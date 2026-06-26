الموسم الجديد يستقطب شخصيات بارزة من القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والمجتمع، ممن يسهمون في تعزيز التنمية المستدامة الشاملة

الموسم الثاني يشمل حوارات مع فخامة أولافور راغنار غريمسون، ومعالي الدكتورة جويل كلارك، وأندريا فوينيا، وغوري سينغ

بودكاست " Words of Wisdom " يواصل تسليط الضوء على قادة بارزين يسهمون في دفع عجلة التقدم المستدام في مختلف القطاعات

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت "وايزر"، المنصة العالمية التي أسستها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" وجائزة زايد للاستدامة، اليوم عن إطلاق الموسم الثاني من بودكاست "Words of Wisdom"، مواصلةً دورها في تمكين المرأة كمساهم فاعل في قيادة جهود التغيير الإيجابي المستدام.

وبعد نجاح الموسم الأول، يواصل البودكاست سلسلة جديدة من الحوارات مع قادة بارزين من مختلف قطاعات السياسة والأعمال والمجتمع، تسلّط الضوء على أهمية تعزيز المهارات القيادية والمرونة، وكيفية تعامل الأفراد والمؤسسات مع التحولات المتسارعة، وسبل تحقيق تقدم ملموس يشمل الجميع.

وينطلق الموسم الثاني من البودكاست باستضافة فخامة أولافور راغنار غريمسون، الرئيس الأسبق لأيسلندا ورئيس مجلس إدارة الدائرة القطبية الشمالية، في حوار مع ريم المصبّح، إحدى منتسبات برنامج "الرائدات" التابع لمنصة "وايزر"، لمناقشة كيف يمكن للدول أن تتحول من اقتصادات قائمة على الموارد إلى دول رائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة والابتكار، كما تسلط الحلقة الضوء على أهمية تعزيز الثقة والرؤى الطموحة والعمل المشترك لدفع عجلة التقدم.

وتجمع حلقة أخرى بين معالي الدكتورة جويل كلارك، وزيرة التنمية المستدامة والعمل المناخي في سانت كيتس ونيفيس، وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، في حوار يتناول تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وأهمية أن تخطو النساء بثقة نحو مواقع التأثير وصنع القرار في مراحل مبكرة من مسيرتهن المهنية.

وقالت الدكتورة لمياء نواف فواز، المدير التنفيذي لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في شركة "مصدر" ومدير إدارة برامج منصة "وايزر": "تسعى منصة "وايزر" إلى تعزيز الحوار وتبادل التجارب الملهمة، لما لذلك من دورٍ محوري في بناء جسور التواصل، وتوسيع الآفاق، وتسريع وتيرة التقدم نحو مستقبل أكثر شمولاً واستدامة".

وأضافت فواز: "توفر سلسلة ’Words of Wisdom‘ مساحة لاستضافة نقاشات مهمة وقيّمة مع قيادات تواكب التحولات المتسارعة، وتقود الابتكار، وتسهم في ترسيخ قيم الشمولية والتمكين في مختلف مجالاتها. وإننا نسعى من خلال تسليط الضوء على هذه التجارب والرؤى الغنية إلى تحفيز النقاش البناء، وتقريب وجهات النظر، واستخلاص أفكار ملهمة تدعم الجهود الرامية إلى بناء مستقبل يقوم على أسس المرونة والإنصاف".

وسوف يتضمن الموسم الثاني أربع حلقات، تستضيف كل منها شخصية بارزة بمشاركة أحد ممثلي "وايزر" من مجتمع الاستدامة العالمي.

وتتناول الحلقة الأولى (24 يونيو)، التي تجمع بين فخامة أولافور راغنار غريمسون وريم المصبح، مفهوم "المرونة كركيزة أساسية للتقدم"، حيث تناقش الحلقة كيف يمكن للدول والقادة التعامل مع التحولات المتسارعة من خلال وضوح الرؤية، وبناء الثقة، وتعزيز العمل المشترك.

في حين تجمع الحلقة الثانية (19 يوليو)، التي تأتي بعنوان "أهمية مشاركة المرأة في صنع القرار"، معالي الدكتورة جويل كلارك وسعادة الدكتورة نوال الحوسني، حيث سيتم تسليط الضوء على أهمية المشاركة في الدور القيادي والتمثيل العادل في مواقع التأثير وتمكين المرأة من الوصول في مراحل مبكرة إلى دوائر صنع القرار.

وفي الحلقة الثالثة (26 أغسطس)، تلتقي نورا مسوح مع أندريا فوينيا في حوار بعنوان "التكيّف أو التخلف عن الركب"، ويتناول كيفية إعداد كفاءات مؤهلة للمستقبل، ورسم ملامح التحول المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي.

وتُختتم السلسلة بالحلقة الرابعة (24 سبتمبر)، التي تجمع بين سرين مالك وغوري سينغ، في حوار بعنوان "تمكين الإنسان قبل الأنظمة"، حيث يناقشان أهمية تبني نهج يضع الإنسان في صميم تطوير منظومة الطاقة، واعتماد حلول شاملة تنطلق من احتياجات المجتمعات.

وستكون الحلقات متاحة عبر منصات سبوتيفاي وآبل بودكاست وأمازون ميوزيك وأنغامي ويوتيوب.

ويعكس بودكاست “Words of Wisdom” الركائز الثلاث الأساسية لمنصة "وايزر" والتي تتمثل في التعليم، والتواصل، والتمكين، وتأتي هذه السلسلة في إطار مبادرات المنصة الممتدة على مدار العام، وتشمل برنامج "الرائدات" ومبادرة "وايزر كيرز"، إضافة إلى الملتقى السنوي لمنصة "وايزر" الذي يُعقد خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة.

ومن خلال توسيع برامجها الحوارية، تواصل منصة "وايزر" دورها في إعطاء مساحة لمختلف الآراء، ومنح الجيل القادم من القادة فرص التوجيه والإرشاد، وتحفيزه للإسهام بدور فاعل في دفع عجلة النمو المستدام والشامل في العالم.

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