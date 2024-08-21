الكويت، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز دور الشباب والمرأة في قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال، استضافت شركة "طلبات"، الرائدة في مجال التكنولوجيا في المنطقة، مجموعة من طالبات أكاديمية X في زيارة خاصة إلى مقرها الرئيسي في الكويت. جاءت هذه الزيارة كجزء من جهود "طلبات" لدعم وتوجيه الجيل القادم من القيادات الشابة في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

أكاديمية X هي مبادرة غير ربحية انطلقت في شهر مارس الماضي بالشراكة بين كودد و"طلبات"، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 14 و18 عامًا في الكويت ليصبحن قائدات في مجالي التكنولوجيا وريادة الأعمال. سعى البرنامج إلى سد الفجوة بين الجنسين في صناعة التكنولوجيا من خلال تقديم المهارات الرقمية والتكنولوجيا وريادة الأعمال.

تواصل طلبات تعزيز شراكتها مع "كودد" من خلال مبادرة أكاديمية X ليتجلى هذا الالتزام من خلال تنظيم هذه الزيارة الميدانية، التي قدّم فريق "طلبات" خلالها محاضرة تعليمية للطالبات تناولت فيها نظرة شاملة حول صناعة التكنولوجيا وريادة الأعمال.

وخلال هذه المشاركة، ركزت محاضرة "طلبات" على ما يعنيه العمل في هذا القطاع المتسارع التطور، مع تقديم أمثلة واقعية من تجربة "طلبات" الرائدة في هذا المجال. كما ، اطلعت الطالبات من خلال هذه الجلسة على التحديات والفرص التي تواجه العاملين في مجالات التكنولوجيا المختلفة، وكيف يمكن لهن أن يكنّ جزءاً من هذا التطور المستقبلي.

وفي تعليقها، قالت السيدة/ أمل بوخمسين، مدير الاتصال والشؤون العامة ومسؤولية الشركات في «طلبات الكويت»: "تأتي هذه المبادرة ضمن إطار أوسع من التزام "طلبات" بدعم التعليم التكنولوجي وتعزيز مشاركة المرأة في هذا القطاع الحيوي. ومن خلال هذه الزيارة، تأمل "طلبات" أن تكون قد ألهمت الطالبات للمضي قدماً في تحقيق طموحهم في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، وأن نكون قد قدمنا لهن الأدوات والمعرفة اللازمة لبدء رحلتهن المهنية بنجاح."

بالإضافة إلى المحاضرة، شاركت الطالبات في تدريب عملي صمم خصيصاً لتطوير مهارات القيادة لديهن، بهدف تعزيز قدراتهن على التفكير الاستراتيجي واتخاذ القرارات في بيئة الأعمال. كما تم تسليط الضوء على أهمية القيادة في نجاح المشاريع التكنولوجية، وكيف يمكن لهذه المهارات أن تسهم في بناء فرق عمل قوية وفعالة.

ولم تقتصر الزيارة على الجانب النظري فقط، بل شملت أيضاً تقديم نصائح عملية حول كيفية بدء وتنمية عمل تجاري ناجح في مجال التكنولوجيا. حيث قدّم فريق "طلبات" إرشادات حول الخطوات الأساسية لبدء مشروع في هذا القطاع. كما تم تسليط الضوء على بعض الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها، وتقديم نصائح حول كيفية التغلب على التحديات التي قد تواجه رواد الأعمال في هذا المجال.

وفي الختام، أعرب السيد عمر الإبراهيم، مدير عام أكاديمية كودد، عن سعادته قائلاً: "يسرنا استضافة شريكنا الاستراتيجي (طلبات) لطالباتنا في مبادرة أكاديمي X. هذه المبادرة تهدف إلى دعم الفتيات الشابة ليصبحن قائدات في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال. كما تعد قيادة طلبات في مجال التكنولوجيا و التزامها بتمكين المرأة مصدر إلهام قائدات المستقبل في هذا المجال."

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