دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كاشيو Qashio ، شركة التكنولوجيا المالية الحائزة على العديد من الجوائز والتي تقدم الأدوات المالية وبطاقات الشركات وحلول إدارة النفقات، عن إطلاق تأمين كاشيو «Qashio Insurance» التأمين الصحي الخاص بها بالشراكة مع YallaCompare. يعد Qashio Insurance تأمين كاشيو حلاً فعالًا من حيث التكلفة مع عملية تقديم تصريح صحي بسيطة تستغرق أقل من دقيقة لإكمالها عبر الإنترنت.

تمثل هذه المبادرة بداية رحلة التأمين الصحي الأولى والوحيدة عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة من جميع الأحجام، من العاملين لحسابهم الخاص إلى الشركات التي يبلغ عدد موظفيها 25000 موظف، وتتمتع بنفس المزايا والتسعير مثل الشركات الكبيرة، وتقدم نهجًا رقميًا أسرع وأكثر شفافية وفعالية من حيث التكلفة مقارنةً بنماذج التأمين التقليدية. تتيح كفاءة المنصة معالجة طلبات التأمين الصحي على الفور، أسرع بمقدار 10 أضعاف من الطرق التقليدية، والتي تعتمد على الورق والتوقيعات.

تأتي المنصة في وقت يشهد فيه سوق التأمين الصحي والطبي في الشرق الأوسط نموًا كبيرًا مدفوعًا بزيادة الطلب من قطاع الرعاية الصحية والنمو السكاني والتحولات الديموغرافية. يعد التأمين الصحي إلزاميًا للمقيمين في الإمارات العربية المتحدة، التي تضم أكثر من 557000 شركة صغيرة ومتوسطة، ويجب على جميع أرباب العمل توفير التأمين الصحي لموظفيهم.

يتحدى تأمين كاشيو «Qashio Insurance» الوضع الراهن من خلال تقديم أسعار ميسورة تصل إلى نسبة 25٪ أقل مقارنة بالأسعار المتوفر في السوق. تقدم المنصة ثلاثة مستويات من التغطية، مما يسمح للشركات بإيجاد الخطة الصحيحة لتناسب متطلباتها الفريدة. علاوة على ذلك، يتوفر خيار الدفع بالتقسيط، الأمر يوفر المرونة المالية التي تطلبها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم الحديثة.

صرح أرمين مرادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Qashio،قائلاً: "يشرف Qashio أن تكون قادرة على دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة المتنامي من خلال تأمين كاشيو Qashio Insurance، مما يزيد من تبسيط العمليات الطويلة والمعقدة. تتمثل مهمة كاشيو Qashio في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بطريقة مبسطة وفعالة من حيث التكلفة لإدارة احتياجات التأمين الصحي. المنصة التي استغرقت ما يقرب من عام لتطويرها هي شهادة على تفانينا في الابتكار ودعمنا الثابت للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وكذلك الشركات الكبيرة."

وعلّق لوك كريفن Luke Craven، الرئيس التجاري لشركة YallaCompare، قائلاً: "أن إطلاق تأمين كاشيو Qashio Insurance يمثل علامة فارقة في رحلتنا لتقديم خدمات شاملة وسهلة الاستخدام وفعالة للشركات في الإمارات العربية المتحدة. وتمثل شراكتنا مع كاشيو تآزر الخبرة والرؤية المشتركة.".

أصبح تأمين كاشيو «Qashio Insurance» متوفراً الآن، مما يدعو الشركات للانضمام إلى الاضطراب الرقمي في التأمين الصحي.لمعرفة المزيد حول هذا الحل المبتكر، قم بزيارة www.qashio.com/Insurance أو اتصل بنا عبر sales@qashio.com.

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