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عن ZenHR: ZenHR ليس مجرد برنامج آخر للموارد البشرية، بل هو تجربة تحويلية لمساعدة أقسام الموارد البشرية والموظفين في الوصول إلى راحة البال. من خلال ميزاته الموطّنة بالكامل وواجهة المستخدم المميزة، ZenHR مخصص بالكامل بما في ذلك قوانين التأمينات الاجتماعية ونظام حماية الأجور وجميع قوانين العمل وأنظمة الوافدين والضرائب، وبشكل يلائم الاحتياجات الخاصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والكبرى في سوق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. حلول ZenHR السحابية قادرة على إحداث نقلة نوعية في سير العمليات اليومية لكل من الموظفين وأقسام الموارد البشرية. نحن هنا لضمان حصول عملائنا على تجربة ممتعة وسلسة من مرحلة "استقطاب" الموظفين وصولاً إلى مرحلة "التقاعد".

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