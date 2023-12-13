الشركة تحتفي بهذا الإنجاز خلال مؤتمر COP28 بإطلاقها بطاقة "لِدُنْيَا خَضْرَا"

دبي، الإمارات العربية المتحدة: نجحت شركة "يو جوت أجيفت" YOUGotaGift، الرائدة في مجال بطاقات الهدايا الرقمية متعددة العلامات التجارية في الشرق الأوسط، بخفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن البنية التحتية السحابية لديها إلى حد كبير. وكانت انبعاثات الشركة تقترب من طن متري واحد شهرياً في أكتوبر 2022، ومن خلال المبادرات الإستراتيجية، خفضت الشركة هذا الرقم إلى 0.3 طن متري شهرياً، وهو ما يمثل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 70% في أقل من عام واحد. ووفقاً للتقارير، من المتوقع أن تصل قيمة سوق بطاقات الهدايا العالمي، والتي تقدر بنحو 450 مليار دولار في عام 2023، إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2032.

وفي إطار تعليقه على الموضوع قال الرئيس التنفيذي لشركة YOUGotaGift، حسين مكية: "يعد الانتقال من بطاقات الهدايا البلاستيكية إلى بطاقات الهدايا الرقمية خطوة جوهرية في تقليل إنتاج البلاستيك العالمي. ومن خلال اعتماد البطاقات الجديدة، تسعى YOUGotaGift إلى المساهمة في تقليل النفايات البلاستيكية والانبعاثات الكربونية المرتبطة بإنتاج بطاقات الهدايا التقليدية إلى حدٍ كبير. كما يعكس الانتقال من الصيغة البلاستيكية إلى الرقمية التزام الشركة ببناء مستقبل أكثر نظافة. وباعتبار بطاقات الهدايا الإلكترونية رقمية بالكامل، فإنها تلغي الحاجة إلى النقل والإنتاج والتخزين والشحن، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في إجمالي البصمة الكربونية".

وفيما يحتشد المجتمع العالمي اليوم في مؤتمر الأطراف (COP28) الذي تستضيفه دولة الإمارات، من أجل تكريس التزام غير مسبوق بالتصدي لتغير المناخ، قدمت YOUGotaGift وبكل فخر إصدارها الخاص من بطاقة "سعادة" HappyYOU - وهي بطاقة "لِدُنْيَا خَضْرَا". وتماشياً مع التزام الشركة بخفض بصمتها الكربونية، تعكس هذه البطاقة الخطوات القابلة للتنفيذ نحو بناء مستقبل أكثر استدامة.

وأضاف مكية: "إن التزامنا بالاستدامة لا يقتصر على إطلاق بطاقة "لِدُنْيَا خَضْرَا"، حيث قمنا بترحيل التطبيقات بشكل استراتيجي، وتقليص حجم الأنظمة في الأوقات خارج الذروة، وأنشأنا بنية تحتية خالية من النفايات للحوسبة. ونحن نؤمن بأن الخطوات الصغيرة تقود إلى تغيير كبير، مما يجعلنا فخورين بالمساهمة في عالم أكثر استدامة ووعياً بالبيئة".

وكانت YOUGotaGift قد اتخذت مجموعة من التدابير بالغة الأهمية، بما في ذلك ترحيل التطبيقات إلى أجهزة EC2 عالية الكفاءة (الأجهزة الافتراضية). كما قامت الشركة بنقل أنظمة قواعد البيانات الخاصة بها إلى منصة Aurora Serverless V2 عالية الكفاءة، مما أدى إلى تقليص الأنظمة بشكل استراتيجي خارج أوقات الذروة. علاوة على ذلك، أنشأت YouGotaGift بنية تحتية خالية من النفايات للحوسبة على "أمازون ويب سيرفسز" (AWS) مستعينة بخدمة Elastic Kubernetes من أمازون. ويتجلى التزام الشركة الراسخ بالاستدامة من خلال إحصاءات انبعاثات الكربون التي توفرها "أمازون ويب سيرفسز".

وقد برزت بطاقات الهدايا الرقمية، أو بطاقات الهدايا الإلكترونية، كأداة فعالة وقوية ليس فقط لراحتها في عالم اليوم سريع التغير وإنما أيضاً لمساهمتها في توفير بيئة أكثر نظافة. وعلى عكس بطاقات الهدايا التقليدية، تلعب بطاقات الهدايا الإلكترونية دوراً محورياً في إعادة رسم مشهد الهدايا والمكافآت، بدءاً من الهدايا الفورية ووصولاً إلى حوافز الموظفين ومكافآت العملاء وبرامج الولاء، وكل ذلك مع تقليل البصمة الكربونية بشكل كبير.

ولعل الطلب المتزايد على المنتجات المستدامة يتوافق بسلاسة مع بطاقات الهدايا الرقمية التي تركز على جوانب الراحة والتنوع وسهولة الاستخدام والانسجام مع البيئة. ومن المتوقع أن تصل قيمة سوق بطاقات الهدايا الرقمية إلى 6 مليارات دولار بحلول عام 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يعكس التحول المتزايد نحو الممارسات الصديقة للبيئة ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة لمؤتمر الأطراف (COP28) في دولة الإمارات.

#بياناتشركات

- انتهى -