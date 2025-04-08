مبادرة جديدة تستهدف تعزيز إمكانيات الأمن السيبراني لقطاع الخدمات المالية في البحرين من خلال برامج تدريبية على يد خبراء متخصصين

(المنامة، البحرين)- أعلن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، المركز الرائد للتكنولوجيا المالية في مملكة البحرين، عن اتفاقية تعاون مع ZenData Security ، الشركة الرائدة في مجال الأمن السيبراني، لإطلاق دورات تدريبية متخصصة في الأمن السيبراني في مملكة البحرين. وستنطلق هذه البرامج من خلال أكاديمية الابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المبادرة التي تم إطلاقها من قبل خليج البحرين للتكنولوجيا المالية بالتعاون مع معهد ريبوت للبرمجة. وتهدف هذه الشراكة بين خليج البحرين للتكنولوجيا المالية وشركة ZenData Security إلى تعزيز الوعي بالأمن السيبراني وإمكانياته بين المتخصصين والطلاب والأفراد العاملين في القطاع المالي وغيره من القطاعات ذات الصلة.

بموجب هذه الشراكة، من المقرر إطلاق برنامج تدريبي عن الأمن السيبراني من ١٥ - ١٧ يونيو ٢٠٢٥. وقد تم إعداد البرنامج خصيصًا بما يناسب احتياجات قطاع الخدمات المالية، مع تزويد المشاركين بالمعرفة الأساسية والمهارات العملية التي تتيح لهم اكتشاف تهديدات الأمن السيبراني، مواجهتها، وسرعة الاستجابة لها.

وفي هذا الصدد، قال السيد بدر ساتر، الرئيس التنفيذي لخليج البحرين للتكنولوجيا المالية: "نسعى جاهدين إلى تعزيز الابتكار ودعم المرونة ضمن منظومة التكنولوجيا المالية. ومن خلال الشراكة مع ZenData Security، فإننا نساهم بدور فعال في تزويد المشاركين بالمعرفة المتخصصة والأدوات العملية اللازمة لحماية الحلول المبتكرة في قطاع الخدمات المالية. وتتماشى هذه المبادرة الطموحة مع التزامنا الراسخ بخلق بيئة آمنة ومرنة للتكنولوجيا المالية في البحرين وباقي أنحاء المنطقة."

ومن المقرر إطلاق البرنامج التدريبي في شهر يونيو على مدار 3 أيام، حيث يركز البرنامج على مفاهيم الأمن السيبراني الهامة المتعلقة بالمؤسسات المالية، بما في ذلك تحديد التهديدات، البروتوكولات الأمنية، الامتثال للوائح التنظيمية، والاستجابة للحوادث السيبرانية. ويجمع منهج البرنامج بين المعرفة النظرية مع المحاكاة العملية لضمان اكتساب المشاركين للمهارات اللازمة.

ومن جانبها، قالت السيدة إيزابيل ماير، الرئيس التنفيذي لشركة ZenData Security: "مع تطور التهديدات السيبرانية، يبقى العنصر البشري هو الأكثر تعرضًا للخطر في أي مؤسسة. ومن خلال هذه الشراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا المالية، فإننا نلتزم بتحويل المتخصصين في القطاع المالي من أهداف محتملة للتهديدات إلى خط الدفاع الأقوى في مؤسساتهم."

ويأتي هذا التعاون بين المؤسستين الرائدتين ليعكس الرؤية المشتركة والتي تهدف إلى تعزيز مكانة البحرين في قطاع التكنولوجيا المالية على المستوى العالمي. حيث صممت هذه البرامج التدريبية لتلبية الطلب المتزايد على خبراء الأمن السيبراني في القطاع المالي في البحرين، وذلك في ظل الجهود المستمرة للتحول الرقمي في المملكة.

نبذة عن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية

خليج البحرين للتكنولوجيا المالية يهدف إلى دعم التطوير والتفاعل وتسريع النظام البيئي للتكنولوجيا المالية. ويحتضن خليج البحرين للتكنولوجيا المالية مبادرات التكنولوجيا المالية المؤثرة والقابلة للتطوير من خلال مختبرات الابتكار وبرامج التسريع والأنشطة المنسقة والفرص التعليمية والمنصات التعاونية. لدى خليج البحرين للتكنولوجيا المالية شراكات قائمة مع الهيئات الحكومية، والمؤسسات المالية، والشركات الاستشارية، والجامعات، والجمعيات، ورؤوس المال الاستثمارية، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك بهدف جمع جميع الأطراف المشاركة في السوق معًا. شركة تابعة لشركة بنفت.

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