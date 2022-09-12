تُمَكِن المستثمرين من الاطلاع على حركة أسعار الأسهم وإضافتها إلى قوائم المتابعة

مدينة الكويت: أعلنت بورصة الكويت اليوم توفيرها بيانات سوق الأوراق المالية وبيانات الشركات المُدرجة في منصة "ياهو فاينانس" الإلكترونية (Yahoo Finance) وتطبيق "آبل ستوكس" (Apple Stocks). وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود التي تبذلها بورصة الكويت لإتاحة الفرصة أمام المستثمرين للوصول إلى أسعار الأسهم والبيانات المرتبطة بها ومؤشرات بورصة الكويت التي يمكن إضافتها جميعاً إلى قوائم المتابعة الخاصة بالمستخدمين.

يُعتبر تطبيق Apple Stocks واحداً من التطبيقات المُدمجة بالهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والحواسيب الخاصة بشركة آبل. ويستمد هذا التطبيق معلوماته من موقع Yahoo Finance ليُمكِّن المستخدم من مراقبة سوق الأسهم، ومتابعة الأسهم المفضلة.

وتعد هذه المبادرة خطوة مكملة لمساعي بورصة الكويت الهادفة إلى توفير بيانات السوق للمستثمرين وجمهور المتداولين. حيث تتماشى هذه المبادرة مع إستراتيجية بورصة الكويت، التي تهدف إلى تطوير منصة تداول غنية بالمعلومات والأدوات التي تُمكّن المشاركين فيها من اتخاذ قرارات استثمارية سليمة.

وفي إطار التحديث المستمر وجهود التحول الرقمي القائمة، أطلقت بورصة الكويت في مطلع عام 2021 موقعها الإلكتروني بحلة جديدة، كما أطلقت تطبيقها الجديد كلياً (Boursa Kuwait) للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وساعة Apple؛ لتمكين المستثمرين والمتداولين من متابعة السوق في أي وقت ومن أي مكان. ويتيح الموقع الإلكتروني وتطبيقات بورصة الكويت لأصحاب المصلحة ميزة الاطلاع على المؤشرات والأسعار، وعلى البيانات المالية للشركات، ومتابعة مستجدات الشركات المُدرجة والإفصاحات. كما يوفر موقع بورصة الكويت الإلكتروني والتطبيق الخاص بالأجهزة اللوحية الرسوم البيانية التفصيلية التي تظهر سعر السهم خلال فترة زمنية محددة وتُستخدم المؤشرات الفنية بتلك الرسوم لتحليل البيانات التاريخية وأنماط تحركات الأسعار والاتجاهات الإحصائية من نشاط التداول وذلك لتوفير نظرة أكثر شمولاً. هذا وتوفر كافة التطبيقات ميزة التنبيهات وإنشاء قوائم المتابعة.

وقد تبنّت بورصة الكويت نهجاً تقدمياً لتطوير سوق الأوراق المالية وأدواتها المعرفية؛ لضمان توفيرها سهولة الوصول إلى المعلومات لجميع أصحاب المصلحة، وتعزيز شفافيتها بصفتها سوقاً للأوراق المالية. وعلاوة على ذلك، تُعزز

بورصة الكويت جهودها نحو التحول الرقمي، مدفوعة بسعيها الحثيث للارتقاء بالمكانة العامة لسوق المال الكويتي، وتعزيز سمعتها على النطاق العالمي؛ وذلك من خلال تبني المعايير الدولية، وتوفير المعلومات النوعية عبر قنوات إلكترونية متعددة.

يراعي النهج الشامل لبورصة الكويت الاحتياجات المتنوعة لأصحاب المصلحة. وإلى جانب إدراكها التام لمشهد الأعمال المحلي والإقليمي والدولي، تلعب بورصة الكويت دوراً رئيسياً في تحقيق الاستقرار في سوق المال المحلي، وتلتزم بضمان استمرار المشاركين في السوق في البقاء على اطلاع دائم بأحدث التطورات.

عملت بورصة الكويت منذ التأسيس على إنشاء بورصة موثوقة مبنية على المصداقية والشفافية، وخلق سوق مالي مرن يتمتع بالسيولة، ومنصة تداول متقدمة، بالإضافة إلى تطوير مجموعة شاملة من الإصلاحات والتحسينات التي جعلتها ترتقي إلى أعلى المستويات الإقليمية. كما تواصل بورصـة الكويـت خطتهـا الاسـتراتيجية وذلــك بهــدف خلــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة حيــث قامـت بتنفيـذ العديـد مـن الخطـوات لمواكبـة الممارسـات والمعاييـر العالميـة من خلال خلق قاعدة مصدرين جاذبة، وتوسع قاعدة المستثمرين، وتطوير وطرح منتجات أكثر شمولية، اضافةً الى تطوير بنية تحتية وبيئة عمل بمعايير عالمية.

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