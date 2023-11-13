تهدف مجموعة المسعود من خلال مشاركتها في الحدث إلى استقطاب المزيد من المواهب الإماراتية وتزويدهم بفرصة وظيفية متميزة

أبوظبي: أعلنت مجموعة المسعود، إحدى المؤسسات التجارية الرائدة في أبوظبي، عن مشاركتها في الدورة السابعة عشرة من معرض «توظيف x زاهب»، الحدث السنوي الرائد لتوطين الوظائف ودعم التطوير الوظيفي للمواهب الإماراتية وتزويدهم بالأدوات والموارد اللازمة لتمكينهم من النمو والنجاح في مساراتهم المهنية.

ويهدف معرض التوظيف، الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر 2023، إلى إتاحة المجال أمام الشركات البارزة عبر مختلف القطاعات للتعرف إلى الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها الشباب الإماراتي، بما يساهم في توفير فوائد متبادلة سواءً للشركات أو للباحثين عن عمل من أبناء الإمارات.

وتأتي مشاركة مجموعة المسعود في معرض «توظيف x زاهب» في إطار التزامها المستمر بدعم التطور المهني لأبناء الإمارات والقوى العاملة الوطنية لتمكينهم من النمو في مسارات مهنية مستدامة وناجحة. ويتجلّى هذا الالتزام من خلال المبادرات والبرامج المتعددة التي أطلقتها المجموعة مثل برنامج التدريب الوظيفي للمواطنين الإماراتيين، وبرنامج التدريب المهني في مجال الميكاترونكس، هذا إلى جانب توفير فرص عمل مختلفة للمواهب والكفاءات الإماراتية، وتساهم هذه البرامج وغيرها في صقل مهارات الكوادر الوطنية ودعم تقدمهم المهني.

وفي معرض حديثها عن المشاركة في المعرض، قالت بثينة آل علي، مديرة الموارد البشرية في "مجموعة المسعود": "يسرنا المشاركة في معرض «توظيف x زاهب»، انطلاقاً من حرصنا على تمكين المواهب الإماراتية، حيث نتطلع إلى الترحيب بأصحاب المهارات والكفاءات المهنية من أبناء الإمارات في جناحنا بالمعرض، وتزويدهم بالمعلومات اللازمة ومشاركة الرؤى والأفكار حول خبرات العمل، وفرص النمو والتطور المهني، وتسليط الضوء على ثقافتنا المؤسسية الداخلية في "مجموعة المسعود". وسنحرص أيضاً خلال فعاليات المعرض على التواصل مع الشابات والخرّيجات الإماراتيات اللواتي يمتلكن مواهب ومهارات جديدة من شأنها المساهمة في إعادة رسم ملامح مستقبل بيئات العمل في دولة الإمارات."

وأضافت: "تنسجم الجهود التي نبذلها في مجموعة المسعود لتمكين الشباب الإماراتي بشكل كامل مع مبادرات التحول الاستراتيجي لإمارة أبوظبي نحو اقتصاد متنوع ومستدام وقائم على المعرفة يقوده أبناء الإمارات الذين يتميزون برؤى طموحة ومبتكرة. وتواصل المجموعة التزامها بدعم أبناء الإمارات وتزويدهم بالموارد والتعليم والخبرات اللازمة لتحقيق هذه الرؤية."

وحرصت مجموعة المسعود في إطار سعيها للمساهمة في تحقيق هذه الرؤية على الاستثمار في مهارات الشباب ودعم مبادرات الحكومة وجهودها لخلق بيئات تمكينية تتيح للشباب التقدم والازدهار في مساراتهم المهنية. ويعكس الدعم الثابت والمستمر الذي تقدمه المجموعة لصقل مهارات الموظفين الإماراتيين التزامها واهتمامها بتنمية جيل جديد وطموح من المواهب الإماراتية المزوّدة بمهارات وخبرات جديدة تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وتولي مجموعة المسعود اهتماماً كبيراً بخلق فرص وظيفية قيّمة للمرأة الإماراتية من خلال توفير فرص للتعلم والنمو، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مخصصة لتعزيز مشاركة المرأة الإماراتية وتمكينها من التطور في حياتها المهنية.

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نبذة عن مجموعة المسعود

تأسست "مجموعة المسعود" عام 1970، وكانت أول شركة مسجلة في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي بسجل تجاري رقم 1. تعد "المسعود" الوكيل الحصري المعتمد لعلامات تجارية عالمية عديدة مثل نيسان وإنفينيتي ورينو وبريجستون وإم تي يو وفولفو بنتا ونيديك ليروي سومر وشاحنات رينو وشاحنات يو دي، كما تمتلك مجموعةً من الشركات والعلامات التجارية المحلية التابعة لها.

وفي سبيل دعم استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة لتحقيق النمو المستدام والتنوع الاقتصادي، تقدم "المسعود" مجموعة واسعة من الحلول الصناعية للقطاعات الاستراتيجية مثل النفط والغاز، المرافق، الخدمات البحرية، المعدات والآلات الثقيلة، الخدمات اللوجستية والبناء المعياري. كما تقدم خدماتها لمختلف قطاعات البيع بالتجزئة، بما في ذلك السيارات وملحقاتها. وأطلقت "المسعود" مؤخراً أول حل شحن محلي الصنع في دولة الإمارات العربية المتحدة يعتمد على الطاقة الشمسية لشحن السيارات الكهربائية والسفن البحرية الهجينة.

وتدير "المسعود" منافذ البيع بالتجزئة "فيرست ستوب" و"أوتو سيرف" داخل محطات "أدنوك" في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية، وتقدم مجموعة واسعة من خدمات السيارات. كما تمتلك وتدير ما يقرب من 40 عقاراً بارزاً في جميع أنحاء العاصمة تتراوح من صالات العرض إلى المكاتب، فضلاً عن شبكة من مراكز خدمات ما بعد البيع ومراكز السيارات المستعملة المعتمدة في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتم اختيار "مجموعة المسعود" بين أفضل 100 شركة عائلية عربية من قِبل مجلة "فوربس" لمدة عامين على التوالي، وهي توظف أكثر من 3000 موظف من 54 دولة. وتركز المجموعة على أجندة توطين نشطة وبرامج تدريبية لتطوير المهارات المهنية للإماراتيين خلال العمل، كما تملك برنامجاً واسع النطاق للمسؤولية الاجتماعية للشركات في أبوظبي، وتدعم المبادرات الرياضية في العاصمة، والتي يديرها مجلس أبوظبي الرياضي.