دبي، الإمارات العربية المتحدة: دشنت شركة سباير إنترناشيونال، إحدى أكبر الشركات في مجال توزيع وتصدير السلع الاستهلاكية سريعة التداول إلى 45 سوقاً عالمياً وبصفتها شركة زميلة لـمجموعة لالس، محطة طاقة شمسية رسميًا بموجب عقد تأجير محطة طاقة شمسية مع شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة لقطاع الشركات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب أفريقيا.

وباتت محطة الطاقة الشمسية المثبتة على الأسطح، بقدرة 480 كيلوواط ذروة، تعمل بكامل طاقتها الآن في منشأة التخزين والخدمات اللوجستية التابعة لشركة سباير إنترناشيونال في مدينة دبي الصناعية، ومن المتوقع أن تولد 806,000 كيلوواط/ساعة من الكهرباء النظيفة في عامها الأول. ويضم المشروع 820 لوحًا شمسيًا مدعومة بمحسنات تيار مستمر لتعزيز سلامة النظام ورفع كفاءة إنتاج الطاقة النظيفة إلى حدها الأقصى. كما من المتوقع أن يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 326,000 كيلوجرام سنويًا، مما يدعم بشكل مباشر أهداف الاستدامة لمجموعة لالس ويتماشى مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

أقيم حفل التدشين في منشأة التخزين والخدمات اللوجستية التابعة لشركة سباير إنترناشيونال، وحضر الفعالية ممثلون رفيعي المستوى من مدينة دبي الصناعية، وسباير إنترناشيونال، ومجموعة لالس، وYellow Door Energy، وشركة بيور إنيرجي، المقاول المسؤول عن أعمال الهندسة والمشتريات والبناء بالمشروع.

ومن جانبه، صرّح هاريش بوجواني، رئيس قطاع السلع الاستهلاكية سريعة التداول في «مجموعة إل جي للسلع الاستهلاكية» و«سباير إنترناشيونال»، قائلاً: «تظل الاستدامة ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا طويلة المدى، وتعد مبادرة الطاقة الشمسية هذه محطة بارزة في مسيرتنا. ونود أن نعرب عن خالص تقديرنا لشركة Yellow Door Energy على تعاونها معنا في اغتنام هذه الفرصة وعلى الدور الذي لعبته في جمع الجهات المعنية المناسبة بما مكّننا من تحويل طموحاتنا في مجال الاستدامة إلى عمل ملموس على أرض الواقع.

كما نتوجه بالشكر والامتنان لمدينة دبي الصناعية على دعمها المستمر والتزامها بدفع مسيرة التحول نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة في القطاع الصناعي.

ومن خلال هذا التعاون، تخطو سباير إنترناشيونال خطوة مهمة أخرى نحو تقليل بصمتها البيئية، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، والمساهمة في بناء غدٍ أكثر استدامة».

وعلق جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة «Yellow Door Energy»، قائلاً: «نفخر بتدشين محطة الطاقة الشمسية بالتعاون مع سباير إنترناشيونال في مدينة دبي الصناعية؛ حيث يظهر هذا المشروع كيف يمكن للشركات خفض انبعاثاتها وتكاليف الطاقة التي تتكبدها من خلال الاعتماد على حلول تأجير محطات الطاقة الشمسية، بالتوازي مع تعزيز مرونتها التشغيلية. ورغم بيئة العمل الإقليمية المعقدة، وصلت فرقنا وشركاؤنا التركيز على وضع السلامة على رأس أولوياتهم خلال مراحل بناء محطة الطاقة الشمسية وتدشينها. وبصفتنا شركة تأسست في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشرفنا أن نعلن اليوم أن مشاريعنا لإنتاج الطاقة الشمسية قد ولدت أكثر من 1.1 تيرواط/ساعة من الطاقة النظيفة في سبع دول، مما ساعد الشركات على خفض الانبعاثات وتقليل تكاليف الطاقة. ونأمل أن يكون هذا الإنجاز ملهمًا لمزيد من الشركات لتبني حلول الطاقة النظيفة والمساهمة في بناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة».

تتولى شركة Yellow Door Energy، بصفتها الشركة المطورة لمشروع الطاقة الشمسية، مسؤولية التمويل وتصميم وبناء وتدشين وتشغيل وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال فترة عقد التأجير. ويتيح نظام تأجير محطة الطاقة الشمسية للشركات خفض تكاليف الطاقة دون الحاجة إلى ضخ أي استثمارات رأس مالية أولية أو تحمل مخاطر تشغيلية، مع الحفاظ على تركيزها الكامل على عملياتها الأساسية والاستفادة من مزايا الطاقة النظيفة.

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نبذة عن سباير إنترناشيونال

تُعد شركة سباير إنترناشيونال ذ.م.م واحدة من أبرز الشركات التي تتخذ من دبي مقرًا لها في مجال استيراد وتصدير وتوزيع السلع الاستهلاكية سريعة التداول ومستلزمات خدمات الأغذية. وقد تأسست الشركة في عام 2003، لتصبح شريكاً حيوياً في سلاسل التوريد لقطاعات الضيافة، والطيران، والتجزئة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وخارجها. ومن خلال مركزها اللوجستي المتطور في دبي، تدير سباير إنترناشيونال محفظة متنوعة تضم أكثر من 50 علامة تجارية عالمية شهيرة، إلى جانب مجموعة من علاماتها التجارية الخاصة عالية الجودة؛ مرسخةً بذلك معايير الجودة في قطاع الخدمات اللوجستية المبردة والابتكار في مجال الخدمات الغذائية.

نبذة عن Yellow Door Energy

تعد «Yellow Door Energy» الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة لقطاع الشركات، حيث تخدم عملاء القطاعين التجاري والصناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال حلولها المبتكرة في مجالات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة في البطاريات، تُمكِّن الشركة قطاع الأعمال من خفض تكاليف الطاقة، وتعزيز موثوقية الإمداد بالطاقة، فضلًا عن الحد من الانبعاثات الكربونية. وتُدار هذه الحلول بموجب عقود تأجير محطات الطاقة الشمسية أو اتفاقيات شراء الطاقة، مما يساهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات الحياد المناخي لكل من الشركات والدول على حدٍ سواء. وتضم قائمة المساهمين في «Yellow Door Energy» كلاً من: أكتيس، ومؤسسة التمويل الدولية، وشركة ميتسوي وشركاه المحدودة، وصندوق الطاقة العربي.

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