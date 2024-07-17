دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ’ذا كو-سبيسز‘ (The Co-Spaces)، حاضنة الأعمال الرائدة والمعتمَدة من ’مؤسَّسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسّطة‘ والمزوِّدة للحلول المبتكَرة للمساحات المشترَكة لممارَسة الأعمال، عن توفير مساحات عمل مشترَكة في ’محطّة مترو برجمان‘ وذلك تحت مسمّى WO-RK @Burjuman Metro، وذلك بالشراكة مع هيئة الطرق والمواصَلات في دبي. وتتميّز هذه المساحة التي تم افتتاحها مؤخراً بكونها ستعيد تعريف مفهوم بيئة ممارَسة الأعمال عبر توفيرها لمساحات عمل يسهل الوصول إليها من قِبَل الراغبين، وتكون متاحة بأسعار معقولة، وتتميّز بأجوائها الملهِمة، وكل هذا وسط محطّة المترو كثيرة الحركة والنشاط.

وتتيح WO-RK @Burjuman Metro، التي تقع ضمن شبكة مترو دبي التابعة لـهيئة الطرق والمواصَلات، إمكانية الوصول السلس إليها، حيث يعتبر مترو دبي أحد وسائل النقل الرئيسية في إمارة دبي، ومن ضمن خيارات النقل المفضلة لدى الجمهور، فضلاً عن اعتماده على الطاقة النظيفة وصداقته للبيئة بما ينسجم بشكل متناغم مع منهجية ذا كو-سبيسز بتخصيص مساحة العمل في بيئة حضرية ومستدامة.

وبفضل تبنّيها لفكرة مساحات العمل الهجينة، فإن WO-RK من شركة ’ذا كو-سبيسز‘ تعمل بشكل حثيث على تلبية الاحتياجات المتغيّرة للأفراد بما يتجاوز بيئات العمل الثابتة التقليدية. وتسعى ’هيئة الطرق والمواصَلات‘ من خلال توفير المساحة المشترَكة لممارَسة الأعمال في ’محطّة مترو برجمان‘ إلى تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافِقة مع ’خطة دبي الحضرية 2040‘، والرامية لجعل دبي أفضل مدينة للعيش في العالم. وهذا يشمل تسهيل الوصول وتعزيز التكامل بشكل أفضل.

في تعليق له على هذا الموضوع، قال شهزاد بهاتي، مؤسِّس شركة ’ذا كو-سبيسز‘: "إن WO-RK @Burjuman Metro هي أول نقطة لعلامة WO-RK التجارية من ’ذا كو-سبيسز‘. وهي أكثر من مجرّد مساحة عمل مشترَكة، إذ إنها وجهة لكل روّاد الأعمال الطامحين والمتمكّنين الذين يتطلّعون لرؤية أحلامهم الخاصّة بالعمل تتحقّق من خلال الاستفادة من الحلول وخدمات الدعم المخصَّصة التي نوفرها. كما إنها شهادة على التزامنا بالابتكار وتسهيل الوصول وتعزيز الرفاهية الشاملة لمجتمَعنا، ونحن نتطلّع قُدُماً لتوسيع هذه الرؤية لتشمل جميع محاور التنقّل الرئيسية في دبي."

وقال، محمد الحمادي، مدير إدارة الشؤون التجارية والاستثمار بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في هيئة الطرق والمواصلات: " تعد هذه الشراكة نموذجاً مثالياً للتعاون بين الهيئة والقطاع الخاص نحو تحقيق المزيد من الرخاء الاقتصادي والمستدام. كما يعد اختيار الشركة لموقع (مساحات العمل المشتركة) ضمن شبكة مترو دبي، من الخيارات المثالية لرواد الأعمال الراغبين في مزاولة أنشطتهم التجارية، حيث يمتاز الموقع بسهولة الوصول إليها عبر المترو ووسائل المواصلات العامة الأخرى، وبالتالي تُغني عن الحاجة لاستخدام المركبات الخاصة في التنقل. نحن متفائلون بالنجاح الذي سيحقق هذا المشروع، وبناء على النتائج، سنتطلع بكل تأكيد إلى التوسع وضم مواقع أخرى مناسبة على طول شبكة المترو وغيرها من مواقع وسائل النقل العام المتاحة."

وفيما يتعلّق بخيارات مساحات العمل المتاحة في هذا الموقع البالغة مساحته 4,000 قدم مربَّع، فإن WO-RK @Burjuman Metro يمنح الأعضاء مرونة حجز المكاتب الخاصّة، أو غرف الاجتماعات، أو الوصول إلى المساحات المفتوحة المصمَّمة وفق احتياجاتهم المحدَّدة. والهدف العام هو توفير بيئة مرنة وعملية وقابلة للتكيّف بحيث تدعم بشكل فعّال تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية لجميع الأعضاء.

وإلى جانب خيارات مساحات العمل الفعلية، تتميّز WO-RK @Burjuman Metro بتقديم الخدمات الأساسية لدعم الأعمال. فحاضنة الأعمال هذه تعمل على تبسيط إجراءات الحصول على التراخيص الاعتيادية داخل المدينة، وعقود ’إيجاري ‘، وعناوين الشركات، كما إنها تسهّل عملية نمو وتطوير الأعمال التجارية داخل مقارها من خلال البرامج التعليمية والتوجيهية المتاحة.

وبعيداً عن المجال المهني، تركّز WO-RK @Burjuman Metro بقوّة على المشارَكة المجتمَعية. ضمن هذا السياق، تم تصميم المساحات المشترَكة لتشجيع التواصل المجتمَعي وتعزيز الروابط بين الأعضاء من خلال أنشطة متميّزة مثل الوجبات المشترَكة والاجتماعات وفعاليات التواصل، وتتبنى هذه المساحة المشترَكة لممارَسة الأعمال نهجاً شمولياً عبر تنظيم العديد من الفعاليات وورش العمل والدورات التدريبية المختلفة لتنمية الشعور بالانتماء المجتمَعي بين كافة الأعضاء.

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