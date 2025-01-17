سان خوسيه، كاليفورنيا وأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة-(BUSINESS WIRE/AETOSWire)--أعلنت اليوم شركة ZEDEDA، الشركة الرائدة في مجال إدارة وتنسيق حوسبة الحافة عن افتتاح مقرها الرئيسي في الشرق الأوسط في أبو ظبي واستثمارات استراتيجية جديدة من Alpha Wave Incubation وصندوق Prosperity7، وهو صندوق رأس مال استثماري متنوع تابع لشركة Aramco Ventures، وهي شركة تابعة لشركة Aramco، ما يمثل توسعًا كبيرًا لعملياتها العالمية. ويأتي هذا النمو استجابة للطلب المتسارع على حلول حوسبة الحافة والذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط، حيث شهدت ZEDEDA اعتمادًا قويًا من قبل العملاء عبر العديد من الصناعات.

ينضم مكتب أبو ظبي الجديد إلى المواقع الحالية للشركة في الولايات المتحدة وألمانيا والهند، مما يؤسس مركزًا استراتيجيًا رابعًا لعمليات الشركة العالمية. سيضم المقر الإقليمي فرق المبيعات والهندسة ودعم العملاء لخدمة قاعدة عملاء ZEDEDA الشرق أوسطية الآخذة في التوسع.

و قال سعيد وصال، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة ZEDEDA: "تشهد منطقة الشرق الأوسط اعتماداً غير مسبوق على تقنيات الحوسبة السحابية وحوسبة الحافة مع تبني المؤسسات للتحول الرقمي". "إن مقرنا الرئيسي الجديد في أبو ظبي يجعلنا نعمل بشكل وثيق مع العملاء في المنطقة مع توفير الدعم المحلي المعزز للعملاء العالميين الذين ينشرون حلول حوسبة الحافة في جميع أنحاء الشرق الأوسط".

من المتوقع أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نموًا ملحوظًا في اعتماد حوسبة الحافة. ويتوقع دليل IDC العالمي للإنفاق على حوسبة الحافة معدل نمو سنوي مركب قدره ١٥.٣٪ على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يضعه كواحد من أسرع الأسواق نموًا في جميع أنحاء العالم. يأتي هذا النمو مدفوعًا بالطلب المتزايد على حلول الذكاء الاصطناعي وحوسبة الحافة عبر الصناعات المختلفة مع تبني المؤسسات للتحول الرقمي.

الاستثمار الاستراتيجي يغذي التوسع في الشرق الأوسط

واستجابة لهذه الفرصة في السوق أعلنت ZEDEDA عن دعم جديد لمناطق الحوسبة السحابية (Cloud Regions) في الشرق الأوسط، مما يُمكّن العملاء من الامتثال لمتطلبات إقامة البيانات مع الاستفادة من التقنيات السحابية الأصلية(Cloud Native) و قدرات الذكاء الاصطناعي. يأتي هذا التوسع في الوقت الذي ترحب فيه ZEDEDA بالاستثمارات الاستراتيجية من Alpha Wave و Prosperity7.

يأتي تأسيس المقر الرئيسي للهيئة في أبو ظبي كجزء من برنامج الاستثمار الاستراتيجي لـ Alpha Wave Incubation‏ (AWI) في أبو ظبي. يوفر برنامج AWI دعمًا شاملاً، بما في ذلك الموارد الاستراتيجية والتشغيلية والمجتمعية المُصَمَّمَة لمساعدة شركات التكنولوجيا على التوسع في المنطقة. ومن خلال هذا البرنامج، ستستفيد شركة ZEDEDA من البنية التحتية الرقمية المتقدمة في أبو ظبي والبيئة التنظيمية المواتية والنظام البيئي التكنولوجي المتنامي، مع المساهمة في رؤية الإمارة لتصبح مركزًا عالميًا رائدًا للابتكار التكنولوجي.

"مع تزايد الطلب على الرؤى المستندة إلى البيانات والتي تعمل على تعزيز الكفاءة والسلامة والميزة التنافسية، فإن ذلك يؤدي إلى اعتماد متسارع لتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي على حوسبة الحافة حيث يتم إنشاء البيانات. وقال Rick Gerson، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة Alpha Wave Global: "هذا ما تحلّه ZEDEDA". "نحن سعداء بالشراكة مع سعيد وفريق العمل حيث يقومون بتوسيع بصمتهم العالمية، مما يؤدي إلى تبنيها في مناطق وأسواق جديدة".

و قال أبهيشيك شكلا، العضو المنتدب لشركة Prosperity7: "إن مشاهدة تقنية ZEDEDA الرائدة تؤكد إمكاناتها الموعودة في تحديد مستقبل حوسبة الحافة". "ستُمكن بنية نظام التشغيل EVE-OS مفتوحة المصدر ومجموعة التكنولوجيا المتكاملة من ZEDEDA من توفير أوسع مجموعة من خيارات نشر المؤسسات حيث تتطلع المؤسسات إلى تسهيل الأمن السيبراني والإدارة عن بعد لأحمال عمل الحافة."

يعكس توسع الشركة التبني المتسارع لحوسبة الحافة والذكاء الاصطناعي عبر الصناعات في الشرق الأوسط. ستقوم ZEDEDA بتوظيف المواهب المحلية بفاعلية لدعم نموها في المنطقة مع تطوير شراكات مع مزودي الحلول في الشرق الأوسط لتعزيز نظامها البيئي.

لمعرفة المزيد عن حلول تنسيق حوسبة الحافة التي تقدمها ZEDEDA، تفضل بزيارة ZEDEDA.com.

حول ZEDEDA

تجعل ZEDEDA حوسبة الحافة سهلة ومفتوحة وآمنة جوهريًا، مما يوسع تجربة السحابة إلى الحافة. تقلل ZEDEDA من تكلفة إدارة وتنسيق البنية التحتية وتطبيقات الحافة الموزعة مع زيادة الرؤية والأمان والتحكم. توفر ZEDEDA وقتًا فوريًا لتحقيق القيمة، ولديها عشرات الآلاف من الموارد الحاسوبية قيد الإدارة، ويدعمها مستثمرون من الطراز العالمي مع فرق في الولايات المتحدة وألمانيا والهند. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.ZEDEDA.com.

حول Alpha Wave Incubation

Alpha Wave Incubation‏ (AWI) هو صندوق استثماري تديره Alpha Wave Global بالشراكة مع Lunate. تتمثل مهمة AWI في الاستثمار في المؤسسين المتميزين وفرق الإدارة التي لديها شركات استثنائية. توفر AWI أيضًا إمكانية الوصول إلى الدعم الشامل لبناء الأعمال، مع مساعدة الشركات أيضًا على التوسع عالميًا وفتح أسواق جديدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي/الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها.

Alpha Wave Global هي شركة استثمار عالمية ذات ثلاثة قطاعات رئيسية: الأسهم الخاصة، والائتمان الخاص، والأسواق العامة. و يرأسها ريك غيرسون، و نوروز أودواديا، و ريان خوري.

لدى شركة Alpha Wave مكاتب في ميامي، ونيويورك، ولندن، وموناكو، ومدريد، وأبو ظبي، وتل أبيب، ومومباي، وبنغالور، وسيدني. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.alphawaveglobal.com.

حول Prosperity7 Ventures

Prosperity7 Ventures‏ (P7) هو صندوق النمو المتنوع لشركة Aramco Ventures، وهي شركة تابعة لشركة Aramco، الشركة الرائدة في مجال الطاقة والكيماويات المتكاملة في العالم. اسم الصندوق مستوحى من "بئر الخير"، وهي البئر النفطية السابعة التي تم حفرها في المملكة العربية السعودية وأول بئر تم اكتشاف النفط فيها. ومواصلة لهذا التاريخ الرائد، تستثمر P7 عالميًا برؤية طويلة الأجل في التقنيات الرائدة ونماذج الأعمال التحويلية التي من شأنها تحقيق الرخاء والتأثير الإيجابي على نطاق واسع. https://www.prosperity7vc.com

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