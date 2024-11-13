لإطلاق تطبيقات التوائم الرقمية في أسواق الشرق الأوسط

التوائم الرقمية تخفف من المخاطر وتقلل تكاليف الصيانة 30% ومن وقت توقف الإنتاج 20% وتوفر في الطاقة 15%

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت زين تك، مزود الحلول الرقمية المتكاملة التابعة لمجموعة زين اليوم عن دخولها في شراكة استراتيجية مع شركة تنسنت كلاود إنترناشونال إحدى أبرز الشركات السحابية الرائدة في العالم لإثراء مبادرات التحول الرقمي في أسواق المنطقة، والبدء في تعاون مشترك لإطلاق تطبيقات التوائم الرقمية المتطورة لقطاعات المشاريع والأعمال.

وذكرت الشركة أن هذا التعاون الاستراتيجي يمثل خطوة رئيسية نحو تمكين المؤسسات والكيانات الحكومية بسلسلة من الحلول المبتكرة التي تعتمد على مزايا وسمات التوائم الرقمية، التي توفر فوائد الأداء المُحسن، تزويد القدرات التنبؤية، المراقبة عن بُعد، وتسريع وقت الإنتاج، حيث تسهم هذه المزايا في دفع مؤسسات الأعمال نحو النمو المستدام في العصر الرقمي.

وأكدت شركة زين تك ن قاعدة عملائها في أسواق الشرق الأوسط ستستفيد من هذه الشراكة العالمية، حيث تتمتع شركة " تنسنت كلاود " بخبرات رقمية هائلة، وهو ما سيثري محفظة الحلول الرقمية التي تقدمها في أسواق المنطقة، مبينة أنها دائما ما تتطلع إلى التوسع في أهدافها لخدمة الاحتياجات المتزايدة لعملائها من المؤسسات والكيانات الحكومية، لذا فإنها تتطلع أن يدفع هذا التعاون الرقمي أعمالها إلى المستوى التالي من النمو في الخدمات الرقمية والسحابية والأمن السيبراني.

الجدير بالذكر أن تقنية Digital Twin التي تقدمها شركة " تنسنت كلاود " توفر منصة متطورة لتسريع وقت الإنتاج على المنتجات والمرافق من خلال إنشاء نسخ رقمية متماثلة، والمساعدة في إنتاج بيانات أداء يمكن تحليلها لاتخاذ قرارات مستنيرة، كما تقدم المنصة حلول عمليات المحاكاة لمراقبة كافة السيناريوهات الممكنة، وتوفر التوائم الرقمية رؤية رقمية كاملة، ومراقبة للمستشعرات الذكية للإبلاغ عن المشكلات أو الأخطاء المحتملة.

وقال الرئيسي التنفيذي في شركة زين تك أندرو حنا " هذا التعاون الاستراتيجي يبرز التزامنا المستمر بتقديم حلول رقمية تمكن المؤسسات من الازدهار في عالم رقمي يتغير باستمرار، ونتطلع أن تساعد عمليات الدمج لتقنية Tencent Cloud مبادرتنا في التحول الرقمي، حيث نحرص دائما أن نزود قاعدة عملائنا من المؤسسات والكيانات الحكومية بأنظمة أكثر كفاءة، وفتح المزيد من الفرص لنمو عملياتهم".

وأضاف حنا قائلا "تجسد هذه الشراكة الاستراتيجية مع رائد تكنولوجي عالمي، رؤية زين تك بدفع عجلة الابتكار في القطاع الرقمي، وتقديم قيمة حقيقية لقاعدة عملائنا المنتشرة في أسواق الشرق الأوسط".

ومن ناحيته قال نائب رئيس شركة تنسنت كلاود إنترناشونال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)دان هــو "نحن متحمسون للغاية للشراكة الاستراتيجية مع شريك إقليمي بحجم شركة زين تك، لتقديم حلول التوأم الرقمي المتقدمة الخاصة بنا في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع أن نعمل معا على تمكين المؤسسات والكيانات الحكومية من الاستفادة من قوة التقنيات الرقمية وفتح آفاق جديدة للنمو في قطاع الابتكارات الرقمية".

الجدير بالذكر أن شركة زين تك تتوقع أن تحدث تقنية التوأم الرقمي ثورة على مستوى النتائج النهائية، كما ستكسب مؤسسات الاعمال والكيانات الحكومية ثروة معرفية هائلة، فمن المتوقع أن توفر كفاءة تشغيلية محسنة من خلال تقليل تكاليف الصيانة بنسبة تصل إلى 30%، وأن تعزز العمليات التنبؤية، من خلال تقليل وقت التوقف بنسبة تصل إلى 20%، وتساعد في توفير الطاقة، من خلال تحسين استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 15%، وتسريع الوقت لطرح المنتج في السوق، من خلال تسريع دورات تطوير المنتج بنسبة تصل إلى 30%، وسيكون لها أثر بالغ على تخفيف المخاطر، من خلال خفض تكاليف الامتثال بنسبة 50%، ومن المتوقع أن تقدم نماذج الإيرادات القائمة على البيانات نتائج أفضل من خلال الخدمات القائمة على الأداء.

وأحدثت الحلول التي تقدمها شركة زين تك- الكيان التكنولوجي لمجموعة زين – تحولا كبيرا في المشهد الرقمي الإقليمي، وذلك بتوفير حلول مبتكرة ومتكاملة لمساعدة الشركات والكيانات الحكومية على تحقيق أهدافها التجارية والتقنية، إذ تستند الشركة إلى خبرات وقدرات واسعة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي تخدم حاليا أكثر من 150 مؤسسة في أسواق المنطقة، من خلال الاستحواذات التي نفذتها على شركة BIOS Middle East المتخصصة في الخدمات السحابية المدارة، وشركة "أدفولكس" المتخصصة في تطوير مشاريع البنية التحتية الرقمية، وشركة إس تي إس المتخصصة في الحلول الرقمية المتكاملة، وقد جعلت هذه التوسعات الاستراتيجية الشركة من الكيانات الإقليمية الكبرى، إذ لديها الآن أكثر من 800 محترف في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقاعدة عملاء تصل إلى 1400 شركة.

المزيد عن زين تك

زين تك هي مزود حلول رقمية إقليمي متكامل، تعمل على توحيد أصول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمجموعة زين لتقديم قيمة فريدة من نوعها من الحلول والخدمات الرقمية تحت سقف واحد. ترتكز الشركة في فكرتها نحو قيادة التحول الرقمي للمؤسسات والشركات والعملاء الحكوميين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من خلال توفير مركز تميز وحلول مدارة، عبر الحوسبة السحابية، الأمن السيبراني، البنية التحتية الحديثة" معالجة البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، حلول الطائرات بدون طيار والروبوتات، والحلول الرقمية.

وتستفيد زين تك من الوصول العالمي لشركة زين، وبصمتها الإقليمية الفريدة، والبنية التحتية العميقة والممتدة من خلال وجودها في الكويت، السعودية، البحرين، الأردن، العراق، السودان، جنوب السودان، والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى أسواق رئيسية أخرى في الشرق الأوسط. تشكل زين تك عمودًا فقريًا في تطور أعمال الاتصالات الأساسية لشركة زين الام لتعظيم القيمة وتبني امتداداً راسخاً باعتمادها على نقاط القوة العديدة للشركة لخلق وللاستثمار في قطاعات النمو الانتقائية خارج الخدمات المتنقلة القياسية. وهذا بدوره يدعم رؤية زين لتصبح مزودًا رائدًا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأسلوب الحياة الرقمي.

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المزيد عن تينسنت كلاود:

تلتزم تنسنت كلاود، إحدى الشركات السحابية الرائدة في العالم، بإيجاد حلول مبتكرة لتمكين التحول الرقمي للصناعات الذكية. من خلال بنيتها التحتية العالمية، توفر تنسنت كلاود للشركات في جميع أنحاء العالم منتجات وخدمات سحابية مستقرة وآمنة، مع الاستفادة من ميزات التكنولوجيا المتقدمة مثل تقنيات الحوسبة السحابية، وتحليلات البيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وأمن الشبكات. إن مهمتنا المستمرة هي تلبية احتياجات الصناعات في جميع المجالات، بما في ذلك مجالات الألعاب والإعلام والترفيه والتمويل والرعاية الصحية والعقارات، وتجارة التجزئة، والسفريات، والنقل.

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