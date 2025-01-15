تنظيم ورشة تدريبية للشركات الفائزة لإيضاح الخطوات المقبلة وتحديد آليات التطبيق الفعلي للمبادرة

أعلنت الاتحاد لائتمان الصادرات، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن الشركات الفائزة بالانضمام إلى مبادرة "تسريع الصادرات" (Xport Xponential)، التي أطلقتها الشركة مؤخراً بهدف دعم صادرات الصناعات الإماراتية، وتمكين الشركات التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها من التوسع بثقة نحو الأسواق العالمية.

وأوضحت الاتحاد لائتمان الصادرات أن اختيار الشركات الفائزة جاء بعد استيفاء كافة معايير الانضمام للمبادرة، والاستفادة من المزايا التي تقدمها، وذلك من أصل 42 شركة تضمنتها القائمة النهائية للشركات المتقدمة خلال المهلة المحددة، والتي شملت قطاعات اقتصادية متنوعة، مشيرةً إلى أن المبادرة تهدف إلى تحقيق زيادة ملحوظة في حجم أنشطة الصادرات للشركات الفائزة اعتباراً من العام الحالي.

وتتيح مبادرة "تسريع الصادرات" (Xport Xponential) للشركات طيفاً واسعاً من التسهيلات وأدوات الدعم والتمكين، تشمل الحلول الائتمانية والتمويلية المبتكرة، والاستشارات الاستراتيجية وإرشادات خبراء التصدير، وحلول إدارة المخاطر، بالتعاون مع شبكةٍ من الشركاء المحليين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، بما يمكنها من الوصول لقاعدة بيانات تضم أكثر من 400 مليون شركة حول العالم.

وتشمل هذه الشبكة مجموعة من وكالات الائتمان والصادرات والمستوردين في الأسواق العالمية الرئيسية، لا سيّما الدول الموقّعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، إذ بلغت قيمة أنشطة التصدير وإعادة التصدير مع هذه الدول قرابة 390.5 مليار درهم مع نهاية العام الماضي، وهو ما يعكس المزايا التجارية والتصديرية التي من شأنها المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة وترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والخدمات اللوجستية عبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية وتسهيل الاجراءات الجمركية، وتعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة، وتوفير قواعد واضحة وشفافة.

وقالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "يسرنا أن نعلن عن أسماء الشركات المنضمة إلى مبادرة تسريع الصادرات، ونمضي قُدماً في تمكين هذه الشركات العاملة في مجالات التصدير وإعادة التصدير من دخول الأسواق العالمية، وتعزيز مساهمتها في نمو الصادرات والتجارة الخارجية لدولة الإمارات".

وأضافت سعادتها: "تجسد هذه المبادرة التزام الاتحاد لائتمان الصادرات بتوفير أدوات الدعم الائتماني والمالي والاستشاري الكفيلة بزيادة زخم صادرات المنتجات غير النفطية من دولة الإمارات، وتعكس اتساع نطاق شركائنا تحت مظلة المبادرة نهجنا القائم على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، بما يسهم في تعزيز مساهمتنا في زيادة تنوع واستدامة اقتصادنا الوطني، تماشياً مع التوجيهات السديدة لقيادتنا الرشيدة".

وفي هذا الإطار، ستنظم الاتحاد لائتمان الصادرات ورشة تدريبية تستمر يوماً كاملاً بحضور عدد من ممثلي الشركات الفائزة، لتقديم الإرشادات والتدريب حول المبادرة، ومن المقرر أن تغطي الورشة عدداً من المحاور وتركز على تعريف الشركات المنضمة بخطوات التطبيق الفعلي للمبادرة في المرحلة المقبلة، والسبل التي تتيح للشركات تحقيق الاستفادة المُثلى من مزاياها، والتصورات الاستراتيجية للشراكات المنتظرة ودورها في توفير بيئة تمويلية شاملة للشركات.

ومن المقرر أن تنظم الاتحاد لائتمان الصادرات زياراتٍ إلى عددٍ من الدول، بهدف التعريف بالمبادرة في الدول الموقعة على اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارتي الخارجية والاقتصاد وغيرهما من الجهات المعنية.

وتضم قائمة شركاء المبادرة حتى الآن عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية، وهي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمنطقة الحرة بمطار دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية – عجمان، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، بالإضافة إلى مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك دبي التجاري، ومصرف عجمان، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك الفجيرة الوطني، ومصرف التنمية الدولي، وبنك ويو، وبنك المارية المحلي.

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