دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إيميكول، المزود الرائد لخدمات تبريد المناطق في الإمارات، وهي مشروع مشترك بين دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية الرائدة المدرجة في سوق دبي المالي، وشركة أكتيس، الاستثمارية الرائدة في البنية التحتية المستدامة، عن تعاونها مع شركة "Yellow Door Energy"، المطوّر الرائد لمشاريع الطاقة المستدامة في الشرق الأوسط وأفريقيا، لتشغيل أربع محطات للطاقة الشمسية في دبي بقدرة إجمالية تبلغ 1.2 ميجاواط ذروة (MWp)، في خطوة بارزة لتعزيز البنية التحتية العمرانية المستدامة.

تم تنفيذ هذه المشاريع باستخدام نموذج التأجير الشمسي، ومن المتوقع أن تنتج ما يقارب من 1.5 مليون كيلوواط ساعة (kWh) من الكهرباء النظيفة سنوياً، ما يساهم في خفض انبعاثات الكربون بحوالي 600 طن. وتعادل هذه الطاقة النظيفة توفير الكهرباء لنحو 100 منزل لمدة عام كامل.

تتوزع هذه المحطات عبر مناطق متفرقة تشمل مجمع دبي للاستثمار 2 وموتور سيتي ومدينة إكسبو دبي، وتضم أكثر من 1,860 لوحاً شمسياً. كما تشمل أنظمة متعددة مثل الألواح الشمسية على الأسطح ومواقف السيارات، وخزانات تخزين الطاقة الحرارية (TES)، بالإضافة إلى تركيب واجهة عمودية مبتكرة، فيما يعكس التوجه نحو الابتكار لتعزيز إنتاج الطاقة الشمسية في البيئات العمرانية ذات الكثافة السكانية العالية.

يتيح نموذج التأجير الشمسي من " Yellow Door Energy " تمويل وإنشاء وتشغيل المحطات طوال دورة حياتها الكاملة، بهدف الحد من الأعباء المالية على "إيميكول" وتسريع مسار الشركة للتحول إلى تبني الطاقة النظيفة. وحققت الشركة إنجازاً استثنائياً عبر هذه المشاريع، إذ تجاوز إنتاجها مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء المستدامة عبر شبكتها.

وتعليقاً على الإعلان، قال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة "إيميكول": "يعد هذا المشروع بمثابة إنجاز استثنائي يدعم مسيرة إيميكول في مجال الاستدامة. ونواصل تقديم خدمات تبريد عالية المستوى، مع دعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة واستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، وذلك عبر تبني حلول الطاقة المتجددة ضمن عملياتنا،

بالإضافة إلى جملة من الحلول المبتكرة الأخرى. يؤكد تعاوننا مع "Yellow Door Energy "من خلال عقد التأجير الشمسي التزامنا بالابتكار والكفاءة التشغيلية والاستدامة.

من جهته، قال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة "Yellow Door Energy "يسعدنا التوجه بالتهنئة لشركة إيميكول على هذه الخطوة الاستراتيجية في إطار مسيرتها الرامية لتعزيز نهج الاستدامة. ويعكس تصميم الواجهة العمودية المبتكرة التزامنا بتطوير حلول مبتكرة للطاقة الشمسية تناسب البيئات العمرانية ذات الكثافة السكانية العالية. ونفخر مع احتفالنا بالذكرى العاشرة لتأسيس "يلو دور إنرجي" بمواصلة دعم الشركات في مختلف أنحاء الإمارات عبر توفير حلول طاقة موثوقة ومستدامة بأسعار تنافسية."

يبرز هذا المشروع أهمية دمج الطاقة المتجددة في شبكات التبريد المركزي لتحقيق أهداف الاستدامة، وذلك عبر الحد من النفقات التشغيلية، وتعزيز التزام الشركات بمعايير الاستدامة، وتقديم نموذج قابل للتوسع لإزالة الكربون من أنظمة التبريد العمراني. ومن المؤكد أن يؤدي اعتماد هذه المبادرات على نطاق واسع عبر محفظة أعمال "إيميكول" إلى الحد من الانبعاثات الكربونية على نحو ملحوظ، وتأسيس معيار جديد لمعنى الاستدامة على مستوى القطاع عبر المنطقة.

تُعد شركة الإمارات للتبريد المركزي (إيميكول) ذ.م.م إحدى الشركات الرائدة في تقديم خدمات التبريد المركزي على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. تأسست الشركة عام 2003 وتتخذ من مجمع دبي للاستثمار مقراً رئيسياً لها. وتواصل إيميكول منذ تأسيسها تلبية توقعات العملاء وتجاوزها عبر توفير حلول تبريد عالية الكفاءة، تعتمد على كوادر مؤهلة تلتزم بأعلى معايير الاعتمادية، والسلامة، والاستدامة البيئية. وحققت الشركة نجاحات ملموسة على مدى السنوات الماضية، إذ تقدم خدماتها حالياً في عدد من أبرز المشاريع والمجمعات الحيوية، بما في ذلك: مجمع دبي للاستثمار، دبي موتور سيتي، مدينة دبي الرياضية، تلال مردف، فندق بالازو فيرساتشي وبرج D1، مركز دبي التجاري العالمي (إكسبو 2020)، جزيرة جميرا باي، داماك هيلز، مركز الطيف للأعمال، ومسار 2020. وتعد إيميكول مشروعاً مشتركاً بين "دبي للاستثمار"، وائتلاف تقوده شركة "أكتيس"، ويضم أيضاً مؤسسة إدارة الاستثمار في كولومبيا البريطانية (BCI).

تقدم شركة "”Yellow Door Energy ، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في مناطق الشرق الأوسط و أفريقيا. وتساعد حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) التي تقدمها الشركة على تقليل تكاليف الطاقة في الشركات وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون. وتساهم هذه الحلول، التي تعمل وفق نموذج التأجير الشمسي أو اتفاقية شراء الطاقة (PPA)، في تعزيز مساعي تحقيق الحياد المناخي لدى مختلف الشركات والدول. وتضم قائمة المساهمين في شركة يلو دور إنرجي كلاً من أكتيس Actis، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة ميتسوي وشركاه، والصندوق العربي للطاقة “TAEF”.

