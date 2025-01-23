

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن شراكتها مع منصة "Workvivo" المدعومة من "Zoom"، بهدف تعزيز مجال الاتصال الداخلي في شركة "دو"، وترسيخ نهجها الاستراتيجي المستقبلي نحو تعزيز المشاركة الوظيفية ودعم منظومة العمل الجماعي وثقافة التواصل البناء بين فرق العمل داخل الشركة. وتعمل منصة "Workvivo"، على إيجاد بيئة عمل مرنة ومُنفتحة وشفافة ومُتصلة، بحيث ترسخ التقدير والشعور بالانتماء والتأثير المتبادل بين فرق العمل المتنوعة داخل الشركة، وتعزز مشاركتهم الفعّالة في التطور والنجاح، والمساهمة في تشكيل رؤيتها المستقبلية.

وتوفر منصة "Workvivo" المدعومة من "Zoom"، تجربة مُبتكرة تركز على فرق العمل داخل الشركة، حيث تعمل على رفع مستوى تفاعلهم وزيادة قدرتهم على التواصل، بما يعزز التعاون المشترك وزيادة الكفاءة التشغيلية، وتعزيز ثقافة الشركة التي تركز على المشاركة الإيجابية والتواصل الفعال بين كل أفراد العمل. كما تعمل المنصة على تحويل التفاعلات الداخلية بين فرق العمل إلى عملية ديناميكية ترفع كفاءة التواصل بين الأقسام والإدارات المختلفة، بحيث تعزز امكانات اتخاذ القرارات بشكل أكثر تأثيراً، مع تسليط الضوء على إنجازات الموظفين وتعزيز بيئة عمل تتسم بالإيجابية والتطور. كما تعمل منصة "Workvivo"، على ترسيخ الشعور بالاتصال والتقدير لكل فرد من أفراد الفريق، من خلال توحيد قنوات التواصل، وتخصيص المحتوى الذي يتناسب مع التفضيلات الشخصية، مما يعزز تجربة الموظف الشاملة داخل "دو".

وصرح عادل الريس، مدير إدارة تنفيذي – الاتصال المؤسسي والبروتكول من "دو": أن " شراكتنا مع منصة "Workvivo" المدعومة من "Zoom"، تمثل خطوة مهمة في رحلتنا نحو ترسيخ بيئة عمل مثالية. حيث إن المنصة تؤدي إلى تحسين تجارب التواصل الجماعية داخل الشركة، وتعزيز ارتباط كل عضو في الفريق بقيم الشركة وأهدافها، كما تُمكن منصة "Workvivo"، من الاحتفال بإنجازاتنا وبناء بيئة عمل أكثر ديناميكية وشمولية وتعاوناً."

وبصفتها من أوائل الشركات الكبرى في المنطقة التي تتبنى منصة "Workvivo"، تُعيد "دو" تشكيل مشهد الاتصال الداخلي لإيجاد بيئة عمل تُقدر الابتكار وتؤكد على أهمية التواصل والنجاح المشترك. ومن المتوقع أن تساهم الشراكة مع منصة "Workvivo"، في تطوير ممارسات الاتصال الداخلي في الشركة، بالإضافة إلى ترسيخ مكانتها الرائدة كجهة عمل مرموقة تمنح الأولوية لتفاعل الموظفين والتأكيد على نشر ثقافة العمل التعاونية.

نبذة عن "دو":

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل رقمي متقدم وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

لمزيد من المعلومات عن "دو": www.du.ae

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