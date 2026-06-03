دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "WTW"، الشركة العالمية الرائدة في قطاع الاستشارات والوساطة والحلول والمُدرجة في بورصة ناسداك، اليوم عن حصولها على موافقة سلطة دبي للخدمات المالية لمزاولة نشاطها داخل مركز دبي المالي العالمي تحت اسم " WTW Investments- مركز دبي المالي العالمي المحدودة".

يمثل هذا الترخيص محطة مهمة ضمن خطط "WTW" الاستراتيجية لتوسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط، ونقلة نوعية في طريقة تفاعل الشركة مع عملائها الحاليين والجدد في المنطقة. وستتمكن الشركة ولأول مرة من إتاحة إمكانية الوصول بشكل استباقي إلى مجموعتها الكاملة من خدمات الاستثمار المنظمة في أو من مركز دبي المالي العالمي، لتنتقل بذلك إلى منصة محلية راسخة قابلة للتوسع والتطور مع إمكانية الوصول المباشر إلى عدد من أسواق الاستثمار الأكثر ديناميكية وأسرعها نمواً في العالم.

ويتيح ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لشركة "WTW" تقديم خدمات استشارية استثمارية بشكل استباقي، وتوفير حلول تمويلية في أو من مركز دبي المالي العالمي، ما يتيح لها الوصول إلى مجموعة متنوعة ومتنامية من قطاعات السوق، بما في ذلك إدارة الثروات، والمكاتب العائلية، ومزايا نهاية الخدمة، والتسجيل التلقائي في نظام المعاشات التقاعدية، وهي مجالات تشهد نمواً ملحوظاً مع استمرار نضوج المشهد المالي في المنطقة وتطوره.

يأتي هذا الإعلان ليؤكد مكانة "WTW" الراسخة في المنطقة. فقبل حتى الحصول على التراخيص المحلية، كانت "WTW Investments" قد أسست أعمالها في الشرق الأوسط، حيث قدمت خدمات استشارية استراتيجية لعدد من أكبر صناديق الثروة السيادية وخطط التقاعد العامة في المنطقة. كما قامت الشركة بدعم جهات توظيف عالمية يقع مقرها في كل من الإمارات وقطر والسعودية، من خلال توفير حلول متكاملة لخطط التقاعد والادخار الدولية، تشمل تقديم المشورة الاستراتيجية بشأن تخصيص أصول الاستثمار، والاستعانة بمصادر خارجية، وتحسين تجربة الموظفين.

وبهذه المناسبة، قالت ديا لوك، الرئيسة العالمية للاستثمارات في "WTW": "يمثل الحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية لحظة مهمة في مسيرة ’WTW ‘. لطالما أدركنا الفرص الكبيرة المتاحة في منطقة الشرق الأوسط، وعملنا بجد للوصول إلى هذه المرحلة من خلال بناء علاقات راسخة مع عدد من أكثر مالكي الأصول خبرة في المنطقة، وتحقيق نتائج تعكس تفانينا وجهودنا. وبالحصول على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية، أصبح بإمكاننا الآن العمل بشكل مباشر وفعّال ضمن بيئة السوق المحلية، والتواصل مع مديري الثروات، والمكاتب العائلية، والعملاء من المؤسسات الذين يتزايد طلبهم على الحلول المبتكرة والأفكار المتجددة التي تشتهر بها ’WTW ‘".

من جانبه، قال سعادة عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي: "يعكس قرار شركة’WTW Investments‘ بتأسيس مقرها الإقليمي في مركز دبي المالي العالمي المكانة الراسخة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة لشركات إدارة الثروات والأصول العالمية. إذ يحتضن مركز دبي المالي العالمي أكبر منظومة لشركات إدارة الثروات والأصول وأكثرها رسوخاً في المنطقة، ما يُتيح للشركات الوصول المباشر إلى فرص النمو الإقليمية ورأس المال والعملاء".

وأضاف: "بحجم أصول تتجاوز 3.6 تريليون دولار في مجال تقديم الاستشارات وأصول مُدارة تتجاوز 187 مليار دولار، توفر ’WTW Investments‘ خبرة عالمية واسعة في مجال الاستشارات الاستثمارية والمؤسسية لمجتمع مركز دبي المالي العالمي. ونتطلع إلى دعم الشركة في مسيرة نموها وتوسيع أعمالها انطلاقاً من دبي".

وتعتبر منطقة الشرق الأوسط أولوية استراتيجية للنمو بالنسبة لـ "WTW Investments"، حيث تلتزم الشركة بتعزيز استثماراتها في المواهب والبنية التحتية وشراكات العملاء في المنطقة. ويأتي هذا الترخيص معززاً لهذا الالتزام من خلال منحها وضعاً تنظيمياً رسمياً، وبما يمنح العملاء الحاليين والجدد ثقة أكبر في حضور "WTW" على الأمد الطويل واستمراريتها التشغيلية في مركز دبي المالي العالمي.

وبدوره، قال الدكتور أحمد واري، مدير شركة "WTW Investments" (مركز دبي المالي العالمي) ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "WTW": "يوفر مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية مواتية لممارسة الأعمال وفق المستويات العالمية، ويمثل حصولنا على ترخيص سلطة دبي للخدمات المالية خطوة محورية في مسيرتنا الإقليمية. حيث لا تُعد منطقة الشرق الأوسط مجرد فرصة لنمو شركة ’WTW‘، بل هو أولوية استراتيجية نتعامل معها بكامل قدراتنا العالمية وخبرتنا المحلية".

وأضاف: "يقدر عملاؤنا في المنطقة الدقة والاستقلالية التي تتميز بها ’WTW‘ في اتخاذ القرارات الاستثمارية. والآن، مع وضعنا التنظيمي الراسخ في مركز دبي المالي العالمي، نستطيع بناء علاقات أعمق، وتوسيع نطاق الخدمات التي نقدمها على أرض الواقع، وبناء علاقات طويلة الأمد مع أبرز المستثمرين والمؤسسات في المنطقة. لا شك أنها خطوة مهمة إلى الأمام، وما زال أمامنا الكثير لنحققه".

نبذة عن مركز دبي المالي العالمي

يعتبر مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الأبرز والأكثر تطوراً على مستوى العالم، حيث يسهم في تشكيل المشهد المالي العالمي وتعزيز سمعة ومكانة دبي كوجهة رائدة للمال والأعمال في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

يعد مركز دبي المالي العالمي المركز المالي الوحيد في المنطقة الذي يعمل على نطاق واسع في جميع القطاعات، ويضم 8,844 شركة نشطة. تشمل هذه الشركات 1,052 شركة خاضعة للإشراف والتنظيم، بما في ذلك أكثر من 500 شركة لإدارة الثروات والأصول (منها 100 صندوق تحوط)، و290 بنكاً وشركة لأسواق رأس المال، و135 شركة للتأمين وإعادة التأمين، و70 شركة وساطة. وباعتباره مقراً لأكثر من 1,677 شركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والابتكار، يرسي مركز دبي المالي العالمي معياراً للابتكار المالي، ويصنف ضمن أفضل أربعة مراكز للتكنولوجيا المالية على مستوى العالم.

يعمل مركز دبي المالي العالمي وفق إطار قانوني وتنظيمي موثوق به وعالمي المستوى، بما في ذلك أكثر المحاكم التجارية استخداماً في المنطقة، ما يضمن الحوكمة الفعّالة ويعزز ريادة دبي في الاقتصاد الرقمي. يوفر المركز أكبر قاعدة من المواهب والكفاءات المالية في المنطقة، حيث يضم 50,200 مُتخصص، ويُعد بمثابة بوابة لجميع الكيانات الفاعلة في القطاع المالي للوصول إلى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا.

إلى جانب مساهمته الفعالة في الأعمال، يوفر مركز دبي المالي العالمي تجربة حضرية متكاملة من خلال مرافق عصرية وفق المستويات العالمية، ما يجعله من الوجهات الأكثر طلباً عليها. ويعزز مشروع التوسعة الجديدة "زعبيل ديستركت" - مركز دبي المالي العالمي مكانة دبي ضمن أفضل أربعة مراكز مالية عالمية، حيث يمتد على مساحة 17.7 مليون قدم مربعة، ويستوعب أكثر من 42,000 شركة وقوة عاملة تزيد عن 125,000 موظف. كما ستضم المنطقة الجديدة مساحات مكتبية تجارية فاخرة من الدرجة الأولى، وأكثر من مليون قدم مربعة مُخصصة للتقنيات المستقبلية، بما في ذلك أكبر مركز "إنوفيشن هب" ومجمع للذكاء الاصطناعي في العالم، وأكاديمية موسّعة، ومبانٍ سكنية، وفنادق، ومركز مؤتمرات، ومجموعة متنوعة من متاجر التسوق والمطاعم والفعاليات الثقافية، بما في ذلك "متحف الفن الرقمي"، أول متحف في المنطقة متخصّص بالفنون الرقمية والتقنيات الحديثة.

يُعد مركز دبي المالي العالمي منصّة للنجاح ترتكز على مبدأ النزاهة والشفافية في ممارسة الأعمال، ما يؤهله لقيادة مستقبل القطاع المالي.

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رشا مزهر

سلطة مركز دبي المالي العالمي

مديرة علاقات عامة – التسويق والاتصال المؤسسي

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