بشراكة استراتيجية معDATANUUM المدعومة بالذكاء الاصطناعي

التعاون الاستراتيجي يهدف إلى تحسين عائد الاستثمار التسويقي لدى الشركات

دبي - أعلنت شركة ZainTECH العلامة الأشهر في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني في أسواق الشرق الأوسط عن إبرامها شراكة استراتيجية مع شركةDATANUUM - منصة البيانات والتسويق الشاملة المدعومة بالذكاء الاصطناعي - بهدف تقديم حلول مبتكرة تعزز نمو بيانات العملاء والتفاعل الشخصي والولاء للشركات.

وذكرت الشركة أن هذه الخطوة ستلبي الحاجة المتزايدة إلى خصوصية البيانات والامتثال التنظيمي في المنطقة، وستقدم لها حلولا مبتكرة للتعامل مع حجم البيانات الهائل بأمان مع فرصة تعزيز تجربة العملاء، والتفاعل معهم، والاحتفاظ بهم، وتحسين الإنفاق التسويقي، وذلك بفضل خبراتها في الأسواق الإقليمية، وما تتمع به من ميزات تنافسية في تنفيذ البنى التحتية السحابية المتوافقة مع منصة DATANUUM المتطورة.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة ZainTECH أندرو حنا "تتمثل مهمة شركتنا في تقديم حلول رقمية مبتكرة لقاعدة عملائنا، وفي نفس الوقت تجاوز توقعاتهم، لذا من خلال الجمع بين منصة DATANUUM المتطورة ومحفظة خدمات ZainTECH، يمكننا أن نقدم لشركات الأعمال ومتاجر التجزئة ومؤسسات الخدمات الصحية، تقنيات حديثة تدعم خطط النمو المستهدفة".

وقالت الرئيس التنفيذي في شركة DATANUUM سلام سعادة "إن الشراكة مع ZainTECH تمثل خطوة مهمة لنا في مهمتنا لتمكين الشركات في المنطقة من الوصول والتفاعل الذكي والشخصي مع قاعدة العملاء، حيث سنستفيد من البنية التحتية القوية التي تتمتع بها شركة ZainTECH وحضورها الإقليمي ككيان تكنولوجي عملاق من الوصول إلى المزيد من الشركات ومساعدتها على تحسين تفاعلاتها مع العملاء، لذا كلنا ثقة أن هذا التعاون سيدفع بخطط أعمالنا معا نحو المزيد من الابتكار والنمو".

الجدير بالذكر أن شركة DATANUUM تعتمد في آليات عملها على الفهم العميق للتحديات اليومية التي تواجهها المؤسسات والشركات في جمع بيانات العملاء باستمرار وإثرائها واهمية الاحتفاظ بالعملاء، والإدارة الرقمية لحياة العميل الكاملة، وتحسين تجربة العملاء.

وستركز هذه الشراكة في البداية على مؤسسات البيع بالتجزئة والرعاية الصحية التي تقدم العديد من الفوائد الرئيسية، مثل الامتثال لخصوصية البيانات، وذلك من خلال مساعدة الشركات على تلبية الامتثال دون المساس بالأداء.

وستعزز الشراكة من التفاعل مع العملاء والاحتفاظ بهم من خلال تنفيذ الأدوات الرقمية المتطورة المناسبة للشركات، وتحقيق أقصى عائد بالإمكان من الاستثمار في التسويق الرقمي من خلال التكامل الفعال مع إعلانات شبكات التواصل الاجتماعي، كما ستعمل على تحقيق كفاءة عالية على مستوى التكلفة والقابلية في التوسع من خلال حلول خدمات السحابة المقدمة من شركة ZainTECH، هذا إلى جانب أدوات المشاركة المرنة من شركة DATANUUM، إذ ستُمكن مؤسسات الأعمال والشركات من تكييف استراتيجيات العملاء الخاصة بها، وتحسين التكاليف والأداء.

وتلتزم شركة ZainTECH و شركةDATANUUM معا بدفع عجلة التحول الرقمي، ودعم الشركات في أسواق المنطقة لإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لبيانات عملائها بطريقة بسيطة ومتكاملة وفعالة، وهو من شأنه سيسهم في تعزيز علاقات العملاء، والانطلاق إلى مستقبل أكثر ربحية.

-انتهى-

#بياناتشركات