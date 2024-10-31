



• سيؤسس هذا التعاون واحدا من النماذج الرائدة إقليميا لتقييم الجدارة الائتمانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

• استكشاف ودمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المصرفية لتعزيز منصة التمويل الاستهلاكي المصغر لـ "تمام"

• "تمام" ستحدث ثورة في مشهد تمويل الاستهلاكي المصغر بتوفير حلول مالية آمنة معتمدة على البيانات

الرياض – دبي - أعلنت "تمام" المنصة الرائدة في مجال التمويل الاستهلاكي المصغر – التابعة لشركة زين السعودية - عن تعاونها مع شركة ZainTECH، وFICO، و"لين تكنولوجيز" لتطوير حلول بيانات مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي مصممة خصيصاً لسوق التمويل الاستهلاكي المصغر السعودي.

وأوضحت أن هذا التعاون يعكس طموحات رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى وضع المملكة كدولة بارزة في الابتكارات التكنولوجية في مجالات التقنية المالية، ويتماشى مع الإطار التنظيمي المحدد من قبل البنك المركزي السعودي.

وأفادت أن هذا التعاون الاستراتيجي يجمع بين أربع جهات رئيسية لاستكشاف وتكامل تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وتقنيات المصرفية المفتوحة لتعزيز منصة "تمام". من خلال هذا التعاون، تهدف "تمام" إلى إحداث ثورة في مشهد التمويل الاستهلاكي المصغر، من خلال تقديم حلول مالية مخصصة ومدعومة بالبيانات لتلبية احتياجات العملاء في المملكة العربية السعودية المتزايدة.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"تمام" يوسف المسيليم "يمثل هذا التعاون الاستراتيجي خطوة مهمة في مسيرة تمام لتصبح رائدة في الخدمات المالية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في المملكة، من خلال الاستفادة من خبرات شركائنا في مجال التقنية، لتقديم حلولاً مبتكرة وآمنة تركز على خدمة العميل، حيث لا تقتصر على تلبية احتياجات عملائنا فحسب، بل تسهم أيضًا في رؤية المملكة لتصبح مركزًا إقليميًا لتقنية المالية".

وأضاف قائلا " نستهدف من هذا التعاون تقديم واحدا من النماذج الرائدة إقليميا لتقييم الجدارة الائتمانية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على بيانات الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز جهود الشمول المالي".

وقال الرئيس التنفيذي في شركة ZainTECH أندرو حنا "أهمية البيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العميل في تعزيز القدرات التنبؤية التي يمكن أن يستفيد منها في مجال التقنية المالية. إن هذا التعاون الرباعي لتسريع تقديم حلول جديدة ومبتكرة في مجال التقنية المالية، يعزز طموحاتنا في دفع عجلة التحول الرقمي وتمكين نمو الشركات في المملكة العربية السعودية، وهو ما يدعمه أيضاً افتتاح مكاتب ZainTECH مؤخراً في الرياض".

الجدير بالذكر أن منصة "تمام" ستحدد المتطلبات الرئيسية للأعمال والحالات العملية، لضمان أن الحلول المطورة عملية وملائمة وآمنة لقاعدة عملائها، كما ستعطي "تمام" الأولوية لإجراءات حماية البيانات الصارمة ومكافحة الاحتيال للحفاظ على ثقة العملاء والامتثال لإطار العمل التنظيمي للبنك المركزي السعودي.

وستشرف شركة ZainTECH بصفتها المزود الرئيسي للتكنولوجيا على تنفيذ هذه الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة "تمام"، لضمان التوافق وقابلية التوسع، وتعزيز كفاءة النظام وأمانه، بينما ستقدم FICO الشركة العالمية الرائدة في برامج التحليلات حالات استخدام الذكاء الاصطناعي تركز على التقييم الائتماني، وتقييم المخاطر، وتحليل سلوك العملاء، لتقديم قيمة من خلال رؤى مالية مخصصة، على أن توفر "لين" الاتصال الآمن والملتزم بالبيانات من خلال تقنيتها في المصرفية المفتوحة، لضمان تكامل البيانات في الوقت الفعلي بسلاسة، مع الالتزام باللوائح التي يحددها البنك المركزي السعودي.

الابتكار التعاوني لرؤية المملكة 2030

يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو جهود المملكة في قيادة المنطقة في مجال الابتكار في قطاع التكنولوجيا المالية، إذ ستتيح الحلول المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي يتم تطويرها لـ"تمام" تقديم تجربة مالية أكثر تخصيصًا وأمانا وسلاسة لعملائها، كما يدعم هذا التعاون بشكل مباشر رؤية المملكة 2030، مما يسهم في ريادة المملكة في التقنية المالية، تحت إشراف وتنظيم البنك المركزي السعودي.

أمن وحماية البيانات

يركز التعاون بشكل كبير على ضمان أعلى معايير حماية البيانات وأمنها، إذ التزمت أطراف هذا التعاون ببروتوكولات صارمة لمشاركة البيانات بشكل آمن وسري، باستخدام تقنية المصرفية المفتوحة من "لين" لتسهيل تبادل البيانات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية. ستسهم هذه التدابير في تقديم أحدث التقنيات للسوق المالي السعودي، وتعزيز الشفافية والثقة وخصوصية العملاء.

وأعادت الجهات الأربع تأكيد التزامها بدفع الابتكار في مشهد التقنية المالية السعودي، ومن المتوقع أن يجلب هذا التعاون حقبة جديدة من الخدمات المالية، تعزز من تواجد "تمام" في مجال التقنية المالية وتسهم في تحقيق الأهداف الأوسع لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 .

-انتهى-

#بياناتشركات