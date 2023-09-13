القاهرة - أعلنت كابجيميني مصر، الرائدة عالميًا في تقديم الاستشارات والخدمات التقنية والتحول الرقمي، عن إطلاقها"Young Professionals Program"، المصمم لتمكين الخريجين الجدد المهتمين بعلوم الحاسبات والمعلومات، والهندسة لبدء مسارات مهنية ناجحة في صناعة التكنولوجيا. يقدم هذا البرنامج الشامل، والذي يمتد على مدار تسعة أشهر، تدريبات مخصصة وخبرات عملية داخل ثلاث أقسام متميزة في شركة كابجيميني مصر.

ويهدف البرنامج بشكل أساسي إلى دعم ورعاية مجموعة من الخريجيين الاستثنائيين، حيث يتم تزويدهم بأدوات العمل والمهارات اللازمة لتعزيز قدراتهم وإكسابهم الخبرة العملية، مع منح الفرصة لأفضل المواهب لبدء حياتهم المهنية في كابجيميني مصر، وذلك بنهاية البرنامج.

وتم اختيار المجموعة الأولى من الخريجيين التي ستبدأ رحلتها مع كابجيميني مصر بنهاية هذا الشهر بعد اجتيازهم الاختبارات والتقييمات المكثفة التي تحدد مستوياتهم في مهارات الحاسب الآلي واللغات والمهارات الشخصية اللازمة للالتحاق بالبرنامج. وتخصَص الأشهر الأربعة الأولى لتوجيه المشاركين وتدريبهم بشكل مكثف وكذلك تزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة من أجل تحقيق التميز في مجال تكنولوجيا المعلومات، كما يتلقى المشاركون، خلال هذه الفترة، إرشادات عملية وإشراف من جانب فريق خبراء كابجيميني، والذين يساهمون بدورهم في بناء أساس قوي تمهيداً لأدوارهم المستقبلية.

فيما بعد، يُكَلَّف المشاركين بالمساهمة في مشروعات واقعية داخل وحدات أعمال كابجيميني، بما يتماشى مع الاختصاصات الأساسية للمجموعة. يشمل البرنامج ثلاث وحدات أعمال، وهي: الخدمات السحابية، تحليل البيانات، وخدمات الأعمال والتي تركز على مهارات الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات لمتحدثي اللغات، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات والأتمتة لخريجي علوم الحاسبات والمعلومات والهندسة

في هذا الإطار، صرح المهندس/ حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني في مصر، قائلاً: "في كابجيميني مصر، نؤمن بتمكين المواهب الشابة وتزويدهم بالأدوات التي يحتاجونها لتحقيق النجاح في مجال تكنولوجيا المعلومات و التحول الرقمي. وهكذا يلعب "Young Professionals Program" دورًا محوريًا في بناء تلك القدرات من خلال رعاية الخريجين الجدد وتزويدهم بالمهارات والأدوات اللازمة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا وتمكين هذه المواهب من المساهمة في دعم المشهد الرقمي في مصر.."

وأضاف سيف الدين: "يهدف البرنامج إلى تحديد المواهب ذات الإمكانات المناسبة التي تظهر أداءً متميزًا على مدار الأشهر التسعة، حيث يتم منحهم الفرصة للانضمام كموظفين بدوام كامل في كابجيميني مصر. أما بالنسبة لأولئك الذين لم يحصلوا على وظائف في الشركة، يتم منحهم شهادات خبرة تساعدهم في الحصول على وظائف مناسبة في ذات المجال."

وبصفتها كيانًا بارزًا في مجال التحول الرقمي والاستشارات، تمثل سمعة كابجيميني مصر نقطة جذب للمهنيين المهرة ممن يبحثون عن مسار مهني حيوي ومجزٍ، حيث يتم تزويد الموظفين بأحدث المهارات والمعرفة المطلوبة للتميز في أدوارهم من خلال مجموعة شاملة من برامج التعلم والتطوير، مما يساهم في حفاظ المجموعة على ميزتها التنافسية لتقديم أحدث الحلول لعملائها، ودفع النمو المستدام في سوق عالي التنافسية.

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نبذة عن كابجيميني:

كابجيميني تعد شركة عالمية رائدة تتشارك جهودها مع العديد من المؤسسات لتوفير خدمات التحول الرقمي وإدارة أعمالها من خلال تسخير إمكانات التكنولوجيا الحديثة. تحرص المجموعة على بناء قدرات القوى العاملة بها عبر أحدث التقنيات من أجل مستقبل مستدام وشامل.

تتميز مؤسسة كابجيميني ببيئة عمل أكثر تنوعًا ومسئولية، حيث تضم أكثر من 360 ألف موظف في 50 دولة حول العالم. بفضل إرثها الراسخ الذي يمتد إلى 55 عامًا وخبرتها الطويلة في مجال التكنولوجيا، تحظى المجموعة بثقة عملائها لتلبية احتياجات أعمالهم سواء فيما يتعلق بالاستراتيجية أو التصميم أو العمليات التشغيلية. يأتي ذلك بدعم من معرفتها العميقة بالتطور المتسارع للتقنيات الحديثة مثل البنية التحتية السحابية والبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصال والبرمجيات والهندسة الرقمية والمنصات.

وكانت المجموعة قد أعلنت في 2022 عن إيرادات عالمية بلغت 22 مليار يورو.

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