القاهرة- حرصاً من مصرف «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» على دعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، قام المصرف بتقديم باقة مميزة صممت خصيصاً لتلبية احتياجات الشباب، وذلك تحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي ذلك إيماناً منه بأهمية تحقيق الشمول المالي للشباب؛ وذلك طوال مدة الفعاليات خلال الفترة من 1 إلى 15 أغسطس 2024، عبر إتاحة الفرصة للشباب لفتح الحسابات وإصدار بطاقات الخصم المباشر من خلال فروع المصرف المتواجدة بكافة أنحاء الجمهورية بدون مصاريف فتح حساب وبدون حد أدنى.

والجدير بالذكر أن المصرف يتيح هذا العام فرصة فتح حسابات مجانية خلال فترة الصيف بالساحل الشمالي في الجناح الخاص به والمتواجد فيSky Court و Lake Yard، وذلك بهدف تسهيل فرصة فتح الحسابات للشباب والتمتع بالخدمات المصرفية المجانية التي يقدمها خلال هذه الفترة، حيث يقدم المصرف باقة مميزة للشباب وهي Xcite، والتي تتيح للشباب إمكانية فتح حساب من سن 16 إلى 21 عاماً مجاناً. وتتميز الباقة بتقديم حساب بعائد متوقع تنافسي، فضلاً عن تقديم بطاقة خصم مباشر بتصميم خاص للحساب.

وتأتي مشاركة «أبو ظبي الإسلامي- مصر ADIB-Egypt» في فعاليات الشمول المالي كل عام بهدف تمكين كافة شرائح المجتمع وخاصةً فئة الشباب من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة، ويحرص المصرف على توفير العديد من المنتجات التي تخدم كافة العملاء وبخاصةٍ الشباب، كونهم الفئة الأكبر في المجتمع.

-انتهى-

نبذة عن مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"

مصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، هو المصرف الحائز على العديد من الجوائز المرموقة، وقد دخل إلى السوق المصرية من خلال استحواذ التحالف الإماراتي بين كل من مصرف أبو ظبي الإسلامي وشركة الإمارات الدولية للاستثمار على "البنك الوطني للتنمية" مصر وذلك في عام 2007.

وفي إطار استراتيجيته كمصرف شامل يركز على تقديم مجموعة واسعة ومبتكرة من الحلول المالية الحديثة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لعملائه من الشركات والأفراد، تم استحداث بنية تحتية متطورة وتجديد لشبكة الفروع الـ 70 المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية من خلال فريق عمل من ذوي الكفاءات، كما يلتزم المصرف بتوفير تكنولوجيا مبتكرة تتضمن كافة المنتجات الرقمية، وإدخال أحدث الأساليب الذكية في تكنولوجيا الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء، حيث يعمل دائما على تقديم أحدث تقنيات الدفع الإلكتروني، ومواكبة أحدث التقنيات الذكية، سعيا لنمو مستدام مرتبط بمستوى الخدمة وكفاءة العاملين ونمو الحصة السوقية.

ولتحقيق التكامل في الخدمات المصرفية و تقديم كافة المنتجات و الخدمات انشاء مصرف ابوظبي الإسلامي شركة أبو ظبي الإسلامي كابيتال مصرADI Capital" " الذراع المصرفية الاستثمارية ، وشركة "أدي فاينانس للتأجير التمويلي ADIFinance"، و شركة، ADI Consumer Finance وADI Microfinance، وذلك لتقديم الخدمات المالية الغير مصرفية و استجابةً للاحتياجات المتزايدة من العملاء ولتوفير خدمات ملائمة وفورية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية.

-انتهى-

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا