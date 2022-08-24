الإطلاق ثمرة تحالف مشترك لدعم الألعاب السحابية واستضافة المحتوى والتجارة الإلكترونية

-منصة إقليمية جديدة تستهدف سوق الألعاب المربح والإقبال الهائل عليها في أسواق المنطقة

-إطلاق بطولة إقليمية لمسابقات PUBG Mobile احتفالا بإطلاق المنصة بمشاركة 7 آلاف لاعب

الكويت - أطلقت مجموعة زين وشركة "زين السعودية" منصة PLAYHERA MENA للرياضات الإلكترونية في أسواق الشرق الأوسط رسميا، التي ستوفرمن خلالها بيئة مواتية للمبدعين والمصممين للمحتوى، وتطوير ورعاية المواهب، وتعزيز قدرات محترفي الألعاب الإلكترونية.

وكشفت المجموعة الرائدة في مجالات الابتكارات الرقمية أن المنصة التي ستكون مركزا لانطلاق المسابقات والبطولات الإقليمية الكبرى، ستعمل على دمج أحدث التقنيات بفضل البنية التحية الرقمية المتطورة لعملياتها، وهي الخطوة التي ستقدم ساحات مناطق جذب جديدة لمزيد من الأفراد والشركات المعنية بالألعاب الإلكترونية.

وأوضحت مجموعة زين أن إطلاق منصةPLAYHERA MENA الإقليمية للرياضات الإلكترونية جاءت بعد دخول علامتها التجارية Zain Esports في تعاون مع شركة الألعاب الناشئة PlayHera وزين السعودية لإطلاق شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، لاستهداف سوق الألعاب الإلكترونية في أسواق المنطقة، إذ وقعت اتفاقية التعاون المشترك في بدايات العام الجاري بين مجموعة زين، وشركة زين السعودية، ومنصةPlayHera خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض.

ومن المتوقع أن تستضيف منصة PLAYHERA MENA بطولات الرياضات الإلكترونية الخاصة والفعاليات الرياضية الدولية، كما أنها ستدعم أيضا الأنشطة الإضافية مثل الألعاب السحابية، استضافة المحتوى، التجارة الإلكترونية، ونقاط البيع، إذ ستوفر المنصة تجربة لا مثيل لها في أسواق المنطقة للمهتمين بساحات المنافسة في مجالات الرياضات الإلكترونية، وذلك بفضل البنية التحية الرقمية لشبكاتها الجيلين الرابع والخامس.

واحتفالا بإطلاق المنصة، ستطلق Zain Esports بطولة إقليمية للعبة PUBG Mobile في الفترة من 29 أغسطس - 3 أكتوبر 2022، ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 7000 مشترك للتصفيات النهائية على مستوى أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

تجدر الإشارة إلى أن نجاح العلامة التجاريةZain Esports في جذب اللاعبين وإشراكهم سيعزز من أعمال منصة PLAYHERA MENA للاستفادة من قاعدة اللاعبين العالميين الحالية البالغ عددها 150 ألف لاعب، كما سيساعد في إثراء بيئة الألعاب، وتحقيق المزيد من التشارك والتقارب مع أكثر من 50 رياضة إلكترونية شهيرة وألعاب تنافسية أخرى، بما في ذلك قائمة من الخيارات للألعاب الشهيرة مثل: لعبة الاستكشاف والمغامرة Fortnite ؛ لعبة PuBG، لعبة FIFA22 للشغوفين بكرة القدم، لعبة الإثارة Rocket League، و Call of Duty Warzone.

وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين السعودية المهندس سلطان بن عبد العزيز الدغيثر في هذه المناسبة "تصنف منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كواحدة من الأسواق الأسرع نموا في انتشار الألعاب الإلكترونية، لذا نحن ملتزمون بتعزيز نمو النظام البيئي الداعم لتطور منصات الألعاب الإلكترونية، وإطلاق العنان للفرص العديدة التي ستنشأ لجميع المشاركين في هذا المجال".

وأضاف الدغيثر قائلا "نستهدف المزيد من النمو في سوق الألعاب الإلكترونية المربح في المنطقة، وفي نفس الوقت نحن على يقين أن أطلاق المنصة الإقليمية PLAYHERA MENA للألعاب الإلكترونية سيعمل على رفع مستوى هذا القطاع بالشكل الذي يخدم رغبات شريحة واسعة من المهتمين".

ومن ناحيته قال الرئيس التنفيذي للاستثمار والخدمات الرقمية في مجموعة زين مالك حمود "مع تطور أعمال علامتنا التجارية Zain Esports ، فإننا أصبحنا نملك نظاما بيئيا مثيرا، ونتوقع أن يتطور هذا النشاط وينمو بشكل كبير مع تمكين طموحات منصة PLAYHERA MENA في سوق الألعاب عل مستوى المنطقة".

واوضح حمود قائلا " سيمكّننا هذا المشروع المشترك من دعم عمليات زين، بتعزيز قنوات التواصل بكفاءة مع مجتمع اللاعبين والمطورين، حيث الهدف تقديم أفضل المنتجات والخدمات التي تخدم المسار المتسارع لنمو الألعاب الإلكترونية".

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة PLAYHERA Global نايف ملاعب "نحن فخورون بكوننا علامة تجارية سعودية المنشأ توسعت في جميع أنحاء المنطقة مع شريك سريع النمو مثل Zain Esports وشركة "زين السعودية" يشاركونا نفس الشغف والحماس للألعاب الإلكترونية".

الجدير بالذكر أن منصة PLAYHERA MENA تم تطويرها من قبل لاعبين شغوفين بتطوير المحتوى، حيث توفر فرصا لا حصر لها لتنظيم المسابقات والبطولات، وزيادة المشاركة، والتواصل الاجتماعي مع الأفراد ذوي التفكير المماثل، وتتطلع منصة PLAYHERA MENA أن تحقق مستويات مذهلة تواكب طموحات اللاعبين الإقليميين بأفضل تجربة ممكنة عبر نظام الرياضات الإلكترونية.

وكانت العلامة التجارية Zain Esports فازت بجائزة فئة التحالفات والشراكات الابتكارية تكريماَ لتعاونها مع شركة YaLLa Esports وغيرها من الكيانات في المنطقة مثل Playhera في السعودية و AlHubفي الكويت، ويقدم التحالف الاخير مع شركة PLAYHERA - مقرها الرئيسي في السعودية - لإطلاق منصات مسابقات ألعاب إلكترونية، التي تستهدف سوق الألعاب الإلكترونية في المنطقة الذي يشمل 100 مليون لاعب، ومن خلال هذا المشروع المشترك، تتطلع العلامة التجارية الثورية في قطاع الرياضات الإلكترونية إلى تحقيق المزيد في عالم الألعاب الإلكترونية.

وجاء إطلاق علامة Zain Esports إيذاناً ببداية منافسات غير محدودة من البطولات الإقليمية الكبيرة والمثيرة عبر الإنترنت والأنشطة المجتمعية المنتظمة، إذ أقامت Zain Esports أكثر من 16 بطولة خلال العام الأخير، واستقطبت خلالها أكثر من 18,000 مشارك منذ إنشائها، مع أكثر من 50 مليون انطباع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، و6 ملايين مشاركة تفاعلية عبر منصتي Twitch وYouTube وقنوات التواصل الاجتماعي الأخرى، حيث بدأت مواسم منافساتها خلال هذه الفترة.

وتعد منصة PLAYHERA MENA متاحة لجميع اللاعبين في جميع أنحاء أسواق المنطقة، حيث تجمع هواة الرياضات الإلكترونية والمحترفين والفرق والمشجعين والمنظمين والجهات الراعية تحت سقف واحد. https://playhera.com/tournaments/.

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