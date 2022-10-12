- منحت WiredScore شهادات اعتماد للعديد من المباني التجارية الرائدة في العالم، بما في ذلك برج شارد Shard ومبنى أمباير ستايت Empire State

- ستساعد شهادات الاعتماد المعترف بها عالمياً الجهات المالكة في منطقة الشرق الأوسط على تقييم التكنولوجيات الذكية المستندة إلى تجربة المستخدمين ووضع معايير فعالة لها بهدف تعزيز تجربة المستخدمين

- صرح عدد من الموظفين الذين تم استبيانهم في الشرق الأوسط أن حلول الاتصال في المباني هي من الأساسيات في مكان العمل، وذكر 98% من بينهم أن الاتصال بالإنترنت مهم للغاية

الإمارات العربية المتحدة – دبي: أعلنت شركة WiredScore المتخصصة في وضع المعايير العالمية للتكنولوجيا في قطاع المباني والمنشآت من خلال برامج التعليم وإصدار الشهادات، عن افتتاح أول مكتب لها في الشرق الأوسط.

وتقوم شركة WiredScore من خلال شهادتي الاعتماد WiredScore وSmartScore بتقييم حلول الاتصال الرقمي والإمكانات الذكية للمباني مع تحديد أوجه التحسين التي يمكن التوصل إليها بهدف منح المستأجرين تجربة معززة ترتكز على التكنولوجيا. وتسعى WiredScore من خلال مكتبها الجديد في الشرق الأوسط إلى دعم القطاع العقاري في المنطقة، حيث تعمل حالياً مع جهات فاعلة في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر لضمان تعزيز الخدمات التكنولوجية والرقمية في المباني بما يتوافق مع المعايير العالمية ويحقق الطموحات الاستراتجية الطويلة الأجل لدول المنطقة التي تسعى إلى إنشاء بيئة أكثر ذكاء وأكثر اتصالاً للمباني على أراضيها.

وقد بدأت WiredScore العمل مع العديد من الشركات العقارية الرائدة في المنطقة، مثل بروكفيلد بروبرتيز Brookfield Properties وهي أول جهة مالكة في المنطقة تحصل على شهادتي WiredScore و SmartScore Platinum، باعتبارها أعلى درجة تصنيف للمباني، وقد تم منحها لمبنى ICD Brookfield Place المملوك من قبل بروكفيلد في دبي. وفي قطر، تعمل WiredScore مع شركة مشيرب العقارية في إطار مشروع مدينة مشيرب قلب الدوحة، وهي مدينة ذكية تضم عدداً من المباني التي حققت معايير الحصول على شهادة SmartScore.

كما تتعاون WiredScore مع 50 فرد من أهم الشركات الاستشارية في المنطقة مثل "JLL" و"Siemens" و" Knight Frank" و" AESG" و"WME" و"IT-Serve" و"Ramboll" و"OrionTEK Innovations" في إطار برنامج شهادات الاعتماد المهني “AP” التي تمنحها WiredScore إلى الأفراد. ويهدف البرنامج، الذي تم بموجبه منح أكثر من 1000 شهادة اعتماد مهني على مستوى العالم، إلى تثقيف الأفراد وتدريبهم للعمل كمهنيين معتمدين من قبل WiredScore لإجراء تقييم للمباني وتحديد أوجه تحسين الاتصال الرقمي والإمكانات الذكية للمباني.

وتعليقاً على افتتاح أول مكتب للشركة في الشرق الأوسط، صرّح جون هيلارد، رئيس مكتب WiredScore في الشرق الأوسط، قائلاً: "إن الشرق الأوسط سوق ديناميكي بامتياز، حيث أثبتت الاستراتيجيات الحكومية ذات الرؤية المستقبلية قدرتها على التعامل مع القضايا الملحة في عصرنا بوتيرة غير مسبوقة تتسم بالابتكار والكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، تلتزم المنطقة بدمج الممارسات الرائدة في القطاع العقاري، وقد جاءت الأولويات الحكومية المدرجة في إطار الرؤى الوطنية التي تبنتها دول المنطقة لتدعم هذا الالتزام فضلاً عن المبادرات التي يقودها القطاع الخاص في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات."

يُذكر أن مساحة البناء التي تغطيها شهادات الاعتماد الممنوحة من شركة WiredScore تصل إلى أكثر من 800 مليون قدم مربع من المساحات العقارية الرفيعة المستوى، الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على نمط حياة أكثر من 8 ملايين شخص في 36 دولة. وبالإضافة إلى شهادات الاعتماد الممنوحة للمباني والمجمعات العقارية، دخلت الشركة في شراكة مع السلطات في لندن ونيويورك وباريس وبرلين وغيرها من المدن العالمية لوضع معايير للاتصال الرقمي في المراكز التجارية العالمية. وأظهرت البيانات أن المباني المعززة تكنولوجياً ترفع من قيمة الإيجار في العقارات التجارية بنسبة تتراوح بين 10% و15%، إلى جانب قدرة هذه المباني على توفير الطاقة بنسبة تصل إلى 25%.

وأضاف هيلارد: "صُمِمَت شهادات WiredScore لإيجاد إطار عمل مشترك يساهم في دمج التكنولوجيا والميزات الذكية في المشاريع العقارية الجديدة والقائمة من أجل تزويدها بخدمات الاتصال الرقمي والإمكانيات الذكية المتطورة، وذلك دعماً للجهود الهادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة في المنطقة. ونحن نتطلع إلى التعاون الوثيق مع المجتمع العقاري لتعزيز النمو المستدام في قطاعي البناء والعقارات في الشرق الأوسط ودعم تطوير المباني الذكية المزودة بخدمات الاتصال الرقمي لما في ذلك من تأثير إيجابي على الناس وكوكب الأرض على حد سواء".

وعلّق روب ديفيرو، المدير التنفيذي في مبنى ICD Brookfield Place قائلاً: "نحن ملتزمون في ICD Brookfield Place بالعمل الجاد لتوفير تجربة مستخدم نهائي استثنائية للمستأجرين. ونحن فخورون جداً بأن نكون أول مبنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحظى بشهادتَي الاعتماد WiredScore وSmartScore Platinum، ما يثبت التزامنا بالمعايير التي ساهمت بالارتقاء بالمبنى ليكون من أكثر المباني الرقمية تقدماً في العالم."

الاتصال الرقمي هو أولوية قصوى بالنسبة للموظفين في منطقة الخليج العربي

في دراسة أجرتها قبل دخولها الى الأسواق، وجدت WiredScore أنّ 98% من الموظفين في الإمارات والسعودية وقطر يرون أن جودة اتصال الإنترنت في مكاتبهم مهمة للغاية لأداء مهامهم اليومية. وذكر ما يزيد على أربعة من كل خمسة موظفين ممن يعملون في أبو ظبي ودبي أن جودة الإنترنت هي عامل رئيسي في تحقيق الإنتاجية في عملهم، في حين ذكر أكثر من 70% من الموظفين في قطر أنهم لا يستطيعون إنجاز مهامهم بدون الإنترنت. أما في دبي وأبو ظبي وقطر، صرّح حوالي ثمانية من كل عشرة موظفين بأن مكاتبهم تأثرت بشكل إيجابي بالتكنولوجيا التي أعقبت الجائحة.

وتعليقاً على نتائج البحث، قال هيلارد: "يثق موظفو المكاتب في المنطقة ثقة كبيرة بقدرة الجهات المالكة على الالتزام بدمج التقنيات الذكية في تصميم المباني المكتبية. وستدعم شركة WiredScore النظام البيئي العقاري بالكامل، بما في ذلك المطورين والجهات المالكة ومديري الأصول والمستثمرين، كما ستعمل معهم على تحقيق امتثال العقارات التجارية للمعايير التي تتوافق مع تطلعات المستأجرين في مجال التكنولوجيا الذكية".

تقدم WiredScore شهادتي اعتماد هما: WiredScore وSmartScore. والأولى هي عبارة عن نظام عالمي لتصنيف الاتصال الرقمي. أما شهادة SmartScore فهي تحدد معايير المباني الذكية وتوفر إطاراً لتنفيذها. وتعمل شركة WiredScore بشكل وثيق مع الهيئات العقارية الدولية بما في ذلك المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

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نبذة عن WiredScore

WiredScore هي الشركة المانحة لشهادتي الاعتماد WiredScore وSmartScore المعترف بها دولياً والتي تعتبر بمثابة نظام تصنيف للمباني الذكية المجهزة بوسائل الاتصال الرقمي وهي تهدف إلى مساعدة أصحاب العقارات على تصميم المباني والترويج لها من خلال تزويدها بخدمات الاتصال الرقمي والإمكانيات الذكية المتطورة. تأسست شركة WiredScore في نيويورك في عام 2013 على يد قادة في مجال العقارات والتكنولوجيا والاتصالات، وقد لاقت الدعم عمدة مدينة نيويورك الذي دعا إلى تحسين البنية التحتية للتكنولوجيا في المدينة، ودعم رجال الأعمال الذين يقودون التقدم التكنولوجي ويساهمون في توفير فرص العمل. ومنذ ذلك الحين، التزم العديد من المباني التجارية والسكنية بمعايير شهادة WiredScore لتصل مساحة البناء التي تغطيها الشهادة إلى ما يزيد على 800 مليون قدم مربع ساهمت بإحداث آثار إيجابية على أكثر من ثمانية ملايين شخص في 36 دولة. لمزيد من المعلومات حول شهادتي WiredScore أو SmartScore أو للعثور على المباني المعتمدة وفقاً لشهادتي WiredScore وSmartScore، قم بزيارة الموقع: .www.wiredscore.com

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