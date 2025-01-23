نجحت الشركة بتوسيع ملف مشاريعها مع سعة إضافية تبلغ 32.7 ميجاواط

نشرت الشركة تقريرها الثاني للاستدامة وتقريرها الثاني للبصمة الكربونية

عززت الشركة التزامها بالمساهمة بأهداف الحياد الصفري في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن أبرز إنجازاتها لعام 2024، حيث سلطت الضوء على أهم المشاريع، والتقدم الذي أحرزته في مجال الاستدامة.

خلال عام 2024، أضافت الشركة 32.7 ميجاواط إلى ملف مشاريعها المتنامية، ويتضمن ذلك استحواذ خمسة مشاريع قيد التشغيل في سلطنة عُمان.

وفي تعليقه على هذه الإنجازات، قال جيريمي كرين، الرئيس التنفيذي لمجموعة Yellow Door Energy: "قامت الشركة في عام 2024، بتشغيل 27 مشروعاً للطاقة الشمسية في كلٍّ من الإمارات العربية المتحدة والبحرين وعُمان وجنوب إفريقيا. وتعكس السرعة في تنفيذ هذه المشاريع مستوى التعاون الاستثنائي بين فرقنا والمقاولين الذين نتعاون معهم، كما يتماشى ذلك مع أهداف حكومات المنطقة في تحقيق الحياد الصفري. وأود أن أعبر عن امتناني وشكري لجميع الذين ساهموا في تسريع التحوّل إلى الطاقة النظيفة. ونحن نتطلع قدماً إلى الكشف عن المزيد من المشاريع والإنجازات المهمة الجديدة في عام 2025".

وفي إطار جهودها الرامية إلى بناء مستقبل مستدام، نشرت شركة Yellow Door Energy تقريرها الثاني للاستدامة بعنوان "من إطلاق الوعد إلى تحقيقه: رحلتنا نحو التحول إلى الطاقة المستدامة"، والذي يشرح بالتفصيل مبادراتها والتقدم الذي أحرزته فيها. كما أصدرت الشركة تقريرها الثاني بشأن بصمتها الكربونية، في خطوة تؤكد التزامها الراسخ بإزالة الكربون من عملياتها التشغيلية.

وجدير بالذكر أنه تم تكريم إنجازات الشركة خلال عام 2024، حيث حصلت على ست جوائز مرموقة في قطاع الطاقة، بما في ذلك جائزة التميز في إدارة مشاريع الطاقة الشمسية من شبكة SolarQuarter، وجائزة البلاد للمسؤولية الاجتماعية للشركات عن فئة التميز البيئي في البحرين.

وفي إطار مبادراتها المستمرة في مجال القيادة الفكرية وتنمية المجتمع، أقام فريق Yellow Door Energy سبع ورش عمل تعليمية للطلاب في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن وجنوب إفريقيا. ومن أهم المبادرات التي نفذتها خلال العام الماضي:

مشروع "ضوء" في الأردن – التي تم تنفيذه بتمويل مشترك من شركة Actis Acts ، حيث قدم هذا المشروع تدريباً مجانياً لـ 20 شاباً وشابةً أردنيين حول تصميم وتركيب وصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، وزوّد أحد المراكز المجتمعية في المفرق بنظام الطاقة الشمسية دون أي تكلفة. جولة في محطة الطاقة الشمسية التابعة لـ مؤسسة إنجاز في البحرين – استضافت شركة Yellow Door Energy 20 طالب وطالبة من المرحلة الثانوية في جولة تعليمية في محطة الطاقة الشمسية التي تديرها في سيتي سنتر البحرين.



هذا وتواصل شركة Yellow Door Energy ريادة قطاع الطاقة الشمسية في المنطقة، مع مشاريع متنوعة في مراحل مختلفة من التشغيل والبناء والتخطيط، حيث تزيد سعة مشاريعها عن 350 ميجاواط. ويتم تطوير هذه المشاريع من خلال عقود إيجار الطاقة الشمسية أو اتفاقيات شراء الطاقة، مما يتيح لأصحاب الأعمال التحوّل للطاقة الشمسية وتقليل تكاليف استهلاك الكهرباء بشكل كبير دون أي دفعة مقدمة.

وتتضمن محطات الطاقة الشمسية الجديدة 61,500 لوح شمسي مثبت على الأسطح والأرض ومواقف السيارات. وتم تخصيص أكثر من 550 ألف ساعة عمل لبناء محطات الطاقة الشمسية هذه، وتم إنجازها جميعاً دون أي حوادث تذكر. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام الشركة بممارسات صارمة في مجال الجودة والصحة والسلامة والأمن والبيئة في جميع مشاريعها.

حتى الآن، أنتجت المشاريع التشغيلية لشركة Yellow Door Energy في المنطقة ما مجموعه 842,000 ميجاواط-ساعة من الكهرباء النظيفة، وهو ما يعادل خفض انبعاثات الكربون بمقدار 328,000 طن متري. وتدعم هذه الإنجازات الاستراتيجيات الطموحة لتحقيق الحياد الصفري وأهداف الطاقة النظيفة في الدول التي تعمل فيها الشركة.

نبذة عن الشركة:

تقدم شركة Yellow Door Energy، الشريك الرائد في مجال الطاقة المستدامة للشركات، خدماتها للعملاء في المجال التجاري والصناعي في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا. وتساعد حلول الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) التي تقدمها الشركة على خفض تكاليف الطاقة للشركات، وتعزيز موثوقيتها، وتقليل انبعاثات الكربون. وتساهم عقود إيجار الطاقة الشمسية واتفاقيات شراء الطاقة على دعم جهود الشركات والدول لتحقيق الحياد الصفري. وتضم قائمة المساهمين في شركة Yellow Door Energy كلاً من Actis، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وشركة ميتسوي وشركاه والشركة العربية للاستثمارات البترولية "أبيكورب". للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.yellowdoorenergy.com

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