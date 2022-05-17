الانبعاثات الكربونية

● وقعت شركة إيمرس - الزياني لصهر المعادن ذ. م. م. والتي تقع في مدينة سلمان الصناعية - الحد، اتفاقية توليد الطاقة الشمسية مع شركة Yellow Door Energy.

● تم اختيار شركة ميدال سولار لمقاولة وتصميم وتشييد المشروع.

● يقدّر الإنتاج المتوقع للطاقة الشمسية بنحو 7.6 جيجاوات ساعة – وستبلغ سعة المشروع نحو 4.7 ميجاوات خلال السنة الأولى من التشغيل، وهذا يلبي نحو 15 - 20٪ من احتياجات المصنع للطاقة عن طريق الاعتماد على توليد الطاقة الشمسية.

● يعادل هذا الإنتاج تقليل الانبعاثات الكربونية بنحو 4,800 طن، مما يسهم في تحقيق أهداف شركة إيمرس العالمية التي تتمثل في خفض انبعاثات الكربون والتي تتزامن مع مبادرة مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060.

المنامة، مملكة البحرين، 16 مايو 2022: قامت شركة إيمرس، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الحلول المتخصصة القائمة على الصناعات المعدنية للقطاع الصناعي، بالشراكة مع شركة Yellow Door Energy، لحلول الطاقة المستدامة للشركات في الشرق الأوسط وباكستان. تم تثبيت أكثر من8,500 لوح شمسي في مصنع شركة إيمرس لإنتاج الألومينا البيضاء المنصهرة

في البحرين. يتم تشغيل وإدارة هذا المصنع من قبل شركة إيمرس مع شريكها البحريني شركة الزياني للصناعات.

وسيتم توصيل محطة الطاقة الشمسية التي ستغطي مساحة 25,000 متر مربع بشبكة التوزيع الكهربائية الداخلية لشركة إيمرس الزياني لصهر المعادن ذ. م. م. وستبلغ سعة المشروع نحو4,677 كيلووات، وستولد نحو 7,600 ميغاوات - ساعة من الكهرباء النظيفة خلال العام الأول من التشغيل. وسيؤدي ذلك إلى تحقيق توفير في التكاليف وخفض كبير في انبعاثات الكربون، ولا سيما الآثار الكربونية للألومينا البيضاء المنصهرة التي يتم إنتاجها في مملكة البحرين. وسيساهم هذا في مبادرة مملكة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060.

وتهدف شركة إيمرس إلى استخراج المعادن وتحويلها بشكل مسؤول ومستدام على المدى الطويل لتلبية احتياجات المجتمع. وتلتزم الشركة من خلال برنامج الاستدامة المرن لديها بخفض انبعاثات الكربون بنسبة 36% بحلول عام 2030. وتتزامن هذه الخطة المتعلقة بتغير المناخ مع التزامات اتفاقية باريس من خلال وضع أهداف شفافة وخطة مرسومة للحد بشكل كبير من الانبعاثات الكربونية لعمليات المصنع. وستساهم هذه الخطة بتطوير منتجات منخفضة الكربون لعملائها.

وقد علق فيليب بورغ، النائب الأول لرئيس شركة إيمرس الحرارية والمواد الكاشطة والإنشاء: "إن نهجنا لمكافحة تغير المناخ يتضمن جميع جوانب أعمالنا، بدءًا من الطاقة التي نشتريها والعمليات التي نستخدمها، امتدادًا إلى الطريقة التي ندير بها سلاسل إمدادنا والمنتجات التي نقدمها لعملائنا. ويعد هذا المشروع الجديد في البحرين مثالاً مميزاً لكيفية إدارة أعمالنا محليًا لإحداث فارق على الصعيد العالمي. كما نتطلع إلى استكمال بناء محطة الطاقة الشمسية هذه مع شريكنا Yellow Door Energy".

وقد قال حامد راشد الزياني، المؤسس والشريك في استثمارات الزياني: "لقد ساهمت أعمالنا المتنوعة لأكثر من 45 عامًا في تحقيق النمو والازدهار داخل مملكة البحرين وخارجها، وتتمثل مهمتنا في الاستثمار في المشاريع المبتكرة والمستدامة التي تعزز الاقتصاد المحلي. ويسهم هذا المشروع في توليد محطة الطاقة الشمسية مع شركة Yellow Door Energy في تعزيز مهمتنا وتسريع وتيرة رحلتنا نحو عالم أكثر أكثر استدامة."

وقد علق روري مكارثي، الرئيس التجاري لشركة Yellow Door Energy قائلًا: "تتشرف شركة Yellow Door Energy بالشراكة مع شركة إيمرس – الزياني وتعتز بدعم برنامج الاستدامة المرن وأهداف خفض الانبعاثات الكربونية لدى الشركة. ومع استمرار نمو شركتنا في مملكة البحرين، فإننا نتطلع إلى تقديم المساعدة للشركات للتحول إلى الطاقة النظيفة، وخفض تكاليف استهلاك الكهرباء لديها، والمساهمة في مبادرة البحرين للوصول إلى الحياد الصفري للكربون بحلول عام 2060".

وقد قال سونيل شارما، المدير العام لشركة ميدال سولار: "نتشرف بدعم شركة إيمرس الزياني وشركة Yellow Door Energy عقب اختيارنا كمقاول لبناء محطة لتوليد الطاقة الشمسية في هذا المشروع المرموق. حيث نهدف إلى بدء عمليات بناء محطة الطاقة الشمسية خلال النصف الثاني من عام 2022، على أن يتم تشغيلها بحلول عام 2023."

وبصفتها مطورًا لمحطات الطاقة الشمسية، فإن شركة Yellow Door Energy تتولى مسؤولية تمويل وتصميم وبناء وتشغيل وإدارة وصيانة محطة الطاقة الشمسية طوال مدة الاتفاقية. ومن خلال العمل مع مطوري محطات الطاقة الشمسية، فإنه يمكن للشركات الرائدة التقليل من تكاليف استهلاك الطاقة الخاصة بهم دون أي استثمار مسبق أو أخطار تشغيلية. وهذا يتيح للشركات مواصلة التركيز على أعمالهم الأساسية والاستمتاع بفوائد الطاقة النظيفة.

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حول شركة إيمرس

هي شركة رائدة عالميًا في الحلول المتخصصة في الصناعة القائمة على المعادن. مع إيرادات تُقدر بنحو 4.4 مليار يورو، و17000 موظفًا خلال عام 2021، تقدم شركة إيمرس حلولًا عملية ذات قيمة مضافة عالية لمجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية، بدءًا من الصناعات التحويلية وحتى السلع الاستهلاكية. وتعتمد الشركة على الخبرات المتوافرة لديها في التطبيقات والخبرات التكنولوجية وخبراتها بعلوم المواد لتقديم حلول تستند إلى إثراء مواردها المعدنية والمعادن التركيبية وصيغة التكوين. وتساهم هذه الحلول بتكوين خصائص أساسية في منتجات العملاء وفي جودة أدائها، و التي أيضاً تشمل المقاومة والصلابة والتوصيل ومدى التعتيم والمتانة والنقاء وخفة الوزن والترشيح وقابلية الامتصاص والطرد. وتتميز شركة إيمرس بعزمها على التقدم والازدهار بشكل مسؤول، و ذلك من خلال تعزيز خلق منتجات وعمليات صديقة للبيئة.

حول مجموعة الزياني للاستثمارات :

تعد مجموعة الزياني للاستثمارات ش. م. ب. بمثابة شركة ديناميكية مقرها المنامة، البحرين. ومنذ تأسيس مجموعتنا في عام 1977، كانت رحلتنا مفعمة بالنجاحات والتوسعات. وقد اشتملت محفظة أعمالنا مشاريع متنوعة في قطاعات السيارات والرعاية الصحية والتصنيع والعقارات وشركات الخدمات والأغذية. ومن خلال وضع قواعد أساسية مبنية على أسس محلية قوية ومن خلال توظيف أفضل الموارد والتقنيات، فقد قمنا بتعزيز مكانتنا كمنافس

رائد على الصعيد الإقليمي، مع القابلية لمواجهة تحديات السوق الحديثة المتغيرة. https://www.alzayani.com

حول شركة Yellow Door Energy :

شركة Yellow Door Energy هي الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، حيث تقدم خدماتها للعملاء التجاريين والصناعيين في الشرق الأوسط وجنوب آسيا. وتقدم شركةYellow Door Energy حلول الطاقة الشمسية وكفاءة الطاقة التي تساعد الشركات على تقليل تكاليف الطاقة وتحسين موثوقيتها وخفض انبعاثات الكربون. ومن بين المساهمين في شركة Yellow Door Energy مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وشركة ميتسوي وشركاه المحدودة، وصندوق الشركات النرويجية الاستثماري Equinor، وشركة الاستثمارات البترولية العربية آبيكورب (APICORP). www.yellowdoorenergy.com

حول شركة ميدال سولار :

تم تأسيس شركة ميدال سولار عام 2019، وهي شركة تابعة لشركة ميدال للكابلات والتي تركز على توفير حلول الطاقة المتجددة للمؤسسات لتقليل تكاليف الطاقة لديهم مع تحسين البصمة الكربونية في الوقت ذاته. تتخصص الشركة في تصميم أنظمة الطاقة الكهروضوئية، واختيار المعدات / الشركة المصنعة الأصلية للمعدات، وتركيب وتشغيل محطات الطاقة الكهروضوئية (PV). وقد قامت الشركة بنجاح بتشغيل مشروعين للطاقة الشمسية في البحرين وموزمبيق بقدرات مشتركة بسعة 2.5 ميجاوات. وكما أنها في طور تشغيل مشروعها الثالث، وهي محطة بقدرة 2.2 ميجاوات من الطاقة الكهروضوئية في عسكر، البحرين. www.midalcable.com

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