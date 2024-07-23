25 سبتمبر 2024 الموعد النهائي لاستلام طلبات الانضمام

الإمارات: دعت "الاتحاد لائتمان الصادرات"، الشركة الاتحادية لائتمان الصادرات في دولة الإمارات العربية المتحدة، الشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها إلى التوسع نحو الأسواق العالمية من خلال مبادرتها الاستراتيجية " تسريع الصادرات" (Xport Xponential) التي أطلقتها الشركة مؤخراً لتمكين ودعم الصادرات المحلية.

وأوضحت الشركة أن إتمام إجراءات الانضمام للمبادرة قبل الموعد النهائي في 25 سبتمبر 2024 يتيح للشركات مجموعة واسعة من التسهيلات وأدوات الدعم، بدءاً بالإجراءات السلسة والسريعة والحلول التمويلية المبتكرة، مروراً بالاستشارات الاستراتيجية وحلول إدارة المخاطر، وصولاً إلى شبكةٍ من الشركاء المحليين ضمن القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب مجموعة واسعة من المستوردين حول العالم.

وتتيح مبادرة "تسريع الصادرات" (Xport Xponential) حلولاً تمويلية وائتمانية لشركات التصدير وإعادة التصدير والمصنعين في دولة الإمارات، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء، تشمل عدداً من دوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة ، والمصارف والمؤسسات المالية الرائدة في دولة الإمارات، إلى جانب إمكانية التواصل المباشر مع المستوردين في الأسواق العالمية الرئيسية، لا سيما الدول الموقعة على برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA)، والوصول لقاعدة بيانات تضم أكثر من 300 مليون شركة حول العالم، فضلاً عن الاستفادة من إرشادات خبراء التجارة والتصدير.

وفي هذا الإطار، أوضحت "الاتحاد لائتمان الصادرات" أنها تعتزم تنظيم حملاتٍ ترويجية في عدد من الدول، منها الهند وإندونيسيا وتركيا خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، للتعريف بالمبادرة وتوطيد التعاون بين شركاء المبادرة والشركات المنضمة إليها من جهة، والمستوردين المؤهلين في أسواق تلك الدول من جهةٍ أخرى.

وأكدّت "الاتحاد لائتمان الصادرات" إمكانية إتمام إجراءات تقديم الطلب خلال دقائق معدودة، على أن تكون الشركات الراغبة بالانضمام مسجلة في الدولة، ولديها بيانات مالية مدققة لمدة 3 سنوات، وأن يتراوح عائدها السنوي بين 10و250 مليون درهم إماراتي للسنة المالية الفائتة، وأن تمارس الأنشطة التصديرية أو تعتزم مزاولتها. وفي إطار عملية تقييم طلبات الانضمام، سيجري فريق عمل "الاتحاد لائتمان الصادرات" زياراتٍ ميدانية إلى مواقع الشركات، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للشركات المرشحة للانضمام بحلول شهر أكتوبر من العام الجاري.

وقالت سعادة رجاء المزروعي، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: "ندعو الشركات التي تمارس أنشطة التصنيع وأعمال التصدير وإعادة التصدير انطلاقاً من الدولة إلى الاستفادة من الفرص التي تتيحها مبادرة تسريع الصادرات Xport Xponential، إلى جانب أدوات الدعم المبتكرة التي تقدمها المبادرة لدخول المزيد من الأسواق العالمية بثقة، وتعزيز وصول الصادرات الإماراتية إلى الأسواق المستهدفة. ومن خلال الحلول الائتمانية المبتكرة وشبكة الشراكات المحلية والعالمية الواسعة التي توفرها المبادرة، يمكن للشركات المنضمة الوصول إلى فرص تجارية واعدة في أسواق جديدة".

وتضم قاعدة شركاء المبادرة حتى الآن عدداً من الجهات الاتحادية والمحلية، وهي دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، وصندوق خليفة لتطوير المشاريع، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمنطقة الحرة بمطار دبي، وغرفة تجارة وصناعة الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية – عجمان، ومناطق رأس الخيمة الاقتصادية، ودائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية والمصرفية، وهي مصرف الإمارات للتنمية؛ وبنك أبوظبي التجاري؛ وبنك أبوظبي الأول؛ وبنك دبي التجاري؛ ومصرف عجمان؛ وبنك رأس الخيمة الوطني؛ وبنك الفجيرة الوطني.

ويمكن للشركات الراغبة بالتقدم للمبادرة والحصول على المزيد من المعلومات حولها زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.eci.gov.ae/en/xponential-program، والتواصل مع الشركة عبر البريد الإلكتروني xportxponential@eci.gov.ae والرقم +971 4 245 4444 المخصصين للرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بالمبادرة.

للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بـ :

مجموعة أورينت بلانيت

هاتف:+971 4 4562888

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