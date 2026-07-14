لوس أنجلوس - اليوم، أعلنت شركة Zefr، المزود الرائد لحلول سلامة العلامة التجارية وملاءمتها المدعومة بالذكاء الاصطناعي لبيئات الحدائق المسورة، عن شراكات استراتيجية مع Black C Media و RedC Media لتوسيع الدعم المقدم للمعلنين والوكالات في جميع أنحاء تركيا ومجلس التعاون الخليجي ومصر.

بموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة Black C Media كشريك رسمي لشركة Zefr في تركيا، بينما ستدعم شركة RedC Media منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وعُمان، بالإضافة إلى مصر.

وتجمع هذه الشراكة بين تقنية الذكاء الاصطناعي من شركة Zefr وخبرة Black C Media وRedC Media في السوق المحلية، وعلاقاتها مع الوكالات، ودعمها العملي في مجال التفعيل. ستوفر الشركتان معًا للمعلنين والوكالات طريقة إضافية للوصول إلى إمكانيات Zefr السياقية، وسلامة العلامة التجارية، والملاءمة على YouTube، مدعومة بالمبيعات المحلية، وتفعيل الحملات، والتوجيه الاستراتيجي المصمم خصيصًا لديناميكيات السوق الإقليمية واللغات بما في ذلك التركية والعربية والإنجليزية، ودعم الخدمة المُدارة عند الحاجة.

قالت Alexandra Kondrashtina، رئيسة قسم التسويق التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في Zefr: "تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي ومصر ليست مجرد أسواق رقمية سريعة النمو، بل هي مناطق غنية ثقافيًا تتطلب دقة عالية حيث السياق المحلي والحساسية الثقافية هما كل شيء. ونحن فخورون بالشراكة مع Black C Media و RedC Media لتقديم ذكاء المحتوى الحاصل على براءة اختراع من Zefr للمعلنين والوكالات في المنطقة. ومعًا، نمكّن العلامات التجارية من التفعيل على YouTube وعبر منصات التواصل الاجتماعي بدقة وملاءمة على مستوى الفيديو، بحيث يعمل كل دولار بشكل أكثر فعالية."

قال Cengiz Coşkun، المدير الإداري لشركة Black C Media –‏ Türkiye: "في تركيا، أصبحت حساسية العلامات التجارية تجاه المحتوى عالي الخطورة وغير الآمن أعلى من أي وقت مضى، وYouTube - حيث يتم تحميل آلاف مقاطع الفيديو كل يوم - هو أكبر منصة إعلامية في البلاد.

وتجد طبقة ملاءمة Zefr، التي تعالج كل إطار باستخدام الذكاء الاصطناعي، السياق الأكثر صلة لكل علامة تجارية ضمن هذا التدفق الهائل للمحتوى، مع مساعدة العلامات التجارية على تجنب بيئات الإعلانات غير المناسبة أو عالية المخاطر. ونحن في شركة Black C Media فخورون بتقديم هذه الإمكانية الجديدة إلى سوق الإعلانات التركي.

ومن الآن فصاعدًا، ستتمكن العلامات التجارية على YouTube من الوصول إلى جمهورها في اللحظة المناسبة وفي السياق المناسب - مع المساعدة في توجيه الاستثمار نحو المحتوى عالي الجودة والمبدعين."

قال Taher Jawadwala، المدير القطري لشركة Red C Media: "في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يعتبر استهلاك YouTube استثنائيًا - يقضي المستخدمون أكثر من 60 دقيقة يوميًا بنسبة انتشار تزيد عن 94% - ومع ذلك، فإن الحجم وحده لا يكفي. في بيئة وسائل التواصل الاجتماعي المعقدة اليوم والمليئة بالمحتوى المثير للجدل والمضلل، تحتاج العلامات التجارية إلى نطاق واسع وعالي الجودة - مواقع تحمي الملاءمة، وتبني التقارب، وتحقق عائدًا حقيقيًا على الاستثمار.

وفي شركة Red C، نفخر بالشراكة مع Zefr، لمساعدة العلامات التجارية في دول مجلس التعاون الخليجي في تقديم الإعلانات في بيئات آمنة ومناسبة للعلامة التجارية، مما يضمن أن كل ظهور على وسائل التواصل الاجتماعي يحقق نتائج أعمال حقيقية وقابلة للقياس."

تساعد منصة Zefr المعلنين في تحقيق دقة أكبر في شراء مقاطع الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي من خلال الجمع بين الاستهداف السياقي وسلامة العلامة التجارية والملاءمة والقياس والتحسين في حل واحد. على YouTube، تعد Zefr أول منصة تكامل تابعة لجهة خارجية تحصل على اعتماد مجلس تصنيف الوسائط (MRC) لسلامة العلامة التجارية على مستوى المحتوى وملاءمتها ووضع العلامات والإبلاغ عنها، مما يعزز قدرتها على مساعدة العلامات التجارية في تقييم جودة الوسائط على مستوى المحتوى الفردي بدلاً من الاعتماد فقط على التصنيفات العامة على مستوى القناة أو الملكية. وتتعاون الشركة مع العديد من العلامات التجارية الرائدة في العالم لمساعدتها في فهم أفضل لأماكن ظهور إعلاناتها، وتحديد المحتوى الأكثر صلة برسالتها، وتقليل مرات الظهور غير ذي الجدوى في البيئات غير المناسبة أو ذات الجودة المنخفضة.

نبذة عن Zefr

تُعد Zefr الشركة الرائدة في مجال تصنيفات المحتوى المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية والمعلنين. ولقد تم تصميم منصة Zefr خصوصًا لفهم المحتوى متعدد الوسائط على المنصات المفتوحة، مثل YouTube وTikTok وMeta وSnap، مع حلول التفعيل والتحقق قبل تقديم العطاءات. وتحمي منتجاتنا استثمارات الإعلام والذكاء الاصطناعي، مع تحقيق أقصى قدر من الأداء والفعالية على تلك القنوات. وتتخذ شركة Zefr من لوس أنجلوس مقرًا رئيسيًا لها، ولديها مكاتب عالمية في نيويورك وشيكاغو ولندن وتورنتو وسنغافورة وغيرها، وتضع معايير جديدة لمعنى الثقة والشفافية لوسائل التواصل الاجتماعي في عصر الذكاء الاصطناعي. لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة zefr.com.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.

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للتواصل الإعلامي:

Zefr:

Cassady Nordeen

Cassady@purposenorthamerica.com

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