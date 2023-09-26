أعلنت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة العربية السعودية، عن فوزها بلقب "شركة طيران عالمية المستوى" "WORLD CLASS" للعام الثالث على التوالي في حفل توزيع جوائز APEX العالمية للعام 2024.

ويعزز هذا الإنجاز الاستثنائي مكانة الخطوط السعودية ضمن أبرز سبع شركات طيران عالمية حصلت على جائزة"WORLD CLASS" من APEX.

وتم تطوير جائزة "شركة طيران عالمية المستوى" "WORLD CLASS" بالتعاون مع Yates and Partners، وهي جائزة مرموقة تقيّم خدمات شركات الطيران ومنتجاتها والتزامها بمعايير الصحة والسلامة والاستدامة، بما ينسجم مع المتطلبات المتنامية للمسافرين ويسهم في معالجة المجالات الرئيسية في قطاع الطيران.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال الكابتن إبراهيم الكشي، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي: "يسرنا الفوز بجائزة "شركة طيران عالمية المستوى" "WORLD CLASS" من APEX للعام الثالث على التوالي. ويؤكد هذا الإنجاز المميز أننا نسير على الطريق الصحيح لتوفير تجارب سفر عالمية المستوى، كما يشير إلى التزامنا بتوفير أفضل الخدمات، ويسلط الضوء على خططنا المنسجمة مع الأهداف الطموحة لرؤية السعودية 2030".

وأضاف الكابتن إبراهيم الكشي: "ترسخ هذه الجائزة المعايير الاستثنائية التي قمنا باتخاذها لضمان توفير السلامة والاستدامة والصحة لجميع ضيوفنا، بالإضافة إلى تعزيز سعينا المتواصل لتحقيق التميز في قطاع الطيران. ونعتزم مواصلة الابتكار والارتقاء بمستوى خدماتنا لتلبية توقعات ضيوفنا، كما نسعى إلى تمثيل المملكة العربية السعودية في المحافل الدولية".

حفل توزيع جوائز APEX العالمية هو أول برنامج جوائز يستخدم آراء المسافرين المعتمدين حصرياً لإجراء التقييم. ويصنف هذا البرنامج شركات الطيران ضمن أربع مجموعات، هي شركات الطيران الدولية، والكبرى، والإقليمية، والناقلات الاقتصادية. وتم إطلاق هذه الفئة الرائدة من الجائزة بالاعتماد على آراء المسافرين المحايدة من الطرف الثالث بالتعاون مع ®TripIt من ®Concur، تطبيق تنظيم عمليات السفر الأعلى تقييماً في العالم. وقام المسافرون بتقييم أكثر من مليون رحلة جوية تشغلها حوالي 600 شركة طيران من مختلف أنحاء العالم، كما قامت شركة تدقيق خارجية مرموقة باعتمادها بشكل مستقل.

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