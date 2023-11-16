Wize هي شركة ناشئة مختصة بالأعمال بين شركات (B2B) تقدّم حلولًا صديقة للبيئة لكهربة سوق تسليم الميل الأخير في الإمارات المتحدة والشرق الأوسط. ومن المتوقع أن ينمو سوق الميل الأخير في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 1.9 مليار دولار بحلول عام 2027 بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8٪ (CAGR).

الإمارات العربية المتحدة: جمعت Wize وهي شركة ناشئة مقرها دبي تقدم الحلول الأكثر استدامة لتسليم الميل الأخير، 16 مليون دولار في جولة تمويل أولية بقيادة مستثمرين ملائكة يركزون على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. سيتم إنفاق الأموال لتعزيز وجود الشركة في سوق الإمارات والمزيد من تطوير المنتجات واستكشاف فرص شراكة جديدة في السوق الإقليمية.

على عكس المنافسين طورت Wize نظامًا بيئيًا شاملاً لمساعدة شركات التوصيل والتجزئة على تلبية متطلبات صافي الانبعاثات الصفري في دولة الإمارات واتباع الأجندة الوطنية الخضراء. يشمل نظام Wize البيئي العديد من الخدمات وبينها دراجات نارية كهربائية ومنصة Wize للتأجير والاشتراك يمكن استخدامها بأصحاب الأعمال لإدارة أساطيلهم على مدار 24/7 وأيضًا محطات تبديل البطاريات (battery-as-a-service) بالإضافة إلى مكونات البرامج.

تقدم الشركة دراجات نارية كهربائية قائمة على أساس المشاركة مما يعزز استدامة عمليات التوصيل في الإمارات المتحدة. اختار Wize الدراجات النارية التالي لجميع الاحتياجات والميزانيات: Swift, Rapid وSpeedy. تمتثل جميعها للوائح الإمارات العربية المتحدة للنقل الساعي، بما في ذلك صندوق التسليم الموحد وفقًا لمتطلبات هيئة الطرق والمواصلات. باستخدام الدراجات النارية الكهربائية تخفض الشركات تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 30٪ شهريًا.

تتيح منصة Wize للتأجير والاشتراك عبر الإنترنت لأصحاب الأعمال تحسين أرباحهم النهائية والمساهمة في الاستدامة البيئية. ومن خلال هذه المنصة يمكن للعملاء إدارة أساطيلهم على مدار 24/7 من أي مكان. تجمع المنصة بيانات عن سلوك السائق والموقع والسرعة ومستويات الشحن للمركبات المتصلة. علاوة على ذلك يمكن اعتماد منصة Wize كحل البطاقة البيضاء (white-label) من قبل أي شركة لوجستية تريد تأجير سياراتها.

وإن الشركة هي أول من قامت بتركيب محطات تبديل البطاريات في الإمارات.Wize Power وهي ستمكن من تبادل البطاريات بسهولة عند الحاجة. تتكيف البطاريات مع الظروف الجوية في الإمارات وتستخدم بشكل متكرّر في عمليات التوصيل. يسمح تطبيق تبديل البطارية (Battery Swap App) للسائقين بالبحث عن البطاريات وحجزها مسبقًا وبالبقاء على اطلاع بمستويات شحن البطارية.

تركز Wize أيضًا على مكون البرنامج في البطارية كخدمة (battery-as-a-service). الشركة لديها برنامجها الخاص ألذي يسمح للشركة بإدارة محطات تبديل ومراقبة حالة جميع البطاريات. طورتWize البرنامج الأول في الإمارات المتحدة المتوافق تمامًا مع القوانين المحلية وتقع جميع البيانات في الدولة.

يلاحظ ألكسندر ليمزاكوف المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Wize: "تشجع الأجندة الخضراء لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2030 الشركات بنشاط على متابعة نمو أكثر استدامة. نحن فخورون بتقديم حل مبتكر كامل الخدمة يمكّن تجار التجزئة وشركات التوصيل من التقدم نحو تحقيق صافي انبعاثات صفرية وتقليل بصمتهم الكربونية بشكل كبير".

تعمل Wize على إقامة تعاون مع شركات التوصيل المعروفة في المنطقة. وقعت Wize بالفعل شراكة طويلة الأجل مع Motoboy وهي أول شركة لوجستية مستدامة في الإمارات، بهدف طويل المدى يتمثل في تحقيق انبعاثات خالية من الكربون من خلال الاستخدام الحصري للدراجات الكهربائية. سيمكن Wize من إدارة جميع خطوات استخدام الدراجات النارية وفهم احتياجات العملاء المحتملين وشركات التوصيل.

وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي سيزداد عدد مركبات التوصيل في أكبر مدن العالم 100 بنسبة 36٪ حتى عام 2030، وستزداد انبعاثات الكربون من حركة التوصيل بنسبة 32٪ مما يتسبب في حدوث 6 مليون طن أخرى من ثاني أكسيد الكربون. يتطلب التغيير الحقيقي نحو ميل أخير أكثر استدامة التنسيق والتعاون عبر النظام البيئي.

#بياناتشركات

-انتهى-

عن الشركة

Wize هي منصة B2B تقدم حلولًا صديقة للبيئة للمساهمة في كهربة سوق تسليم الميل الأخير بالإضافة إلى استدامة مناطق الإمارات المتحدة والشرق الأوسط. تقدم Wize دراجات نارية كهربائية ومنصة Wize للتأجير والاشتراك لأصحاب الأعمال لإدارة أساطيلهم على مدار 24/7 ومحطات تبديل البطاريات بالإضافة إلى تطبيق Battery Swap للسائقين.

جهات الاتصال الصحفية:

فلادا لوموفا

vl@prhub.ae

pr@wize.ae