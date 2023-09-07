انضمت إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة

ثاني الزيودي: استقطاب " Zencargo" للانضمام إلى "الجيل التالي" يخدم أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة التي تقودها دولة الإمارات لرقمنة سلاسل التوريد العالمية كونها توظف التقنيات المتقدمة لإحداث نقلة نوعية بمجال الشحن

الشركة تستهدف توسيع أعمالها الدولية والاندماج في منظومة التكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية بالدولة

أبوظبي، أعلنت وزارة الاقتصاد عن انضمام Zencargo الشركة البريطانية الرائدة في مجال الشحن الرقمي، إلى مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتخطط الشركة لإطلاق عملياتها في دولة الإمارات والاندماج في منظومة التكنولوجيا والتجارة والخدمات اللوجستية في الدولة واعتمادها كمنصة لتوسيع أعمالها في منطقة الخليج وقارة أفريقيا وجنوب آسيا.

ويشكّل انتقال Zencargo إلى العمل انطلاقاً من دولة الإمارات دفعة جديدة لمبادرة تكنولوجيا التجارة التي أطلقتها دولة الإمارات بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي بهدف تسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتحسين الإجراءات الجمركية، وتعزيز وصول الدول النامية إلى نظام التجارة العالمي وتحفيز حقبة جديدة من النمو التجاري.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: "تواصل دولة الإمارات دعمها ورعايتها للابتكار في قطاع التجارة الخارجية، وتدعم الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحفيز التجارة العالمية. ويُعتبر قرار Zencargo إطلاق عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات أحدث مثال على استفادة شركة رائدة من مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والمنظومة الحيوية للأعمال في الدولة، وذلك سعياً لبدء المرحلة التالية من نمو الشركة، بما يشمل التوسع إلى أسواق جديدة. وتوظف الشركة التكنولوجيا المتقدمة لإحداث ثورة ضمن مجال الشحن، مما يتوافق بشكل تام مع أهداف مبادرة تكنولوجيا التجارة، التي تسعى إلى تبني أدوات الثورة الصناعية الرابعة لمواكبة نظام التجارة العالمي لمتطلبات القرن الحادي والعشرين.

وتعليقًا على قرار الشركة إطلاق عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات، قال ريتشارد فتال المؤسس المشارك في Zencargo: "إنه لمن دواعي سروري أن أتواجد حالياً في دولة الإمارات، حيث قررت Zencargo التوسع في منطقة الخليج التي تشهد نمواً متسارعاً، وقد ساهمت الرؤية الاستراتيجية للدولة بشأن حرية التجارة الدولية وتسهيل وتحفيز تدفقاتها عبر أنحاء العالم في قرار الشركة إطلاق عملياتها التشغيلية في الإمارات ، وهو أمر مشجع للغاية، بالإضافة إلى الحوافز التي توفرها مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة واستراتيجية الموانئ الحرة في الدولة. ونحن متحمسون لمساعدة الشركات في المنطقة على اتخاذ قرارات شحن أكثر ذكاءً وربطها بالأدوات اللازمة لزيادة مرونة وكفاءة سلاسل التوريد الخاصة بها."

وتأسست Zencargo في لندن عام 2017 كشركة شحن تستخدم برمجيات خاصة لتزويد العملاء بخيارات واطلاع شامل على سلاسل التوريد. وتعمل منصة الشركة، المدعومة بالتعلم الآلي، على رقمنة عمليات سلاسل التوريد الداخلية، مما يوفر رؤية تامة لكل مرحلة بدءاً من الطلب وحتى التسليم. وسرعان ما طورت الشركة قاعدة عملاء متعددة الجنسيات، وقررت إطلاق عملياتها التشغيلية في الإمارات، لتضاف إلى مقارها الأخرى في المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية واتحاد بنلوكس (بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ) بالإضافة إلى الصين وشرق آسيا.

وتدعم مبادرة الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد العام الماضي، نمو اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار في الدولة عبر تمكين التأسيس والترخيص السريع، وتأمين الوصول إلى التسهيلات المصرفية والعقارات، وتسهيل إجراءات إصدار التأشيرات لشركات التكنولوجيا المتقدمة التي تسعى إلى العمل في الدولة. وتضم المبادرة شركاء من القطاعين الحكومي والخاص بما يشمل مركز دبي المالي العالمي، وسوق أبوظبي العالمي، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومدينة دبي للإنترنت، ودبي الجنوب، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومنصة الخدمات المصرفية الرقمية "ويو".

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