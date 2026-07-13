الإمارات العربية المتحدة : أعلنت شركة "سبير"، المزود الرائد لخدمات البنية التحتية لقطاع التمويل المفتوح، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع Xsquare، المتخصصة في حلول الدفع للشركات ومقرها دولة الإمارات، بهدف تمكين الشركات من تحسين استراتيجيات الدفع بالاعتماد على إطار التمويل المفتوح الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تتيح هذه الشراكة دمج خدمة الدفع عبر الحساب البنكي المباشر (Pay by Bank) ضمن عمليات الدفع الخاصة بالشركات. وتواجه الشركات اليوم تكاليف تتراوح بين 2% و3% على كل عملية دفع بالبطاقة، إلى جانب تأخر في تسوية المدفوعات، مما يؤثر سلباً على التدفقات النقدية والتخطيط التشغيلي. ومن خلال البنية التحتية للتمويل المفتوح التي توفرها "سبير"، سيتمكن عملاء Xsquare من الاستفادة من ميزة الدفع المباشر لتسهيل عملياتهم التجارية الأساسية بما في ذلك المدفوعات الصادرة والواردة والمدفوعات العابرة للحدود، مما يضمن خفض تكاليف المعاملات وإتمام التسويات بشكل فوري تقريباً.

وتوفر "سبير" من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موحّدة وآمنة، نقطة ربط واحدة للمنصات تتيح لها بدء المعاملات عبر استخدامات متعددة، مما يغني الشركات عن إدارة علاقات مصرفية مجزأة ويحد من التعقيدات التشغيلية. كما تسهم هذه الشراكة في توفير تجربة دفع أكثر سلاسة، مع تحسين معدلات إتمام عمليات الدفع، ورفع دقة المعاملات، وتعزيز الرؤية المالية للشركات.

وقالت دلال الريس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سبير": "لا تزال مدفوعات الشركات في المنطقة مجزأة ومكلفة ومعقدة تشغيلياً. ومن خلال شراكتنا مع Xsquare، نعمل على دمج قدرات التمويل المفتوح ضمن عمليات الدفع للشركات، بما يساعدها على تقليل التعقيدات والعمل بكفاءة أكبر عبر مختلف الأسواق".

من جانبه، قال أشوين شينوي، الشريك المؤسس ورئيس إدارة المنتجات في شركة Xsquare: "من المتوقع أن تُحدث خدمات التمويل المفتوح تحولاً جذرياً في طريقة إجراء الشركات لمعاملاتها المالية، ونحن نؤمن بأن دولة الإمارات تتمتع بمقومات تؤهلها لقيادة هذا التحول. ومن خلال شراكتنا مع "سبير"، تجمع Xsquare بين قنوات الدفع المنظمة والمباشرة من حساب إلى حساب (Account-to-Account) ومنصة متقدمة لإدارة مدفوعات الشركات وهو ما يعزز رؤيتنا لبناء نظام تشغيل مالي موحد للشركات

وتسلط هذه الشراكة الضوء على الدور المتنامي للتمويل المفتوح في تطوير البنية التحتية المالية لمدفوعات الشركات في المنطقة، وتوسيع نطاقها لتتجاوز تطبيقات المستهلكين الأفراد نحو معالجة تحديات قائمة منذ فترة طويلة في طريقة نقل الشركات لأموالها وإدارتها. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إطلاق "سبير" مؤخراً لخدمة المدفوعات الدولية القائمة على التمويل المفتوح في دولة الإمارات، بما يدعم استراتيجية الشركة لتوسيع نطاق هذه البنية التحتية في قطاع مدفوعات الشركات على مستوى المنطقة.

نبذة عن سبير

"سبير" شركة رائدة في مجال البنية التحتية للتمويل المفتوح، حيث تُمكّن الشركات من الوصول إلى البيانات المالية وخدمات الدفع من خلال واجهة برمجة تطبيقات (API) موحّدة وآمنة. وتعمل الشركة في المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت، كما تعمل على تطوير البنية التحتية التي تربط المؤسسات المالية بالشركات، بما يدعم الجيل القادم من المنتجات المالية الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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نبذة عن Xsquare

XSquare هي شركة متخصصة في مدفوعات الشركات تركز على أسواق دول الخليج، وتتيح للشركات إدارة دورة العمليات المالية بالكامل، بما يشمل الفوترة الإلكترونية، وتحصيل المدفوعات، وسداد مستحقات الموردين باستخدام بطاقات الشركات، والمطابقة المالية، وذلك من خلال دفتر حسابات موحد. تعتمد الشركة على البنية التحتية لبرنامج Mastercard لمدفوعات الشركات، مما يتيح للشركات سداد فواتير الموردين باستخدام بطاقات الشركات، بينما تُحوَّل الأموال مباشرة إلى الحسابات المصرفية للموردين دون الحاجة إلى أي تغييرات من جانبهم. كما أن XSquare منصة غير احتجازية (Non-Custodial)، وحاصلة على شهادة الامتثال لمعيار أمن بيانات بطاقات الدفع PCI DSS من المستوى الأول، وتعمل من خلال شركاء مرخصين بصفتهم مزودي خدمات دفع (PSP)، والخاضعين لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ومصرف قطر المركزي. https://xsquare.biz/

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