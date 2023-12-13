وتعلن عن شراكات جديدة مع &e المؤسسات خلال مؤتمر COP28 لإطلاق أكبر منصة دولية لتبادل المعلومات حول الاستدامة في العالم

الإعلان عن شراكة استراتيجية خلال مؤتمر COP28 مع "&e المؤسسات" وروابي القابضة وWorld Wide Technology والاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة والبنك الدولي لتسريع تمويل وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والمناخ

WWG توقع مذكرة تفاهم مع شبكات مكاتب الشركات العائلية لإطلاق أول صندوق رقمي دائري ذي تأثير مستدام من نوعه على مستوى العالم

أهداف WWG وشركائها تتوافق مع نتائج مؤتمر COP28، مع اتباع نهج يركز على العمل لتحقيق نتائج ملموسة وتسليط الضوء على تنفيذ المبادرات وإنجازها بعد المؤتمر

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت World Wide Generation (WWG)، الشركة الرائدة عالمياً في حلول الاستدامة عبر منصة المراقبة والسوق الخاصة بها G17Eco، والموجودة بالفعل في المملكة المتحدة وأوروبا ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، اليوم، عن توسعها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يعزز التزامها بتمكين المؤسسات والمدن والدول من تحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بهم بأقصى درجات الكفاءة والفعالية والشفافية. وحصلت منصة G17Eco العالمية على لقب "السفينة الرقمية" في مؤتمر Cop28 حيث شهدت انضمام شركاء جدد خلال المؤتمر الذي استمر لمدة أسبوعين. وجرى تشكيل هذه الشراكات في إطار جهود World Wide Generation، حيث تعد بمثابة استجابة مباشرة وعاجلة للحاجة المتزايدة إلى العمل لإنقاذ الكوكب.

وتواجه الشركات والحكومات ومؤسسات المجتمع المدني والشعوب على مستوى العالم عدداً من التحديات المتعلقة بالفهم الحقيقي للاستدامة، والتطبيق العملي لهذا الفهم في مجال عملهم. وتشمل المشكلات التي تم تحديدها وجود صعوبات في ما يتعلق بوضع هدف مشترك، والافتقار إلى التطبيق الشامل لعمليات الاستدامة، ومحدودية الوصول إلى البيانات الموثوقة، وعدم القدرة على قياس التأثير بشكل فعال. وتسلط هذه العقبات الضوء على الحاجة الملحة لوجود منصة متماسكة ومتكاملة للتغلب على تحديات الاستدامة في مختلف أنحاء العالم، وهو تحديداً ما ابتكرته WWG على مدار 6 سنوات مع أكثر من 300 مساهم في منصة G17Eco. وجرى إطلاق منصة G17Eco رسمياً مع بورصة سنغافورة في سبتمبر 2022 حيث استقطبت منذ ذلك الحين عدداً من أكبر المؤسسات والشركاء في العالم مثل نستله وكيندريل (آي بي إم سابقاً) ووورلد وايد تكنولوجي، بالإضافة إلى إثبات قدرة G17Eco على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمثل غالبية الاقتصاد العالمي.

توسيع نطاق الوصول والتأثير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يأتي توسع WWG إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مدفوعاً بالطلب المتزايد على تقارير الاستدامة الشاملة والفعالة وحلول البيانات على مستوى المنطقة. وتتعاون الشركة مع مؤسسات رائدة لتقديم منصة G17Eco الخاصة بها، والتي غالباً ما توصف بأنها "متجر جوجل/أبل لتطبيقات الاستدامة القابلة للتشغيل البيني". وتمكن المنصة المؤسسات والدول من تخطيط ومراقبة وقياس وإدارة وتسويق أدائها في مجال الاستدامة من البداية إلى النهاية. كما تتيح منصة G17Eco لأعضائها إمكانية الوصول إلى التمويل والحلول للمساعدة على تحسين وتوسيع نطاق جهود الاستدامة الخاصة بهم. وتستخدم المنصة روبوتات البيانات المتطورة وتقنيات بلوك تشين والذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية جمع البيانات ومعالجتها ونشرها بين المؤسسات والدول وتجميع هذه المعلومات على المستوى الوطني والإقليمي، ومراقبة وقياس التقدم المحرز في كيفية قيام كل دولة بسد العجز في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف المتعلقة بالمناخ. وتتوافق المنصة مع مختلف القطاعات والأنظمة والتطبيقات، مما يوفر بيانات موثوقة وموحدة في الوقت الفعلي تساعد على اتخاذ قرارات فعالة. ويتيح ذلك لأصحاب المصلحة إمكانية تحديد مكان الاستثمار وتقليل وإدارة المخاطر وتطوير حلول مستدامة بصورة فعالة على نطاق واسع. وتدعو WWG إلى الانتقال من قياس النجاح وفقاً للمقاييس الاقتصادية التقليدية التي تركز على الناتج المحلي الإجمالي إلى نهج أكثر شمولية يركز على قياس مساهمة أهداف التنمية المستدامة وحلول المشاكل الاجتماعية والبيئية والاقتصادية المتكاملة وإعداد التقارير وقياس التأثير. ويعترف هذا التحول النموذجي بالترابط بين الاستدامة ودورها الحاسم في ضمان مستقبل هادف وآمن ومزدهر للجميع.

مؤتمر COP28 الإمارات

دعت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة التي سبقت انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، WWG لتقديم منصة G17Eco إلى أصحاب المصلحة الرئيسيين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتسعى WWG جاهدةً إلى مواءمة منصة G17Eco مع الرسالة الأساسية لمؤتمر COP28 وهي "الوحدة والعمل وتحقيق الأهداف"، مما يضمن أن أي تعاون سيساهم بشكل حقيق في تنفيذ وتقديم أهدف ونتائج المؤتمر.

تتعاون "&e المؤسسات" وWWG لإنشاء أكبر منصة دولية لتبادل المعلومات حول الاستدامة في العالم: وقعت WWG مذكرة تفاهم مع &e المؤسسات، وهي شركة تابعة لمجموعة التكنولوجيا العالمية &e. ومن شأن هذا التعاون الجديد أن يعزز نموذج "الاستدامة كخدمة" من &e المؤسسات، والذي سيتم دعمه من خلال منصة G17Eco لتزويد جميع عملاء &e المؤسسات بالجيل القادم من الخدمات المستدامة. وسيتم دمج التطبيقات والخدمات مثل Company Tracker وEmissions Tracker و Assurance Trackerو Portfolio Trackerو City Trackerو Nation Trackerمع منتجات e& الحالية بالإضافة إلى حلول الاستدامة بتقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي (الطاقة الشمسية الكهروضوئية، وتعديلات الهندسة الكهربائية والميكانيكية، والمباني الذكية والإضاءة الذكية والمنازل الذكية وإدارة الأسطول والعامل المتصل والمكاتب الذكية والمواقف الذكية والاستشعار البيئي وجودة المياه وإدارة النفايات وشحن السيارات الكهربائية). وسيحصل جميع أعضاء G17Eco أيضاً على إمكانية الوصول إلى سوق المكافآت الذي سيتيح لهم الاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال وأقساط التأمين المنخفضة ومستويات أفضل من الرؤية والوصول والسيولة الدولية وحصة السوق من خلال تقديم أوراق اعتماد الاستدامة الخاصة بهم. وتتمتع &e بالفعل بحضور كبير في أكثر من 20 دولة مع ما يزيد على 167 مليون مستخدم. وأصبحت الشركة مؤخراً أكبر مساهم في شركة فودافون كما استحوذت على حصة مسيطرة في أصول شركة PPF Telecom في بلغاريا وصربيا والمجر وسلوفاكيا، ولديها 15 بنكاً يشارك بالفعل في منصتها للتمويل التجاري القائم على تكنولوجيا بلوك تشين وUTC وتمتلك منصة لإقراض النظراء، وBeehive التي تهدف إلى التكامل مع منصة G17Eco. وستصبح المنصة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي أنشأتها WWG و&e قابلة للتشغيل البيني في جميع أنحاء أوروبا والمملكة المتحدة ورابطة أمم جنوب شرق آسيا، مما يجعل منها تبادلاً حقيقياً لبيانات وتمويل وحلول الاستدامة بهدف تسريع وتمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

World Wide Technology (WWT) تقدم جائزة إلى WWG وتصبح شريكاً عالمياً للتسريع: تعد World Wide Technology (WWT)، وهي شركة عالمية متخصصة في تكامل الأنظمة وتزويد الحلول المتطورة، أكبر شركة تكنولوجيا مملوكة للقطاع الخاص يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة، مع قيمة سوقية تزيد على 24 مليار دولار أمريكي، كما افتتحت مؤخراً مقرها الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط في أبوظبي، وكرمت WWG باعتبارها "شريك منصة الاستدامة الأكثر تطوراً لعام 2023". وجرى توقيع مذكرة تفاهم حيث ستقوم WWT بتقديم الدعم لتكون المسرع للشراكة الاستراتيجية الموقعة بين WWG و&e، وستستفيد من مركزها المعروف عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة (ATC) ومراكز البحث والتطوير في الذكاء الاصطناعي ومراكز التسريع لنمذجة وتكامل المؤسسات والدول في سوق منصة G17Eco ومحفظة منتجات e&.

الشراكة مع روابي القابضة وماجنوم العقارية وفوربس إنترناشونال تاور تختار G17Eco كمنصة مراقبة: وقعت شركة روابي القابضة في المملكة العربية السعودية وشركة ماجنوم العقارية في مصر مذكرة تفاهم، واختارت الشراكة منصة G17Eco لتقديم تقارير الاستدامة عبر جميع عمليات الشركتين. وجرى اختيار منصة G17Eco أيضاً لتقديم خطط ومراقبة وقياس وإدارة وتسويق أداء الاستدامة لمشروع فوربس إنترناشونال تاور الأكثر استدامة بالشراكة بين روابي القابضة وماجنوم العقارية والذي جرى تصميمه كمبنى مستقبلي صديق للبيئة خالٍ من الكربون، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم، حيث يبدأ إنشاء هذا المشروع في مصر على أن يتوسع في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

صندوق SEE للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الذي تستضيفه وتراقبه G17Eco: وقعت WWG مذكرة تفاهم مع Fusang Digital Exchange، الجيل التالي من الشركات العائلية من رابطة المكاتب العائلية في آسيا وBGI Capital وUpperhouse Capital وDunhill Family Office Ventures، حيث سيتم استخدام منصة G17Eco لإنشاء ومراقبة أول صندوق رقمي شفاف بالكامل وذي تأثير مستدام على مستوى العالم. وسيستثمر الصندوق في الحلول المبتكرة التي تؤدي إلى إحداث تغيير إيجابي على المجتمع والاقتصاد والبيئة. ويهدف هذا التعاون بين عمالقة الصناعة، والذي يمتد من أوروبا وآسيا إلى منطقة الشرق الأوسط والبحر الكاريبي وأفريقيا، إلى تقديم صندوق رقمي متعدد الأصول ذي تأثير مستدام يهدف إلى جمع مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2030. وتعهدت جميع الأطراف أيضاً بالالتزام بحصة إيرادات بنسبة 10% من جميع أرباحها إلى صندوق SEE، بهدف جعل الصندوق أكبر صندوق ذي تأثير دائري في العالم لأهداف التنمية المستدامة.

مبادرة العمل الرقمي الأخضر من الأمم المتحدة والبنك الدولي: تلقت WWG دعوة للشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة وخطة العمل الرقمي الأخضر التابعة للبنك الدولي والتي وحدت أكثر من 40 شركة اتصالات ومؤسسة عالمية بما في ذلك ISO وGSMA و&e وNokia وOrange وTelefonica للتعهد بالتزاماتها تجاه البيئة وإعداد تقرير مقابل تلك الالتزامات وخطط تحول على منصة موحدة وقابلة للتشغيل البيني. وستعمل WWG مع التحالف.

وقالت مانجولا لي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة World Wide Generation: "لقد كان COP28 مؤتمراً مهماً بالنسبة لنا، وقد وفرت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها البلد المضيف، منصةً مثاليةً لدخولنا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنباً إلى جنب مع شركاء إقليميين أقوياء. وتلتزم WWG بتحويل النقاشات إلى أفعال، وهو ما ظهر جلياً في مؤتمر COP28، حيث كان من الضروري ضمان أن كل ما نقوم بالإعلان عنه يتوافق مع نتائج وتوصيات المؤتمر ويتميز بقابلية القياس والتنفيذ. وكل ما تحدثنا عنه ليس مجرد تصورات للمستقبل فحسب، فمنصة G17Eco موجودة بالفعل وتعمل حالياً، والآن وبالتعاون مع العديد من شركائنا، وبما يتماشى مع الهدف رقم 17 من أهداف التنمية المستدامة وهو "الشراكة مع أجل تحقيق الأهداف"، فنحن مستعدون الآن لضم الدول والمؤسسات على نطاق واسع. ويعد توسعنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتعاوننا مع قادة الصناعة في المنطقة، دليلاً على إخلاصهم في تحقيق التحول المستدام، كما يؤكد بشكل خاص التزام دولة الإمارات بتعزيز الروابط مع الدول الأخرى لتسريع عملية الانتقال إلى مستقبل مستدام".

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نبذة عن World Wide Generation

تمتلك World Wide Generation (WWG) فريقاً دولياً من خبراء الاستدامة والتكنولوجيا المالية الذين يتعاونون معاً لقيادة تحرك عالمي من أجل التغيير. وأنشأت WWG منصة G17Eco بهدف تسريع تمويل وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. وجرى إطلاق G17Eco نهاية عام 2020، وهي تتويج لجهود أكثر من 300 خبير ساهموا في إنشائها على مدار 5 سنوات، فضلاً عن الدعم الرئيسي من حكومة المملكة المتحدة ومدينة لندن. وتعد G17Eco منصة ثورية للتكنولوجيا المالية المستدامة وبناء المنظومات، مدعومة بروبوتات بيانات متطورة وتقنية دفاتر الحسابات الموزعة لتوحيد الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات المالية والخيرية والمواطنين في جميع أنحاء أي دولة على منصة واحدة قابلة للتشغيل البيني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنذ إطلاق منصة G17Eco، نجحت WWG في استقطاب عدد من أكبر الشركات في العالم كعملاء، بما في ذلك بورصة سنغافورة (SGX)، وأثبتت الشركة أيضاً قدرة G17Eco على تلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل غالبية الاقتصاد العالمي.